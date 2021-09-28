Защитные вещества, выделяемые гусеницами, преобразовали в звуки. Вышло жутко

Личинки пилильщиков (Tenthredinidae), насекомых из отряда перепончатокрылых, защищают себя, выделяя коктейли из неприятных летучих химикатов, предназначенных для отпугивания хищников, особенно муравьев. Исследователи могут оценить эффективность этих защит, устраивая биотесты между добычей и хищником.
Но энтомолог Жан-Люк Боэве и инженер-информатик Руди Гиот использовали другой подход. Они преобразовали химический состав выделений в звуки и оценили реакцию людей. Способ преобразования химических веществ в звуке Боэве придумал еще в 2009 году.
Химические вещества преобразуются в звуки с помощью процесса, называемого ультразвуковой обработкой. Важные характеристики каждой молекулы, такие как ее молекулярная масса и функциональные группы, отображаются на различные параметры звука, такие как высота, продолжительность и тембр. Химическая информация подается в синтезатор, который производит звук для каждой молекулы, и затем эти звуки смешиваются с различными уровнями громкости.
Researchers turn sawfly larvae's chemical defenses into something we can hear. They find that the repulsiveness of the chemical cocktails is correlated with how repelled humans are by the sound. Read (and hear) more @Patterns_CP: https://t.co/eJ3hheIyvo— Cell Press (@CellPressNews) September 25, 2021
Jean-Luc Boevé, Rudi Giot pic.twitter.com/kg4vR1eSVw
Ученые количественно оценили, насколько неприятны звуки для человеческого уха. Они попросили 50 добровольцев отходить от громкоговорителей до тех пор, пока звуки не перестанут доставлять им дискомфорт. Все участники эксперимента предпочли держаться от источника звуков подальше. Они описывали звуки как неприятные или даже пугающие.
«Обычно процесс ультразвуковой обработки используется для обнаружения определенных явлений в больших наборах данных. Примерами таких явлений являются землетрясения в сейсмологических данных или взлом сети при потоковой передаче данных в интернете», — говорит Гиот.
Ученые надеются, что их метод будет дополнением к уже существующим технологиям тестирования летучих веществ, особенно в тех случаях, когда сезонная доступность насекомого неблагоприятна или сбор достаточно больших количеств его секрета затруднен.
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