Живой угорь свисает из желудка летящей цапли: невероятное фото
Фотограф Сэм Дэвис недавно поделился своими снимками, снятыми в далеком 2011 году в американском штате Делавэр. И они с молниеносной скоростью распространились по соцсетям, потому что происходящее на них сложно объяснить с первой попытки – на снимках видно, как прямо из тела летящей цапли свисает извивающийся морской угорь.
Когда Дэвис впервые заметил странное зрелище, он подумал, что змея вцепилась цапле в шею и повисла так. Фотограф находился на расстоянии 70-90 метров от животных, но у него был телеобъектив для фотосъемки на больших расстояниях, поэтому ему удалось сделать кадры полета цапли и даже ее приземления в воду – при этом «ноша» так никуда и не делась. «Сама цапля вела себя как обычно», – рассказал Дэвис изданию Live Science. «Она бродила возле воды и перелетала с места на место».
Тем временем угорь выгибал свое тело, извиваясь, что позволяло предположить, что он был еще жив. Только когда Дэвис вернулся домой и отредактировал фотографии, он понял, что никто никого не кусал. Увеличив фотографии, он смог разглядеть, что голова угря болталась в воздухе, а его тело выходило прямо из брюха цапли.
На фотографиях изображено «довольно удивительное зрелище», – говорит Джон Погоноски, ихтиолог, занимающийся разнообразием рыб при австралийском Государственном объединении научных и прикладных исследований (CSIRO). «Я думаю, что это либо очень редко встречается, либо очень редко замечалось ранее, по крайней мере по моим сведениям».
В этом году Погоноски и его коллеги опубликовали в журнале Memoirs of the Queensland Museum исследование об острохвостых угрях (морских рыбах из семейства Ophichthidae), в котором подробно описывается, как эти угри могут вырываться из кишок проглотивших их рыб. «Но обычно им не удается уйти далеко», – добавляет исследователь.
После проглатывания острохвостые угри могут использовать свои твердые головы или хвосты, чтобы выбраться из пищеварительного тракта, но обычно после этого они попадают в полость тела хищника, мышечные ткани или плавательный пузырь. Попав в ловушку, змеиные угри часто «мумифицируются» и вероятнее умирают, чем сбегают. Однажды соавтор статьи даже обнаружил живого острохвостого угря внутри пойманной рыбы, когда он чистил ее перед приготовлением, отмечает Погоноски.
Скорее всего, цапля проглотила угря целиком, а тот привычным способом смог выбраться из «смертельной западни».
Мы не знаем, что случилось с героями этого снимка потом. Когда фотограф покинул берег, цапля все еще продолжала лететь, а угорь болтался под ней. По словам Погоноски, цапля могла выжить, но это зависело от того, как хорошо зажила рана, нанесенная угрем, и смогла ли птица избежать инфекции. А вот угрю его невероятный прорыв вряд ли проложил путь к спасению: он мог бы выжить только тогда, если бы цапля избавилась от него в непосредственной близости от моря, где живут эти рыбы.
Другие снимки Сэма Дэвиса, который уже давно снимает дикую природу во всем ее многообразии, можно посмотреть здесь.