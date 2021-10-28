Жуки-убийцы прикидываются родственниками пауков, чтобы отвлечь их перед смертельным ударом

Группа ученых из Университета Олбани в Новой Зеландии и Организации тропических исследований в Сан-Хосе (Коста-Рика) описала необычное поведение жуков из рода Stenolemus, которые практически всю жизнь проводят в паутинах и используют хитрый трюк, чтобы эффективно охотиться за пауками.

Наблюдая за двумя видами жуков Stenolemus, исследователи обратили внимание на привычку насекомых постукивать антеннами по тельцу пауков, когда те оказывались в пределах досягаемости. После постукивания жуки атаковали свою жертву, хватая пауков передними лапами и вводя в них яд.

Чтобы выяснить причину такого поведения ученые проверили в лаборатории 30 особей фаланговидных фолькусов (Pholcus phalangioides) — пауков-сенокосцев, длина которых не превышает сантиметра. Они воспроизвели постукивание антенн жуков, осторожно проводя по лапкам пауков собачьей шерстью. После этого команда проследила за реакцией фолькусов на вибрирующий камертон, помещенный в паутину и имитирующий борющееся насекомое.

Пауки, которых постукивали, были гораздо менее агрессивны, чем те, которых не касались. Они полностью игнорировали камертон в четыре раза чаще, чем их собратья. Ученые считают, что жуки-убийцы снижают уровень агрессии пауков, имитируя типы физических прикосновений, которые эти обычно одинокие пауки испытывают рядом с другими пауками.