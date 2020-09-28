Защитница леса: Ирина Журавлева

При этом первоначальная идея не покидала Ирину – и вот в феврале она с командой начала работу над проектом о первозданных лесах России. «В нашей стране расположена 1/5 всех малонарушенных лесов планеты, при этом из них всего 6,5 процента охраняются государством, – сетует Журавлева. – Из-за рубок Россия теряет полмиллиона гектаров первозданных лесов в год».

Задача нового фильма – привлечь внимание к сохранению пока еще нетронутых лесных массивов, показать взаимосвязь между благополучием леса и человека, раскрыть роли лесов в сохранении климатического баланса и биоразнообразия на планете. Съемки будут проходить как минимум на десяти заповедных территориях от Европейского Севера до Дальнего Востока. Студия находится в поиске финансирования и партнеров. Завершить работу планируется в 2025 году.

Почитайте о фотопроекте, посвященном первозданной тайге.