Земледельческая территория в Сибири расширится из-за изменения климата

Наблюдаемое потепление отодвинет границы всех природных зон к северу. Например, лесотундра к 2050 году сдвинется более чем на сто километров. Это приведет к преобразованию почв и земельных ресурсов. Из-за таяния вечной мерзлоты в северной части произойдет заболачивание почвы в тундре и таежной зоне. Вместе с тем в лесостепи усилится процесс накопления гумуса – основного источника питательных веществ в почве. За счет этого значение северной части земледельческой зоны в сельскохозяйственном производстве существенно возрастет.

В южной тайге сохранится господство дерново-подзолистых почв. Однако с дальнейшим продвижением границы тайги на север, данные почвы будут трансформироваться в серые лесные. Из-за отступления вечной мерзлоты и утраты ее экранирующей роли, способствующей удерживанию воды, болота в южной зоне будут высыхать, а торфяная толща деградировать. Прогнозируется увеличение площади степей, что приведет к уменьшению в почвах запасов гумуса, высыханию территории и создаст условия для широкого распространения ветровой эрозии почвы. Южная граница леса переместится к северу.

«Такие изменения, с одной стороны, могут положительно сказаться на сельскохозяйственной отрасли региона, где не хватает тепла и влаги. В условиях изменяющегося климата увеличится продолжительность вегетационного периода, что открывает перспективы выращивания на севере земледельческой зоны Сибири теплолюбивых культур – скороспелых сортов кукурузы, чечевицы, сои. Однако стоит учитывать, что в это же время на юге Сибири за счет повышения температуры и неравномерного выпадения осадков почвы будут иссушаться. Это приведет к их деградации», – отмечает доктор сельскохозяйственных наук Александр Шпедт.

Результаты исследования представлены в сборнике конференции «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science» и на сайте «Наука в Сибири».