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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Природа

Жители Айовы вызвали спасателей для отлова игрушечного аллигатора

Анастасия Баринова
13 мая 2021
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Фото: ARL Animal Services
Спасательная операция не заняла много времени.

Служба по спасению диких животных в штате Айова получила вызов от жителей одного из домов города Де-Мойн: люди боялись выйти на улицу и выпустить детей, поскольку на парковке расположился аллигатор. Навскидку его размер был оценен в полтора метра.

В природе Айовы аллигаторы не встречаются – их ареалом являются юго-восточные штаты США. Однако в 2012 году ARL Animal Services уже занималась спасением аллигатора, жившего в ванной в частной квартире у семьи, имеющей собаку и ребенка. Ранее группа также спасала тигров, обезьян и других экзотических животных, не годящихся в качестве домашних питомцев.

«Когда на выходных нам позвонили по поводу аллигатора на парковке дома, мы не удивились и очень серьезно отнеслись к этому звонку», – пресс-служба ARL Animal Services.

В данном случае тревога оказалась напрасной: оказалось, что людей напугала реалистично выполненная игрушка. Оставил ли ее кто-то намеренно или случайно, не известно.

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Теперь аллигатор «в безопасности и находится на попечении ARL Animal Services», – шутят спасатели. Они называют реакцию жителей дома правильной: не нужно проверять подозрительные объекты самостоятельно, ведь если аллигатор был бы настоящим – встреча могла бы закончиться трагедией.

Посмотрите на поведение рептилии, пробравшейся в один из домов Южной Каролины.

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