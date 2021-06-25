Залив Сиваш стал более соленым и наполнился микроводорослями
В апреле 2014 года был закрыт Северо-Крымский канал, построенный полвека назад для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Забор воды осуществлялся из Каховского водохранилища, созданного в нижнем течении Днепра. Изучая экологические последствия закрытия канала, специалисты обнаружили, что соленость залива Сиваш увеличилась, сократив видовое разнообразие донных микроводорослей. Релиз подготовлен пресс-службой Российского научного фонда.
Залив Сиваш, крупнейшая лагуна Европы, изначально был гиперсоленым водоемом: концентрация соли достигала 140 промилле, что в семь раз превышает значения для Черного моря. В результате деятельности людей его соленость дважды менялась: из-за сброса дренажных вод Северо-Крымского канала он стал более пресным, до 20-25 промилле, а когда днепровская вода перестала поступать на полуостров — уровень солености начал расти. В настоящее время этот показатель варьирует от 100 промилле на юге до чуть более 30 промилле на севере, где залив связан с Азовским морем.
Исследование провели ученые из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (Севастополь). В их задачу входило установить, каким образом увеличение солености отразилось микроводорослях и цианобактериях. Эти организмы играют огромную роль в жизни всех водных экосистем, обогащая воду кислородом и служа пищей различным водным животным.
Анализ проб воды из разных частей залива Сиваш позволил выявить 40 видов донных микроводорослей и цианобактерий: это на 36% меньше по сравнению с данными на момент закрытия Северо-Крымского канала. Кроме того, большая часть ранее обитавших в Сиваше видов водорослей, 69%, больше не встречается, зато их место заняли микроорганизмы, лучше адаптированные к гиперсоленым условиям. Это перестроило всю экосистему залива. В лагуне практически исчезли рыбы, но начали интенсивно развиваться другие ценные виды животных, используемые в качестве корма: жаброногие рачки артемии и личинки комаров-звонцов (его еще называют мотылем).
Еще одним интересным наблюдением оказалось то, что в частях залива с очень высокой соленостью микроводоросли не просто чувствуют себя хорошо, но и достигают большей численности. Это можно объяснить отсутствием естественных врагов и конкурентов в столь экстремальных условиях, но свою роль могли сыграть и другие факторы. Помимо концентрации соли, в заливе поменялись значения температуры, содержания кислорода в воде и количества органических веществ.
Подводя итоги исследования, его авторы говорят, что повышение солености после закрытия Северо-Крымского канала уничтожило рыбный промысел и сильно сократило возможности поливного земледелия. Однако новая ситуация может стать стартом к новым решениям: в частности, разумная эксплуатация огромных популяций артемий и мотыля может приносить даже больший доход, чем давало рыболовство.
Результат роста уровня соли в Сиваше ощущается и на побережье Азовского моря: здесь образуются «кисели» из медуз.