Живой угорь свисает из желудка летящей цапли: невероятное фото

Фотограф Сэм Дэвис недавно поделился своими снимками, снятыми в далеком 2011 году в американском штате Делавэр. И они с молниеносной скоростью распространились по соцсетям, потому что происходящее на них сложно объяснить с первой попытки – на снимках видно, как прямо из тела летящей цапли свисает извивающийся морской угорь.

Когда Дэвис впервые заметил странное зрелище, он подумал, что змея вцепилась цапле в шею и повисла так. Фотограф находился на расстоянии 70-90 метров от животных, но у него был телеобъектив для фотосъемки на больших расстояниях, поэтому ему удалось сделать кадры полета цапли и даже ее приземления в воду – при этом «ноша» так никуда и не делась. «Сама цапля вела себя как обычно», – рассказал Дэвис изданию Live Science. «Она бродила возле воды и перелетала с места на место».

Тем временем угорь выгибал свое тело, извиваясь, что позволяло предположить, что он был еще жив. Только когда Дэвис вернулся домой и отредактировал фотографии, он понял, что никто никого не кусал. Увеличив фотографии, он смог разглядеть, что голова угря болталась в воздухе, а его тело выходило прямо из брюха цапли.