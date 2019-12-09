Коробочные войны: пауки выселили крохотных поссумов

В австралийском заповеднике The Monjebup Nature Reserve специалисты пытаются создать подходящие условия для животных, оставшихся без собственного места обитания. Изменение климата лишило многих представителей фауны собственной экологической ниши, и иногда без помощи человека им уже не обойтись.
В рамках этой деятельности биологи посадили в парке множество деревьев: это обеспечило бы пищей и укрытием многих его обитателей, в том числе тонкохвостых поссумов (Cercartetus concinnus). Этот эндемик южной части Австралии вырастает до 8,7 см и весит до 21 г. Он ведет одиночный образ жизни, проводя большую часть времени на деревьях и кустарниках. Днем он спит в естественных укрытиях, дуплах или гнездах птиц, а по ночам охотится на насекомых.
Поссумы широко распространены в The Monjebup Nature Reserve, но на молодых деревьях им сложно найти подходящее убежище — для помощи животным экологи установили среди ветвей коробки. Спустя некоторое время люди пришли проверить, как сумчатые устроились в своих новых домах, но в одном из ящиков вместо гнезда поссума оказалось гнездо пауков-охотников Sparassidae.
Эти представители фауны тоже живут на деревьях, прячась под корой. Для них молодые растения также неудобны — их кора слишком тонка, поэтому пауки решили поселиться в коробке. Данное скопление пауков — это группа одного вида, различия между ними лишь в возрасте и, соответственно, окраске и размерах.
Для австралийских пауков-охотников характерно две модели поведения: они могут быть и одни, а могут входить в состав большой группы. Паутину они не плетут, охотясь на насекомых в прыжке. Последние исследования показали, что Sparassidae, выбирающие групповой образ жизни, дают более здоровое потомство, чем одиночки. Одним из объяснений может быть то, что в случае нехватки пищи они делятся ею друг с другом — такая социализация у пауков встречается редко.
Представители парка просят не беспокоиться и за поссумов: на деревьях расставлено достаточно коробок, так что места хватит всем.
Посмотрите, как пауки захватили австралийский город.