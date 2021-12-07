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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Живая контрабанда: из Колумбии пытались вывезти более 300 крупных членистоногих

National Geographic Россия
07 декабря 2021
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Фото: Colombia Department of Environment
Птицеедов, скорпионов, гигантских тараканов и других «пассажиров» спрятали в пластиковые контейнеры и разложили по чемоданам.

Полиция международного аэропорта Эльдорадо в Боготе обнаружила живой груз в багаже, принадлежащем двум гражданам Германии, покидающим страну, и немедленно уведомила об этом Министерство окружающей среды.

Власти конфисковали более 300 животных в 210 пластиковых контейнерах. Их путешественники спрятали в чемоданах между рулонами пленки. Согласно заявлению Министерства окружающей среды, в контейнерах находились 232 паука, включая птицеедов и тарантулов из семейств Barychelidae и Theraphosidae, 67 гигантских тропических тараканов из семейства блаберид (Blaberidae) и самка скорпиона (Buthida) с семью детенышами. 

Хотя граждане Германии утверждали, что они перевозили членистоногих в Европу для исследований, у них не было надлежащего разрешения на вывоз животных из страны, заявили представители министерства. Теперь им может грозить штраф или даже уголовное преследование. 

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Colombia Department of Environment Блабериды широко распространены в тропиках и субтропиках. Они могут достигать девяти сантиметров в длину

Следователи установили, что незаконно вывозимые членистоногие были собраны на северо-востоке Боготы в муниципалитете Сан-Луис-де-Гасено.

Как говорится в заявлении госсекретаря Уррутии Васкес, аэропорт «продолжает оставаться горячей точкой в борьбе с незаконным оборотом дикой природы в Боготе». Только в 2021 году в международном аэропорту Эльдорадо официальные лица обнаружили более 11 000 образцов дикой природы, вывозимых незаконным путем, из них 7 058 были животными. 

В сентябре власти Колумбии сорвали еще одну незаконную операцию по экспорту, конфисковав 3493 акульих плавника и 117 кг плавательных рыбных пузырей, которые направлялись из аэропорта Боготы в Гонконг.

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