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Природа

«Застрелить на месте»: в Джорджии объявили войну аргентинским черно-белым тегу

Михаил Сысоев
15 мая 2020
Аргентинский черно-белый тегу
Фото: Mike Baird / flickr.com
Власти штата призвали истреблять инвазивных ящериц.

Гражданские чиновники и представители обществ по охране природы на этой неделе обратились к жителям штата Джорджия с просьбой о содействии в борьбе с аргентинским черно-белым тегу (Tupinambis merianae). 

Этот вид, как понятно из названия, родом из Южной Америки. Помимо Аргентины, тегу обитает в Бразилии, Парагвае, Уругвае и других латиноамериканских странах. Эти рептилии могут достигать 1-1,5 метра в длину и доживают до 15-20 лет.

Как отмечает природоохранное общество Orianne Society, многие жители США выбрали тегу в качестве домашних животных. Однако некоторые из рептилий сбежали, а другие были отпущены хозяевами на волю. Оказалось, что тегу легко приспосабливаются к условиям американского климата и способны активно размножаться. В результате, они распространились по Флориде и оказались в двух округах штата Джорджия. 

Тегу неприхотливы к еде: они питаются фруктами, кормом для домашних животных, а также активно уничтожают яйца гнездящихся на земле птиц и других животных. Orianne Society отмечает, что из-за тегу под угрозой оказались такие виды, как черепахи-гоферы (Gopherus) и восточная индиговая змея (Drymarchon couperi).

«Более холодные зимы в Джорджии часто выдвигались как потенциальный барьер для многих инвазивных видов рептилий, находящихся в штате. Тем не менее, три года отловов убедительно свидетельствуют о том, что тегу способен пережить холодную зиму в Джорджии», — Orianne Society.

Природоохранные общества отмечают, что тегу имеет большой потенциал для быстрого распространения по всему штату. Эти рептилии могут откладывать около 35 яиц в год и, при этом, почти не имеют естественных врагов. 

Департамент природных ресурсов Джорджии призвал жителей сообщать об увиденных тегу в ведомство. Кроме того, в организации отметили, что не против уничтожения этих животных непосредственно гражданами. 

«Поскольку тегу — это инвазивный вид, люди могут при необходимости убить их на частной собственности. Если вы в состоянии безопасно и гуманно справиться с этим, то мы поощряем это, и также хотим, чтобы вы делились этой информацией», — Департамент природных ресурсов Джорджии.

В Orianne Society выразились более прямо: «Любой увиденный в Джорджии тегу может и должен быть застрелен на месте».

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