Загадочная и ужасная офиура: обнаружена неизвестная глубоководная змеехвостка

Группа исследователей во главе с Тимом О'Харой, старшим куратором отдела морских беспозвоночных Музея Виктории, объявила об открытии нового вида, а заодно рода и семейства из обширного класса офиур, или змеехвосток (Ophiuroidea). В класс этих причудливых животных с извивающимися щупальцами (и дальних родственников морских звезд) входит около двух тысяч разных видов, но данная находка отличается от всех из них. Единственный образец этой офиуры был найден в 2011 году учеными из Французского музея естественной истории на вершине уединенной подводной горы под названием Банк Дюран. Существо нашлось на глубине 500 метров под водой, в 200 километрах к востоку от Новой Каледонии.

Изучив образец, который сейчас в заспиртованном виде хранится в Национальном музее естественной истории в Париже, О'Хара сразу понял, что видит перед собой уникальное и ранее неисследованное животное. Необычная змеехвостка, получившая название Ophiojura exbodi, в честь экспедиции EXBODI, которая ее обнаружила, представляет собой иглокожее создание с восемью руками-лучами длиной по 10 сантиметров и несколькими рядами острых зубов во рту (а рот, между прочим, многоугольный и находится в центре брюха). О'Хара полагает, что эти ряды зубов змеехвостка использует для измельчения добычи.