«Жучиный сок» оказался лучше тефлоновой смазки

Политетрафторэтилен, более известный как тефлон, на сегодняшний день считается самым эффективным антифрикционным материалом из известных, то есть смазкой с самым низким коэффициентом трения скольжения. Однако теперь исследователи обнаружили вещество, которое превосходит тефлон. И его уже придумала природа!

У позвоночных вроде нас суставы спрятаны внутри тела, но это не относится к насекомым, экзоскелеты которых взаимодействуют с наружным воздухом. А вот как они свои экзоскелеты смазывают, до сих пор остается довольно неисследованным процессом.

Чтобы выяснить это, команда из Кильского университета Кристиана-Альбрехта и Орхусского университета изучила колени жука-чернотелка (Tenebrionidae) под сканирующим электронным микроскопом и обнаружила, что область, где встречаются бедренная и большеберцовая «кости» экзоскелета, покрыта порами, которые выделяют смазывающее вещество.

Химический анализ показал, что вещество в основном состоит из белков и жирных кислот. Затем они протестировали этот материал в качестве смазки, поместив его между двумя стеклянными поверхностями и натирая их друг о друга со скоростью, нагрузкой и давлением, которые были бы в диапазоне обычных шагов жука.