Жабы-аги, захватившие Австралию, становятся все более жестокими каннибалами

С момента своего появления в Австралии в 1935 году тростниковые жабы-аги (Rhinella marina) стремительно покоряют северную часть континента. Причиной их успешного распространения оказались отсутствие хищников и паразитов, которые могли бы сдержать их численность.
В новом исследовании ученые выяснили, что растущая численность жаб способствовала распространению каннибализма среди их головастиков.
Жабы-аги были завезены в Австралию из Южной Америки в попытке контролировать местных тростниковых жуков (Dermolepida albohirtum), которые вредили плантациям сахарного тростника в северном штате Квинсленд. Менее чем за 100 лет численность жаб увеличилась со 102 завезенных особей до примерно 200 миллионов.
Головастики жабы-аги обычно поедают водоросли и разлагают органические вещества. Хотя известно, что они иногда бывают каннибаллами в своих родных странах, бум их численности в Австралии, вероятно, усилил их каннибалистические наклонности.
Чтобы проверить это, эколог из Сиднейского университета Джейна Девор и ее коллеги провели более 500 испытаний, сравнивая коренных южноамериканских головастиков с популяцией из Австралии.
Они предлагали головастикам пустой контейнер или контейнер с вылупившимся в нем головастиком, и представители австралийской популяции на 30% чаще выбирали контейнер с головастиком. Вероятность того, что меньший по размерам головастик будет съеден, оказалась в 2,5 раза выше для детенышей жаб из Австралии.
В дальнейшем исследователи обнаружили, что головастики из Австралии разработали стратегии по сокращению продолжительности уязвимой стадии вылупления. В этой популяции они быстро вырастают на ранней стадии развития.
Но за это пришлось заплатить. Более поздние стадии развития австралийских головастиков были медленнее, чем у головастиков из Южной Америки, что указывает на «эволюционную „гонку вооружений“ между стадией головастиков-людоедов и уязвимыми стадиями яйца и вылупления», объясняют исследователи.