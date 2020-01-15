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Природа

Жираф отбивается от стаи голодных львиц: видео

Анастасия Баринова
15 января 2020
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
В ход идут ноги.

В мире дикой природы хищники не обязательно выбирают жертву своего или меньшего размера: добыча может превосходить ее по величине, но тогда в ход идут охотничьи приемы, тактика и стратегия. Свидетелями такой сцены недавно стали туристы в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Группа львиц — не менее восьми особей — окружила жирафа, но несмотря на численное превосходство, повалить высокого зверя хищницам не удавалось. Жираф, в свою очередь, отбивался от охотниц ногами. Вероятнее всего, львицы брали его измором — к вечеру он бы устал, и к этому времени на помощь подтянулись бы самцы из прайда. В темноте зрение кошек становится особенно острым, и у жирафа не было шансов.

Окончания битвы туристы не дождались, но, скорее всего, прайду в этот день достался сытный ужин. Узнайте другие методы охоты львов.