Живые ископаемые: нашлись существа, которых считали вымершими 270 миллионов лет назад

Две симбиотические морские формы жизни, которые каким-то образом ускользали от любопытных глаз ученых и исчезли из летописи окаменелостей более четверти миллиарда лет назад, были обнаружены у берегов Японии.

Найденные существа относятся к морским лилиям и шестилучевым кораллам. Ученые поясняют, что взаимоотношения между ними наиболее корректно назвать эпибиозом. Это поверхностная форма взаимодействия – иными словами, поселение одних организмов на поверхностях других. В данном случае коралл (эпибионт) поселился на морской лилии (хозяине): так он получит доступ к большему количеству пищи, приносимой океанскими течениями.

Образцы организмов были обнаружены у берегов островов Хонсю и Сикоку на глубине около 100 метров. Шестилучевый коралл относится к чрезвычайно редкому роду Abyssoanthus, а морская лилия – к роду Metridioidea .

В палеозойскую эру морские лилии и кораллы очень хорошо ладили, и летопись окаменелостей полна свидетельств этого взаимодействия. Однако около 273 миллиона лет назад эти конкретные организмы, казалось, вымерли – следы их существования прерываются. Другие виды морских лилий и кораллов появились в мезозое, после пермско-триасового вымирания, но этих товарищей больше никогда не видели в эпибиотических отношениях.