Запутавшаяся в сетях самка редкого кита родила детеныша. Им не могут помочь

Северные гладкие киты находятся в критической опасности: на планете осталось около 350 особей. Взрослые самки каждую зиму мигрируют в более теплые воды у берегов Джорджии и Флориды, где дают жизнь своему потомству. Молодая мать, обнаруженная на прошлой неделе, известна ученым с марта: тогда ее заметили в заливе Кейп-Код у побережья Массачусетса, и уже тогда из ее рта тянулось несколько веревок. Специалисты смогли лишь укоротить их, но полное удаление невозможно: для этого потребовалось бы проводить ей полостную операцию.

Беременность этого вида китов длится около года; таким образом, в момент первого наблюдения самка кита уже готовилась стать матерью. И хотя новорожденный китенок выглядит здоровым – дальнейшая судьба семьи вызывает тревогу. Взрослая особь тратит дополнительную энергию, пытаясь вскармливать малыша и таща за собою веревки. Прежде они не особенно ей мешали, поскольку перед родами киты не едят, но теперь самке нужно набираться сил, а процесс питания сильно затруднен. От постоянного трения ее пасть выглядит травмированной, что чревато инфекциями, и хуже всего то, что любой маневр может создать из лески петлю, способную стать для малыша смертельной ловушкой.