«Застрелить на месте»: в Джорджии объявили войну аргентинским черно-белым тегу

Гражданские чиновники и представители обществ по охране природы на этой неделе обратились к жителям штата Джорджия с просьбой о содействии в борьбе с аргентинским черно-белым тегу (Tupinambis merianae).

Этот вид, как понятно из названия, родом из Южной Америки. Помимо Аргентины, тегу обитает в Бразилии, Парагвае, Уругвае и других латиноамериканских странах. Эти рептилии могут достигать 1-1,5 метра в длину и доживают до 15-20 лет.