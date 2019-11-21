Женщина бросилась в горящий лес, чтобы спасти растерявшуюся коалу

Тони удалось снять коалу с дерева; она завернула ее в свою одежду, напоила водой и отвезла в ветеринарную клинику. Спасенное животное получило имя Льюис в честь внучки Тони.

Врачи оценили состояние 14-летней коалы как тяжелое: она получила сильные ожоги лап, груди и живота. Сейчас Льюис перевязан и принимает антибиотики, к нему вернулся аппетит, но шансы на выздоровление оцениваются как 50/50.