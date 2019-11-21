Женщина бросилась в горящий лес, чтобы спасти растерявшуюся коалу

Австралийский штат Новый Южный Уэльс сильно пострадал от серии разрушительных лесных пожаров. Известно о гибели шести человек, более 550 домов было разрушено. Коалы, и ранее относившиеся к уязвимому виду животных, теперь оказались в особенно критическом положении.
Пламя опустошило заповедник Lake Innes Nature Reserve неподалеку от Порт-Маккуори, а здесь насчитывалась крупнейшая в стране популяция коал. 350 животных сгорело, поисками выживших занимаются природоохранные организации и волонтеры.
Недавно одну из коал удалось спасти местной жительнице Тони Доэрти (Toni Doherty): она заметила на шоссе дезориентированного зверя, который шел в лес прямо навстречу пламени. Женщина сорвала с себя рубашку и погналась за коалой, которая издавала жалобные вопли.
Тони удалось снять коалу с дерева; она завернула ее в свою одежду, напоила водой и отвезла в ветеринарную клинику. Спасенное животное получило имя Льюис в честь внучки Тони.
Врачи оценили состояние 14-летней коалы как тяжелое: она получила сильные ожоги лап, груди и живота. Сейчас Льюис перевязан и принимает антибиотики, к нему вернулся аппетит, но шансы на выздоровление оцениваются как 50/50.
Lewis is around 14 years old ... he’s well enough to have a munch on some eucalyptus leaves this morning. Is still suffering some serious burns after being rescued from a bushfire yesterday. 🐨 @9NewsSyd pic.twitter.com/OFzX9PqfeW— Lizzie Pearl (@lizziepearl) November 19, 2019
Узнайте, как пострадавших от огня коал спасают собаки.