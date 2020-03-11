Затаившийся в воде питон ловит ястреба

Природоохранное управление Северной Территории Австралии опубликовало серию снимков, сделанных фотоловушкой в национальном парке Уотарка (Watarrka National Park). Героями стали ошейниковый ястреб (Accipiter cirrocephalus) и ромбический питон Брэдли (Morelia bredli). Оба представителя фауны встречаются только в Австралии и на ближайших островах.

Основной рацион ястреба составляют птицы, но он также охотится на небольших грызунов, змей и даже может ловить рыбу. Вероятно в ее поисках ястреб подлетел к воде, не замечая притаившуюся на мелководье рептилию. Ромбический питон в среднем достигает длины в 2,5 метра и является оппортунистическим хищником, поедая все, что способен проглотить. Его раскраска позволяет ему оставаться незамеченным в любых укрытиях, и у птицы размером до 38 сантиметров шансов на спасение не было. Ястреб попытался улететь, но питон быстро выпрыгнул и схватил его.