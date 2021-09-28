Защитные вещества, выделяемые гусеницами, преобразовали в звуки. Вышло жутко

Ученые количественно оценили, насколько неприятны звуки для человеческого уха. Они попросили 50 добровольцев отходить от громкоговорителей до тех пор, пока звуки не перестанут доставлять им дискомфорт. Все участники эксперимента предпочли держаться от источника звуков подальше. Они описывали звуки как неприятные или даже пугающие.

«Обычно процесс ультразвуковой обработки используется для обнаружения определенных явлений в больших наборах данных. Примерами таких явлений являются землетрясения в сейсмологических данных или взлом сети при потоковой передаче данных в интернете», — говорит Гиот.

Ученые надеются, что их метод будет дополнением к уже существующим технологиям тестирования летучих веществ, особенно в тех случаях, когда сезонная доступность насекомого неблагоприятна или сбор достаточно больших количеств его секрета затруднен.

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