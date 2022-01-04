Затонувший 2200 лет карфагенский корабль приютил больше сотни видов морских существ

10 марта 241 г. до н.э у Эгадских островов на северо-западе Сицилии произошло морское сражение, которое многими историками признается одним из крупнейших в истории. По результатам этой битвы римский флот положил конец Первой Пунической войне, одержав убедительную победу.
В 2017 году исследователи из Istituto Centrale per il Restauro (ICR) — организации Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в сотрудничестве с дайверами из организации Global Underwater Explorers обнаружили на глубине около 90 метров таран карфагенской галеры, участвовавшей в том сражении.
Воспользовавшись этой уникальной находкой, ученые решили заглянуть в процессы, с помощью которых морские животные колонизируют подобные объекты, постепенно образуя зрелые, стабильные и разнообразные сообщества.
В 2019 году таран, получивший условной обозначение «Эгади 13» очистили и отреставрировали материаловеды ICR. В рамках реставрации все морские животные были собраны вместе с затвердевшими биологическими материалами и блоками отложений внутри и снаружи. Затем эти образцы были изучены исследователями из ICR, Римского университета Тор Вергата, Итальянского национального межвузовского консорциума морских наук (CoNISMa) и Национального исследовательского совета, а также Римского университета Ла Сапиенца.
«Эгади 13» состоит из единого полого бронзового куска, на котором выгравирована нерасшифрованная пуническая надпись. Он имеет длину около 90 см, толщину по переднему краю 5 см и вес 170 кг. Поскольку таран полый, внутри и снаружи скопились организмы и отложения.
Ученые стремились сравнить обнаруженных на таране морских животных с видами, обитающими в естественных средиземноморских средах, и таким образом реконструировать, как он был колонизирован.
Исследователи обнаружили богатое видами, структурно и пространственно сложное сообщество, состоящее из 114 живых видов беспозвоночных. Сюда входят 33 вида брюхоногих моллюсков, 25 видов двустворчатых моллюсков, 33 вида многощетинковых червей и 23 вида мшанок.
Этот видовой комплекс статистически наиболее сходен с теми, что встречаются в мелководных зарослях детрита и на лугах из морских водорослей, а также на хорошо освещенных скалистых участках морского дна и на коралловых рифах.
Как отметила другой соавтор исследования Мария Гравина, более молодые затонувшие корабли, как правило, содержат менее разнообразное сообщество, чем обнаружилось на таране.
«Таким образом, мы показали, что очень старые кораблекрушения, такие как наш таран, могут выступать в качестве нового инструмента для отбора проб для ученых, который эффективно действует как „экологическая память“ о колонизациях», — говорит Гравина.
Считается, что в битве при Эгатских островах приняло участие более 200 кораблей с обоих противоборствующих сторон. В результате боя от 20 до 50 карфагенских кораблей пошли ко дну. 70 кораблей были захвачены вместе с экипажами, остальные спаслись благодаря тому, что перед самым столкновением поставили паруса и ушли в сторону. Римляне потеряли 80 кораблей, 30 из них полностью, еще 50 были частично разрушены.
Рим стал доминирующим флотом в Средиземном море, вынудив Карфаген заплатить за военные убытки, и взял под свой контроль все карфагенские земли на острове Сицилия.