Коробочные войны: пауки выселили крохотных поссумов

В австралийском заповеднике The Monjebup Nature Reserve специалисты пытаются создать подходящие условия для животных, оставшихся без собственного места обитания. Изменение климата лишило многих представителей фауны собственной экологической ниши, и иногда без помощи человека им уже не обойтись.

В рамках этой деятельности биологи посадили в парке множество деревьев: это обеспечило бы пищей и укрытием многих его обитателей, в том числе тонкохвостых поссумов (Cercartetus concinnus). Этот эндемик южной части Австралии вырастает до 8,7 см и весит до 21 г. Он ведет одиночный образ жизни, проводя большую часть времени на деревьях и кустарниках. Днем он спит в естественных укрытиях, дуплах или гнездах птиц, а по ночам охотится на насекомых.

Поссумы широко распространены в The Monjebup Nature Reserve, но на молодых деревьях им сложно найти подходящее убежище — для помощи животным экологи установили среди ветвей коробки. Спустя некоторое время люди пришли проверить, как сумчатые устроились в своих новых домах, но в одном из ящиков вместо гнезда поссума оказалось гнездо пауков-охотников Sparassidae.