Живая контрабанда: из Колумбии пытались вывезти более 300 крупных членистоногих

Полиция международного аэропорта Эльдорадо в Боготе обнаружила живой груз в багаже, принадлежащем двум гражданам Германии, покидающим страну, и немедленно уведомила об этом Министерство окружающей среды.
Власти конфисковали более 300 животных в 210 пластиковых контейнерах. Их путешественники спрятали в чемоданах между рулонами пленки. Согласно заявлению Министерства окружающей среды, в контейнерах находились 232 паука, включая птицеедов и тарантулов из семейств Barychelidae и Theraphosidae, 67 гигантских тропических тараканов из семейства блаберид (Blaberidae) и самка скорпиона (Buthida) с семью детенышами.
Хотя граждане Германии утверждали, что они перевозили членистоногих в Европу для исследований, у них не было надлежащего разрешения на вывоз животных из страны, заявили представители министерства. Теперь им может грозить штраф или даже уголовное преследование.
Следователи установили, что незаконно вывозимые членистоногие были собраны на северо-востоке Боготы в муниципалитете Сан-Луис-де-Гасено.
Как говорится в заявлении госсекретаря Уррутии Васкес, аэропорт «продолжает оставаться горячей точкой в борьбе с незаконным оборотом дикой природы в Боготе». Только в 2021 году в международном аэропорту Эльдорадо официальные лица обнаружили более 11 000 образцов дикой природы, вывозимых незаконным путем, из них 7 058 были животными.
В сентябре власти Колумбии сорвали еще одну незаконную операцию по экспорту, конфисковав 3493 акульих плавника и 117 кг плавательных рыбных пузырей, которые направлялись из аэропорта Боготы в Гонконг.