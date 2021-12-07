Живая контрабанда: из Колумбии пытались вывезти более 300 крупных членистоногих

Полиция международного аэропорта Эльдорадо в Боготе обнаружила живой груз в багаже, принадлежащем двум гражданам Германии, покидающим страну, и немедленно уведомила об этом Министерство окружающей среды.

Власти конфисковали более 300 животных в 210 пластиковых контейнерах. Их путешественники спрятали в чемоданах между рулонами пленки. Согласно заявлению Министерства окружающей среды, в контейнерах находились 232 паука, включая птицеедов и тарантулов из семейств Barychelidae и Theraphosidae, 67 гигантских тропических тараканов из семейства блаберид (Blaberidae) и самка скорпиона (Buthida) с семью детенышами.

Хотя граждане Германии утверждали, что они перевозили членистоногих в Европу для исследований, у них не было надлежащего разрешения на вывоз животных из страны, заявили представители министерства. Теперь им может грозить штраф или даже уголовное преследование.