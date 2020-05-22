Житель Китая заморозил морских черепах для нелегальной торговли. Он получил 12 лет тюрьмы

Семейство морских черепах включат в себя семь видов. Шесть из семи видов этого семейства в мире считаются уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения или вымирающими – от атлантической ридлеи размером с автомобильную шину, до кожистой черепахи, которая может весить больше белого медведя. Статус седьмого вида, австралийской зеленой черепахи, неизвестен.

Стоимость всех изъятых черепах на черном рынке оценивается примерно в 420 тысяч долларов. Шэнь был приговорен к 12 годам и 7 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 150 000 юаней (около 21 тысячи долларов). Двое других жителей Китая, продавших контрабандисту четырех черепах, также заключены под стражу и оштрафованы.