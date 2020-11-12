Жутковатого длиннорукого кальмара сняли на огромной глубине: видео

Длиннорукий кальмар из рода Magnapinna — весьма странное существо. Он обитает во тьме глубин океана и заметить его — редкая удача: во всем мире зарегистрировано всего около десятка подтвержденных наблюдений. Теперь длинноруких кальмаров впервые увидели у берегов Австралии — и не одну, а целых пять разных особей!

Конечно, пока рано называть этот регион «горячей точкой» для магнапинны, но эти новые наблюдения позволили выявить ранее неизвестные модели поведения головоногих моллюсков, подчеркивая важность получения изображений глубоководной жизни в ее естественной среде обитания.

«Эти наблюдения, впервые полученные в австралийских водах, подтвердили гипотезу о повсеместном распространении этих кальмаров и стали свидетельством локального и стайного распределения особей в океане, учитывая, что все кальмары были обнаружены примерно с небольшой разницей во времени и неподалеку друг от друга», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Длиннорукие кальмары обитают на уровне батипелагиали на глубине от 1000 до 4000 метров, куда никогда не проникает солнечный свет и где давление воды сокрушительно для любого непривычного к таким условиям существа. Кальмары рода Magnapinna имеют традиционное для головоногих моллюсков строение тела, но выглядят при этом совсем не как другие свои сородичи. Их плавники гораздо крупнее по отношению к телу, а длина рук в 15-20 раз превосходит длину тела — вместе с этими тонкими длинными щупальцами размер кальмара может достигать восьми метров! Изогнутые под углом перпендикулярно телу, эти конечности также придают ему странный вид кальмара с «локтями».