«Застрелить на месте»: в Джорджии объявили войну аргентинским черно-белым тегу

Гражданские чиновники и представители обществ по охране природы на этой неделе обратились к жителям штата Джорджия с просьбой о содействии в борьбе с аргентинским черно-белым тегу (Tupinambis merianae).
Этот вид, как понятно из названия, родом из Южной Америки. Помимо Аргентины, тегу обитает в Бразилии, Парагвае, Уругвае и других латиноамериканских странах. Эти рептилии могут достигать 1-1,5 метра в длину и доживают до 15-20 лет.
Как отмечает природоохранное общество Orianne Society, многие жители США выбрали тегу в качестве домашних животных. Однако некоторые из рептилий сбежали, а другие были отпущены хозяевами на волю. Оказалось, что тегу легко приспосабливаются к условиям американского климата и способны активно размножаться. В результате, они распространились по Флориде и оказались в двух округах штата Джорджия.
Тегу неприхотливы к еде: они питаются фруктами, кормом для домашних животных, а также активно уничтожают яйца гнездящихся на земле птиц и других животных. Orianne Society отмечает, что из-за тегу под угрозой оказались такие виды, как черепахи-гоферы (Gopherus) и восточная индиговая змея (Drymarchon couperi).
Природоохранные общества отмечают, что тегу имеет большой потенциал для быстрого распространения по всему штату. Эти рептилии могут откладывать около 35 яиц в год и, при этом, почти не имеют естественных врагов.
Департамент природных ресурсов Джорджии призвал жителей сообщать об увиденных тегу в ведомство. Кроме того, в организации отметили, что не против уничтожения этих животных непосредственно гражданами.
В Orianne Society выразились более прямо: «Любой увиденный в Джорджии тегу может и должен быть застрелен на месте».
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