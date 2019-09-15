Закулисье зоотуризма: специальный репортаж

Я вернулась, чтобы проверить, как там малышка.

Стемнело. Когда я была здесь пять часов назад, ярко светило солнце, а на спинах у слонов сидели туристы. А вот и Мина – одна нога зависла над землей, ее крепко держит металлическое кольцо с шипами, закрепленное на конце цепи. Когда слониха пытается опустить ногу, шипы впиваются глубже.

Мине четыре года и два месяца – по меркам слонов, еще ребенок. Камнон Конкау, ее махаут (погонщик), рассказал, что кольцо с шипами надели Мине из-за ее привычки лягаться. Конкау работает в слоновьем парке «Маэтаман» неподалеку от города Чиангмай и присматривает за Миной с тех пор, как ей исполнилось 11 месяцев. Камнон уверял меня, что надевает шипастое кольцо только днем, а ночью снимает. Но вообще-то сейчас уже ночь, а слониха по-прежнему в кольце.

Я спрашиваю Цзиня Лаошеня (этот сотрудник «Маэтамана» сопровождает меня в моем полуночном визите), почему цепь с кольцом не сняли. Тот лишь пожимает плечами.

«Маэтаман» – одно из многих мест, где туристам (а их в Чиангмае всегда с избытком) предлагают общаться с животными. Посетители становятся рядом с хоботами, а слоны, по сигналу своих махаутов (те колют животных анкусами – копьями с толстой рукояткой и багром), поднимают туристов в воздух. Щелкают фотоаппараты. Посетители суют слонам бананы – и с нетерпением ждут следующего представления: махауты заставляют своих подопечных (а слоны, как известно, считаются одними из самых умных в мире животных) метать дротики в цель или пинать огромный футбольный мяч.

Мина – одна из десяти шоу-слонов «Маэтамана». Она художница – дважды в день выходит к толпе туристов, кончиком хобота берет у Конкау кисть, а тот (прижимая к ее морде стальной гвоздь) управляет ее движениями, в результате на бумаге появляются красные, синие и желтые полосы. Когда сеанс рисования завершается, рисунки продают туристам.