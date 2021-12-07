Запутавшаяся в сетях самка редкого кита родила детеныша. Им не могут помочь

Морские биологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований вместе с коллегами природоохранных ведомств штата Джорджия предоставили еще одну возмутительную иллюстрацию вреда, который человек наносит дикой природе. У побережья была замечена самка северного гладкого кита (Eubalaena glacialis), запутавшаяся в рыболовных сетях, родившая в таком состоянии малыша и продолжающая его воспитывать, оставаясь в «оковах».
Северные гладкие киты находятся в критической опасности: на планете осталось около 350 особей. Взрослые самки каждую зиму мигрируют в более теплые воды у берегов Джорджии и Флориды, где дают жизнь своему потомству. Молодая мать, обнаруженная на прошлой неделе, известна ученым с марта: тогда ее заметили в заливе Кейп-Код у побережья Массачусетса, и уже тогда из ее рта тянулось несколько веревок. Специалисты смогли лишь укоротить их, но полное удаление невозможно: для этого потребовалось бы проводить ей полостную операцию.
Беременность этого вида китов длится около года; таким образом, в момент первого наблюдения самка кита уже готовилась стать матерью. И хотя новорожденный китенок выглядит здоровым – дальнейшая судьба семьи вызывает тревогу. Взрослая особь тратит дополнительную энергию, пытаясь вскармливать малыша и таща за собою веревки. Прежде они не особенно ей мешали, поскольку перед родами киты не едят, но теперь самке нужно набираться сил, а процесс питания сильно затруднен. От постоянного трения ее пасть выглядит травмированной, что чревато инфекциями, и хуже всего то, что любой маневр может создать из лески петлю, способную стать для малыша смертельной ловушкой.
Специалисты подошли к животным на лодке максимально близко, но снова убедились, что сделать ничего нельзя. Теперь остается лишь следить за развитием событий: если детеныш успеет окрепнуть и покинуть мать, не пострадав от сетей – по крайней мере у него есть шанс на полноценную жизнь.
Запутывание в рыболовных сетях – серьезная проблема для китов по всему миру. По данным, собранным к 2012 году, 85 процентов китов хотя бы один раз за свою жизнь запутались в веревке, и это основная причина смерти этих морских обитателей.