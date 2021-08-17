Зеленые водоросли буйно цветут в Желтом море: спутниковый снимок

Предыстория такова: в июне 2008 года акватория китайского города Циндао оказалась покрыта плотным «ковром» цветущих водорослей, которые могли помешать проведению парусных соревнований во время Олимпийских игр того года. Власти в срочном порядке удалили из воды более 700 000 тонн водорослей.
Такие «зеленые приливы» возвращаются каждое лето. Летом 2021 года в Желтом море был поставлен новый рекорд: об этом свидетельствуют изображения, полученные 19 июня спутником SeaHawk CubeSat. Эти и им подобные данные помогают ученым изучать происхождение и распространение водорослей, потому что с ними необходимо бороться, но как именно – пока не совсем ясно.
Зеленые массы на этой фотографии – обычные зеленые макроводоросли Ulva prolifera. Для людей или морских экосистем они не токсичны и даже съедобны. Но когда водорослей становится критически много, они все же оказывают пагубное воздействие на экосистему: разлагаясь, они уменьшают содержание в воде кислорода, что приводит к гипоксии у рыб. Кроме того, горы водорослей, которые вымываются на береговую линию, превращаются в гниющую массу, удаление которой – дело не только малоприятное, но еще и дорогостоящее и трудоемкое.
Цветение Ulva prolifera обычно начинается в западной части Желтого моря в мае, достигает пика в июне и продолжается до июля или августа. Спутники наблюдают такое цветение ежегодно с 2007 года. Размер цветков U. prolifera и, соответственно, захватываемые площади, год от года различаются, но с 2012 года прослеживается одна тенденция: они становятся крупнее. В июне 2021 года цветение охватило более 700 квадратных километров: это на 30% больше, чем в сезоне 2019 года!
По мнению большинства исследователей, очаг цветения расположен рядом с обширными аквакультурными предприятиями к югу от провинции Цзянсу. Из-за ветра, приливов и деятельности человека часть водорослей отделяется от общего массива, отправляясь в «свободное плавание». Обычно их приносит к более чистой акватории в провинции Шаньдун, где обилие света и питательных веществ подпитывает их рост и провоцирует дальнейшее цветение.