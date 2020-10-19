Завистливые пингвины пытаются украсть чужого птенца: видео

Новорожденный птенец у императорских пингвинов — это не только причина радости для его гордых родителей, но и причина зависти многочисленных самок, которые не смогли продолжить род или потеряли своих детенышей. Поэтому счастливым матерям приходится зорко следить за своим чадом и оберегать его, не отход от него ни на шаг. Если птенец потеряется, его тут же может прибрать к рукам (точнее, к ластам) более расторопная самка с взывающим к ней материнским инстинктом.

Попытку такого «похищения» сняли операторы BBC в своем новом документальном фильме об императорских пингвинах. Они запечатлели пингвиненка с мамой, которая безуспешно пытается отогнать преследующих их других самок. Она то и дело агрессивно бросается на них, но те не сдаются и идут прямо по пятам за удачливой мамашей, надеясь забрать себе ее птенца. Вскоре похитительниц становится больше, и испуганный пингвиненок принимается бежать прочь, к остальной колонии.

Ему ненадолго удается затеряться среди рослых императорских пингвинов, однако одновременно с этим он остается без мамы и тщетно оглядывается вокруг, пытаясь ее найти.