Женщина позаботилась о паучихе и 200 паучатах: видео

Представители этого семейства пауков имеют ноги размахом 15 см и больше. Самые крупные особи, вырастающие до 30 см, живут в Азии. Свое имя они получили из-за особенностей добычи пищи: заметив жертву, они набрасываются на нее стремительным рывком, преодолевая 1 метр за секунду. Как и большинство пауков, Sparassidae используют яд и могут причинить ущерб здоровью людей, но происходит это только в качестве защиты – сами по себе пауки-охотники на людей не нападают.

Лиз, которая всерьез увлекается этими представителями фауны, знает, как себя с ними вести. Но она не советует другим людям сажать паука на лицо, как это можно увидеть на видеозаписи, или даже помогать в рождении малышей: для этого все же необходимо понимать и «чувствовать» пауков.

Девушка не согласна с утверждением, что пауки уродливые и пугающие: она видит в них особую красоту. Она просит людей не убивать этих животных: «Они никому не хотят причинить вреда». По ее словам, за все годы взаимодействия ее укусил паук лишь однажды, по чистой случайности: она заметила его среди выстиранных вещей и взяла в руку, решив, что тот мертвый.

Познакомьтесь с паукообразным, обладающим необычной внешностью и необычным именем: «длинноногий папочка».