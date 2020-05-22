Житель Китая заморозил морских черепах для нелегальной торговли. Он получил 12 лет тюрьмы

Мужчина по фамилии Шэнь был заключен под стражу после того, как полиция обыскала его грузовик-рефрижератор в городе Чжоушань на востоке Китая. В грузовике были найдены 107 замороженных морских черепах (Cheloniidae) разных видов.
Wild animal trafficker is jailed for smuggling 107 endangered turtles by freezing them in his refrigerated van https://t.co/4X2gMGSM6Z— Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2020
Семейство морских черепах включат в себя семь видов. Шесть из семи видов этого семейства в мире считаются уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения или вымирающими – от атлантической ридлеи размером с автомобильную шину, до кожистой черепахи, которая может весить больше белого медведя. Статус седьмого вида, австралийской зеленой черепахи, неизвестен.
Стоимость всех изъятых черепах на черном рынке оценивается примерно в 420 тысяч долларов. Шэнь был приговорен к 12 годам и 7 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 150 000 юаней (около 21 тысячи долларов). Двое других жителей Китая, продавших контрабандисту четырех черепах, также заключены под стражу и оштрафованы.
Преступление было совершено еще в 2018 году, однако вердикт вынесен только сейчас на фоне ужесточения в Китае запрета на торговлю дикими животными.
20 мая власти Уханя ввели полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, незаконное разведение и торговлю. Также запрещается разведение в неволе диких животных, которые находятся под охраной государства, с целью потребления в пищу. Согласно распоряжению властей города, ни физическим, ни юридическим лицам не позволено рекламировать, делать вывески или составлять меню, пропагандируя потребление в пищу или торговлю дикими животными. Запрет введен минимум на 5 лет.
Аналогичный запрет действует во всем Китае с февраля, однако пока он носит временный характер. По данным защитников природы, Пекин рассматривает вариант с постоянным запретом, однако окончательное решение еще не принято.