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Природа

Завистливые пингвины пытаются украсть чужого птенца: видео

Анастасия Крутикова
19 октября 2020
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Пингвинята постоянно находятся в опасности — не только со стороны хищников, но и со стороны сородичей.

Новорожденный птенец у императорских пингвинов — это не только причина радости для его гордых родителей, но и причина зависти многочисленных самок, которые не смогли продолжить род или потеряли своих детенышей. Поэтому счастливым матерям приходится зорко следить за своим чадом и оберегать его, не отход от него ни на шаг. Если птенец потеряется, его тут же может прибрать к рукам (точнее, к ластам) более расторопная самка с взывающим к ней материнским инстинктом. 

Попытку такого «похищения» сняли операторы BBC в своем новом документальном фильме об императорских пингвинах. Они запечатлели пингвиненка с мамой, которая безуспешно пытается отогнать преследующих их других самок. Она то и дело агрессивно бросается на них, но те не сдаются и идут прямо по пятам за удачливой мамашей, надеясь забрать себе ее птенца. Вскоре похитительниц становится больше, и испуганный пингвиненок принимается бежать прочь, к остальной колонии. 

Ему ненадолго удается затеряться среди рослых императорских пингвинов, однако одновременно с этим он остается без мамы и тщетно оглядывается вокруг, пытаясь ее найти. 

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Тем временем малыша нагоняет целая толпа самок, каждая из которых пытается ухватить его клювом и запихнуть под собственную наседную сумку — складку кожи на животе, где пингвины оберегают сначала яйцо, а потом прячут  от невзгод и опасностей своих вылупившихся птенцов. Начинается настоящий ажиотаж: завистливые пингвины плюхаются на животы, стараясь вскользь нагнать убегающего птенца. Они напрыгивают друг на друга, сбиваясь в настоящую кучу-малу и подминая под себя несчастного пингвиненка, однако ему удается выскользнуть невредимым — прямо к ногам собственной матери, которая все это время пыталась добраться до своего детеныша. 

Он сразу же забивается под ее наседную сумку. Там птенец прячется и затихает, робко выглядывая наружу из-за оперения матери. Теперь уж она точно не отпустит его от себя далеко.

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