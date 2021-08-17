Зеленые водоросли буйно цветут в Желтом море: спутниковый снимок

Такие «зеленые приливы» возвращаются каждое лето. Летом 2021 года в Желтом море был поставлен новый рекорд: об этом свидетельствуют изображения, полученные 19 июня спутником SeaHawk CubeSat. Эти и им подобные данные помогают ученым изучать происхождение и распространение водорослей, потому что с ними необходимо бороться, но как именно – пока не совсем ясно.

Зеленые массы на этой фотографии – обычные зеленые макроводоросли Ulva prolifera. Для людей или морских экосистем они не токсичны и даже съедобны. Но когда водорослей становится критически много, они все же оказывают пагубное воздействие на экосистему: разлагаясь, они уменьшают содержание в воде кислорода, что приводит к гипоксии у рыб. Кроме того, горы водорослей, которые вымываются на береговую линию, превращаются в гниющую массу, удаление которой – дело не только малоприятное, но еще и дорогостоящее и трудоемкое.