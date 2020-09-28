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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Природа

Защитница леса: Ирина Журавлева

Текст: Николай Чук
28 сентября 2020
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Ирина Журавлева
Фото: Виктор Горячев
Продюсер и режиссер фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» расскажет о последних вековых лесах России.

С четырех лет родители брали Иру с собой в походы по родному Уралу. Любовь к природе дала о себе знать в 2010 году, когда после шес-ти лет работы в IT-индустрии наша героиня порвала с бизнесом и создала арт-фото-медиа проект «ЛЕС», в рамках которого за 7 лет организовала более 50 уличных фотовыставок, посвященных лесам, биоразнообразию, заповедному делу. 

«У меня всегда было ощущение, что лес – это некий храм природы, нечто невероятно важное и при этом неоцененное современными людьми, – говорит Ирина. – Мало-помалу я пришла к идее снять фильм о лесе, желая приоткрыть дверь в его тайну».

В 2015 году родилась студия LESFILM. Ее дебютом стала картина «Медведи Камчатки. Начало жизни», вышедшая в широкий национальный прокат и получившая более 20 наград на кинофестивалях, а также премию «Золотой Орел».

При этом первоначальная идея не покидала Ирину – и вот в феврале она с командой начала работу над проектом о первозданных лесах России. «В нашей стране расположена 1/5 всех малонарушенных лесов планеты, при этом из них всего 6,5 процента охраняются государством, – сетует Журавлева. – Из-за рубок Россия теряет полмиллиона гектаров первозданных лесов в год».

Задача нового фильма – привлечь внимание к сохранению пока еще нетронутых лесных массивов, показать взаимосвязь между благополучием леса и человека, раскрыть роли лесов в сохранении климатического баланса и биоразнообразия на планете. Съемки будут проходить как минимум на десяти заповедных территориях от Европейского Севера до Дальнего Востока. Студия находится в поиске финансирования и партнеров. Завершить работу планируется в 2025 году. 

Почитайте о фотопроекте, посвященном первозданной тайге. 

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