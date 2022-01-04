Затонувший 2200 лет карфагенский корабль приютил больше сотни видов морских существ

10 марта 241 г. до н.э у Эгадских островов на северо-западе Сицилии произошло морское сражение, которое многими историками признается одним из крупнейших в истории. По результатам этой битвы римский флот положил конец Первой Пунической войне, одержав убедительную победу.

В 2017 году исследователи из Istituto Centrale per il Restauro (ICR) — организации Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в сотрудничестве с дайверами из организации Global Underwater Explorers обнаружили на глубине около 90 метров таран карфагенской галеры, участвовавшей в том сражении.

Воспользовавшись этой уникальной находкой, ученые решили заглянуть в процессы, с помощью которых морские животные колонизируют подобные объекты, постепенно образуя зрелые, стабильные и разнообразные сообщества.

В 2019 году таран, получивший условной обозначение «Эгади 13» очистили и отреставрировали материаловеды ICR. В рамках реставрации все морские животные были собраны вместе с затвердевшими биологическими материалами и блоками отложений внутри и снаружи. Затем эти образцы были изучены исследователями из ICR, Римского университета Тор Вергата, Итальянского национального межвузовского консорциума морских наук (CoNISMa) и Национального исследовательского совета, а также Римского университета Ла Сапиенца.