Живые ископаемые: нашлись существа, которых считали вымершими 270 миллионов лет назад

Две симбиотические морские формы жизни, которые каким-то образом ускользали от любопытных глаз ученых и исчезли из летописи окаменелостей более четверти миллиарда лет назад, были обнаружены у берегов Японии.
Найденные существа относятся к морским лилиям и шестилучевым кораллам. Ученые поясняют, что взаимоотношения между ними наиболее корректно назвать эпибиозом. Это поверхностная форма взаимодействия – иными словами, поселение одних организмов на поверхностях других. В данном случае коралл (эпибионт) поселился на морской лилии (хозяине): так он получит доступ к большему количеству пищи, приносимой океанскими течениями.
Образцы организмов были обнаружены у берегов островов Хонсю и Сикоку на глубине около 100 метров. Шестилучевый коралл относится к чрезвычайно редкому роду Abyssoanthus, а морская лилия – к роду Metridioidea .
В палеозойскую эру морские лилии и кораллы очень хорошо ладили, и летопись окаменелостей полна свидетельств этого взаимодействия. Однако около 273 миллиона лет назад эти конкретные организмы, казалось, вымерли – следы их существования прерываются. Другие виды морских лилий и кораллов появились в мезозое, после пермско-триасового вымирания, но этих товарищей больше никогда не видели в эпибиотических отношениях.
Исследовательская группа из Японии и Польши изучила найденные образцы с помощью стереоскопического микроскопа и определила их структуру. Анализ показал, что организмы не соревнуются друг с другом за еду, однако до сих пор не ясно, получают ли морские лилии какую-либо пользу от взаимодействия с кораллами, или это односторонняя «дружба».
Кроме того, коралл (у которого нет твердого скелета), не изменил форму стеблей лилий, и в этом заключается его отличие от палеозойской версии. Возможно, это ключ к тому, почему они исчезли из летописи окаменелостей – окаменелости мягкотелых организмов невероятно редки. Если эти кораллы не меняют своего хозяина и не оставляют следов в истории окаменелостей, возможно, у них были давние отношения с морскими лилиями, которые просто никто не замечал.
Это означает, что современные отношения между кораллами и морскими лилиями могут содержать некоторые ключи к разгадке палеозойских взаимодействий между этими организмами.