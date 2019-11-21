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Природа

Женщина бросилась в горящий лес, чтобы спасти растерявшуюся коалу

Анастасия Баринова
21 ноября 2019
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Фото: WSLS 10/YouTube
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Фото: WSLS 10/YouTube
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Фото: WSLS 10/YouTube
Без помощи человека у животного бы не осталось шансов

Австралийский штат Новый Южный Уэльс сильно пострадал от серии разрушительных лесных пожаров. Известно о гибели шести человек, более 550 домов было разрушено. Коалы, и ранее относившиеся к уязвимому виду животных, теперь оказались в особенно критическом положении.

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Пламя опустошило заповедник Lake Innes Nature Reserve неподалеку от Порт-Маккуори, а здесь насчитывалась крупнейшая в стране популяция коал. 350 животных сгорело, поисками выживших занимаются природоохранные организации и волонтеры.

Недавно одну из коал удалось спасти местной жительнице Тони Доэрти (Toni Doherty): она заметила на шоссе дезориентированного зверя, который шел в лес прямо навстречу пламени. Женщина сорвала с себя рубашку и погналась за коалой, которая издавала жалобные вопли.

«Я никогда раньше не слышала коал. Я даже не знала, что они могут кричать. Это было душераздирающе»,– Тони Доэрти.

Тони удалось снять коалу с дерева; она завернула ее в свою одежду, напоила водой и отвезла в ветеринарную клинику. Спасенное животное получило имя Льюис в честь внучки Тони.

Врачи оценили состояние 14-летней коалы как тяжелое: она получила сильные ожоги лап, груди и живота. Сейчас Льюис перевязан и принимает антибиотики, к нему вернулся аппетит, но шансы на выздоровление оцениваются как 50/50.

Узнайте, как пострадавших от огня коал спасают собаки.