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Природа

«Жучиный сок» оказался лучше тефлоновой смазки

National Geographic Россия
08 июля 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Это открытие может помочь в создании материала, идеально подходящего для небольших роботов и протезов.

Политетрафторэтилен, более известный как тефлон, на сегодняшний день считается самым эффективным антифрикционным материалом из известных, то есть смазкой с самым низким коэффициентом трения скольжения. Однако теперь исследователи обнаружили вещество, которое превосходит тефлон. И его уже придумала природа! 

У позвоночных вроде нас суставы спрятаны внутри тела, но это не относится к насекомым, экзоскелеты которых взаимодействуют с наружным воздухом. А вот как они свои экзоскелеты смазывают, до сих пор остается довольно неисследованным процессом. 

Чтобы выяснить это, команда из Кильского университета Кристиана-Альбрехта и Орхусского университета изучила колени жука-чернотелка (Tenebrionidae) под сканирующим электронным микроскопом и обнаружила, что область, где встречаются бедренная и большеберцовая «кости» экзоскелета, покрыта порами, которые выделяют смазывающее вещество.

Химический анализ показал, что вещество в основном состоит из белков и жирных кислот. Затем они протестировали этот материал в качестве смазки, поместив его между двумя стеклянными поверхностями и натирая их друг о друга со скоростью, нагрузкой и давлением, которые были бы в диапазоне обычных шагов жука.

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Christian-Albrechts University of Kiel, Aarhus University Изображение, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа, показывает странную полутвердую смазку, сочащуюся из пор в колене жука

Оказалось, что коэффициент трения скольжения у смазки для жуков был намного ниже, чем у двух стеклянных пластин без смазки. Натуральный материал значительно превзошел вакуумную смазку и даже тефлон. 

У найденного материала были и другие странные свойства. Это не совсем жидкость, а скорее полутвердое вещество. Когда оно выдавливается из пор, то имеет тенденцию легко фрагментироваться, что, кажется, помогает ему более эффективно покрывать более широкую область и проникать в небольшие пустоты.

Команда говорит, что эта натуральная смазка может быть полезна для небольших роботов и протезов, для которых обычные смазки не особенно подходят. Хотя не совсем практично пытаться получать смазку прямиком от живых жуков, эта работа может привести к созданию новых синтетических версий такого вещества, вдохновленных исходным «жучиным соком», пишут исследователи. 

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