«Жучиный сок» оказался лучше тефлоновой смазки

Политетрафторэтилен, более известный как тефлон, на сегодняшний день считается самым эффективным антифрикционным материалом из известных, то есть смазкой с самым низким коэффициентом трения скольжения. Однако теперь исследователи обнаружили вещество, которое превосходит тефлон. И его уже придумала природа!
У позвоночных вроде нас суставы спрятаны внутри тела, но это не относится к насекомым, экзоскелеты которых взаимодействуют с наружным воздухом. А вот как они свои экзоскелеты смазывают, до сих пор остается довольно неисследованным процессом.
Чтобы выяснить это, команда из Кильского университета Кристиана-Альбрехта и Орхусского университета изучила колени жука-чернотелка (Tenebrionidae) под сканирующим электронным микроскопом и обнаружила, что область, где встречаются бедренная и большеберцовая «кости» экзоскелета, покрыта порами, которые выделяют смазывающее вещество.
Химический анализ показал, что вещество в основном состоит из белков и жирных кислот. Затем они протестировали этот материал в качестве смазки, поместив его между двумя стеклянными поверхностями и натирая их друг о друга со скоростью, нагрузкой и давлением, которые были бы в диапазоне обычных шагов жука.
Оказалось, что коэффициент трения скольжения у смазки для жуков был намного ниже, чем у двух стеклянных пластин без смазки. Натуральный материал значительно превзошел вакуумную смазку и даже тефлон.
У найденного материала были и другие странные свойства. Это не совсем жидкость, а скорее полутвердое вещество. Когда оно выдавливается из пор, то имеет тенденцию легко фрагментироваться, что, кажется, помогает ему более эффективно покрывать более широкую область и проникать в небольшие пустоты.
Команда говорит, что эта натуральная смазка может быть полезна для небольших роботов и протезов, для которых обычные смазки не особенно подходят. Хотя не совсем практично пытаться получать смазку прямиком от живых жуков, эта работа может привести к созданию новых синтетических версий такого вещества, вдохновленных исходным «жучиным соком», пишут исследователи.