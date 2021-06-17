Загадочная и ужасная офиура: обнаружена неизвестная глубоководная змеехвостка
Группа исследователей во главе с Тимом О'Харой, старшим куратором отдела морских беспозвоночных Музея Виктории, объявила об открытии нового вида, а заодно рода и семейства из обширного класса офиур, или змеехвосток (Ophiuroidea). В класс этих причудливых животных с извивающимися щупальцами (и дальних родственников морских звезд) входит около двух тысяч разных видов, но данная находка отличается от всех из них. Единственный образец этой офиуры был найден в 2011 году учеными из Французского музея естественной истории на вершине уединенной подводной горы под названием Банк Дюран. Существо нашлось на глубине 500 метров под водой, в 200 километрах к востоку от Новой Каледонии.
Изучив образец, который сейчас в заспиртованном виде хранится в Национальном музее естественной истории в Париже, О'Хара сразу понял, что видит перед собой уникальное и ранее неисследованное животное. Необычная змеехвостка, получившая название Ophiojura exbodi, в честь экспедиции EXBODI, которая ее обнаружила, представляет собой иглокожее создание с восемью руками-лучами длиной по 10 сантиметров и несколькими рядами острых зубов во рту (а рот, между прочим, многоугольный и находится в центре брюха). О'Хара полагает, что эти ряды зубов змеехвостка использует для измельчения добычи.
Here is a special deep sea animal, sitting all by itself on a tree of life branch that dates back 180 m years. https://t.co/OYxlOyOWvb #MuseumsVictoria #ConversationEDU pic.twitter.com/NozkTTZmC8— Tim O’Hara (@DrTimOHara) June 17, 2021
Исследователи сравнили ДНК ряда различных морских видов и пришли к выводу, что Ophiojura в эволюционном плане отделена от своих ближайших живых родственников примерно на 180 миллионов лет. Это означает, что последний общий предок этого вида и других ее сородичей жил в триасовый или ранний юрский период – тогда только-только зарождалась эпоха динозавров. Таким образом, Ophiojura exbodi является единственным известным выжившим существом из эволюционной линии, насчитывающей 180 миллионов лет.
Команда также обнаружила окаменелости, напоминающие описываемый новый вид, в юрских отложениях на севере Франции, что является еще одним доказательством древнего происхождения Ophiojura exbodi.
Ученые называют таких животных «живыми ископаемыми», однако О'Хара замечает, что предки офиур все же эволюционировали, поэтому он предложил использовать для этой змеехвостки другой термин – палеоэндемик. К таким животным можно отнести представителей ранее широко распространенной ветви фауны, которая теперь ограничена небольшим ареалом и, возможно, только одним выжившим видом.
Центры палеоэндемизма находятся на окраинах континентов и на подводных горах в тропических водах на глубине от 200 до 1000 метров. Здесь время будто остановилось: глубоководные аппараты могут найти в этих местах представителей древней морской жизни – виды, которые существовали в относительно примитивной и неизменной форме миллионы лет.
Подводные горы, подобные той, на которой была найдена змеехвостка, обычно представляют собой затопленные вулканы, появившиеся миллионы лет назад. Их лава сочилась или извергалась из отверстий на морском дне, непрерывно добавляя слои базальтовой породы на вершину подводных гор, словно слои глазури на торте. В конце концов такой вулкан может подняться над поверхностью моря, образуя островной вулкан.
Однако позже вулкан затухает, его скалы замерзают, а тяжелый базальт заставляет подводную гору погружаться в относительно мягкую океаническую кору. Через некоторое время подводная гора опустится на сотни или даже тысячи метров ниже уровня моря и постепенно снова покроется глубоководной фауной.
Хотя этот новый вид офиур происходит из юго-западной части Тихого океана, подводные горы встречаются по всему миру, и мы только начинаем исследовать их в других океанах. В июле и августе Тим О'Хара проведет 45-дневное исследовательское путешествие на австралийском исследовательском судне RV Investigator к подводным горам вокруг островов Рождества и Кокосовых островов в восточной части Индийского океана. Эти подводные вершины возрастом до 100 миллионов лет почти никогда не исследовались.
Правительство Австралии недавно анонсировало процесс создания новых морских парков вокруг островов Рождества и Кокосовых островов. Экспедиция О'Хары предоставит данные, необходимые для управления этими парками в будущем.
Бонус от редакции: поглядите на причудливый стиль плавания офиуры на видео, снятом одной из научных глубоководных экспедиций несколько лет назад (плывущую офиуру можно лицезреть на 1:13-2:13 минутах).