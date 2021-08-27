Жабы-аги, захватившие Австралию, становятся все более жестокими каннибалами

С момента своего появления в Австралии в 1935 году тростниковые жабы-аги (Rhinella marina) стремительно покоряют северную часть континента. Причиной их успешного распространения оказались отсутствие хищников и паразитов, которые могли бы сдержать их численность.

В новом исследовании ученые выяснили, что растущая численность жаб способствовала распространению каннибализма среди их головастиков.

Жабы-аги были завезены в Австралию из Южной Америки в попытке контролировать местных тростниковых жуков (Dermolepida albohirtum), которые вредили плантациям сахарного тростника в северном штате Квинсленд. Менее чем за 100 лет численность жаб увеличилась со 102 завезенных особей до примерно 200 миллионов.