Жители Айовы вызвали спасателей для отлова игрушечного аллигатора

Теперь аллигатор «в безопасности и находится на попечении ARL Animal Services», – шутят спасатели. Они называют реакцию жителей дома правильной: не нужно проверять подозрительные объекты самостоятельно, ведь если аллигатор был бы настоящим – встреча могла бы закончиться трагедией.

Посмотрите на поведение рептилии, пробравшейся в один из домов Южной Каролины.