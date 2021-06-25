Залив Сиваш стал более соленым и наполнился микроводорослями

Анализ проб воды из разных частей залива Сиваш позволил выявить 40 видов донных микроводорослей и цианобактерий: это на 36% меньше по сравнению с данными на момент закрытия Северо-Крымского канала. Кроме того, большая часть ранее обитавших в Сиваше видов водорослей, 69%, больше не встречается, зато их место заняли микроорганизмы, лучше адаптированные к гиперсоленым условиям. Это перестроило всю экосистему залива. В лагуне практически исчезли рыбы, но начали интенсивно развиваться другие ценные виды животных, используемые в качестве корма: жаброногие рачки артемии и личинки комаров-звонцов (его еще называют мотылем).

Еще одним интересным наблюдением оказалось то, что в частях залива с очень высокой соленостью микроводоросли не просто чувствуют себя хорошо, но и достигают большей численности. Это можно объяснить отсутствием естественных врагов и конкурентов в столь экстремальных условиях, но свою роль могли сыграть и другие факторы. Помимо концентрации соли, в заливе поменялись значения температуры, содержания кислорода в воде и количества органических веществ.

Подводя итоги исследования, его авторы говорят, что повышение солености после закрытия Северо-Крымского канала уничтожило рыбный промысел и сильно сократило возможности поливного земледелия. Однако новая ситуация может стать стартом к новым решениям: в частности, разумная эксплуатация огромных популяций артемий и мотыля может приносить даже больший доход, чем давало рыболовство.

Результат роста уровня соли в Сиваше ощущается и на побережье Азовского моря: здесь образуются «кисели» из медуз.