Земледельческая территория в Сибири расширится из-за изменения климата

Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» рассчитали, что произойдет с почвенно-земельными ресурсами Сибири под воздействием изменения климата.
Они проанализировали изменчивость среднегодовой суммы температур и осадков за последние сто лет. Выяснилось, что изменение климатических условий в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории России или планеты в целом. Если в среднем по России за сто лет температура выросла на 1,26 °С, то для Приенисейской Сибири, в пределах Красноярского края, эта цифра составляет 1,44 °С.
Наиболее интенсивное потепление наблюдается в тундре и лесотундре. При этом ежегодная сумма осадков в среднем по территории региона возросла на 8,2 миллиметра. Если тенденция сохранится, то к 2050 году среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5 °С, а сумма осадков возрастет на 28 миллиметров.
Наблюдаемое потепление отодвинет границы всех природных зон к северу. Например, лесотундра к 2050 году сдвинется более чем на сто километров. Это приведет к преобразованию почв и земельных ресурсов. Из-за таяния вечной мерзлоты в северной части произойдет заболачивание почвы в тундре и таежной зоне. Вместе с тем в лесостепи усилится процесс накопления гумуса – основного источника питательных веществ в почве. За счет этого значение северной части земледельческой зоны в сельскохозяйственном производстве существенно возрастет.
В южной тайге сохранится господство дерново-подзолистых почв. Однако с дальнейшим продвижением границы тайги на север, данные почвы будут трансформироваться в серые лесные. Из-за отступления вечной мерзлоты и утраты ее экранирующей роли, способствующей удерживанию воды, болота в южной зоне будут высыхать, а торфяная толща деградировать. Прогнозируется увеличение площади степей, что приведет к уменьшению в почвах запасов гумуса, высыханию территории и создаст условия для широкого распространения ветровой эрозии почвы. Южная граница леса переместится к северу.
«Такие изменения, с одной стороны, могут положительно сказаться на сельскохозяйственной отрасли региона, где не хватает тепла и влаги. В условиях изменяющегося климата увеличится продолжительность вегетационного периода, что открывает перспективы выращивания на севере земледельческой зоны Сибири теплолюбивых культур – скороспелых сортов кукурузы, чечевицы, сои. Однако стоит учитывать, что в это же время на юге Сибири за счет повышения температуры и неравномерного выпадения осадков почвы будут иссушаться. Это приведет к их деградации», – отмечает доктор сельскохозяйственных наук Александр Шпедт.
Результаты исследования представлены в сборнике конференции «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science» и на сайте «Наука в Сибири».