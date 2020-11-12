Жутковатого длиннорукого кальмара сняли на огромной глубине: видео
Длиннорукий кальмар из рода Magnapinna — весьма странное существо. Он обитает во тьме глубин океана и заметить его — редкая удача: во всем мире зарегистрировано всего около десятка подтвержденных наблюдений. Теперь длинноруких кальмаров впервые увидели у берегов Австралии — и не одну, а целых пять разных особей!
Конечно, пока рано называть этот регион «горячей точкой» для магнапинны, но эти новые наблюдения позволили выявить ранее неизвестные модели поведения головоногих моллюсков, подчеркивая важность получения изображений глубоководной жизни в ее естественной среде обитания.
«Эти наблюдения, впервые полученные в австралийских водах, подтвердили гипотезу о повсеместном распространении этих кальмаров и стали свидетельством локального и стайного распределения особей в океане, учитывая, что все кальмары были обнаружены примерно с небольшой разницей во времени и неподалеку друг от друга», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS One.
Длиннорукие кальмары обитают на уровне батипелагиали на глубине от 1000 до 4000 метров, куда никогда не проникает солнечный свет и где давление воды сокрушительно для любого непривычного к таким условиям существа. Кальмары рода Magnapinna имеют традиционное для головоногих моллюсков строение тела, но выглядят при этом совсем не как другие свои сородичи. Их плавники гораздо крупнее по отношению к телу, а длина рук в 15-20 раз превосходит длину тела — вместе с этими тонкими длинными щупальцами размер кальмара может достигать восьми метров! Изогнутые под углом перпендикулярно телу, эти конечности также придают ему странный вид кальмара с «локтями».
Только дистанционно управляемые аппараты могут отправиться на такую глубину, куда не рискнет сунуться человек. Именно поэтому в последние пару десятилетий исследователи подводного мира начали активно использовать плавучие роверы. Именно таким оборудованием воспользовались ученые для осмотра глубоководной зоны у южного побережья Австралии.
В Большой австралийский залив, о глубоководной фауне которого не было известно практически ничего, ученые несколько лет подряд отправляли с исследовательского судна Морского национального комплекса Investigator несколько дистанционно управляемых аппаратов, оснащенных буксируемыми камерами, в рамках интенсивной исследовательской программы по каталогизации подводной жизни.
Целых пять раз на изображениях, полученных с помощью роверов, были замечены длиннорукие кальмары. Буксируемая камера поймала двух кальмаров, снимая их по четыре секунды каждый на глубине 2110 и 2178 метров на одном участке в ноябре 2015 года. Разница между двумя наблюдениями составляла около 12 часов. В марте 2017 года ровер обнаружил трех кальмаров на другом участке на глубине 3002, 3056 и 3060 метров. Поскольку в тот раз ровер был гораздо более функциональным, он мог следить за кальмарами, снимая более длинное видео каждого из них; самый длинный отрывок содержит чуть менее трех минут съемки. Все три наблюдения были записаны в течение 25 часов.
Морфологические измерения с использованием парных лазеров показали, что каждый из пяти обнаруженных кальмаров был отдельной особью.
«Все наблюдения Magnapinna sp. в Большом австралийском заливе были сделаны в районах с преимущественно мягкими наносами, на местности с эрозионными каналами нижнего склона и в верхней части подводного каньона», — пишут исследователи. «Подводные каньоны и подобные врезанные элементы ландшафта часто поддерживают высокую продуктивность и разнообразие в глубоководных районах, и эти местоположения могут отражать предпочтение среды обитания Magnapinna sp.».
Хотя наблюдения были короткими, они все же позволили наблюдать за поведением некоторых кальмаров. Конечно, была характерная «локтевая» поза, когда длинные щупальца кальмара были вытянуты наружу, а затем согнуты под углом почти 90 градусов. Раньше это в основном наблюдалось, когда кальмар находился в вертикальном положении, но новые кадры показали эту позу в горизонтальной ориентации животного. Поскольку щупальца кажутся довольно липкими, это положение может быть предназначено для охоты: ожидания, когда какое-то невезучее создание попадет в путы этих длинных конечностей, как муха в паутину. Однако у нас все еще недостаточно информации, чтобы определить это наверняка.
Посмотрите на необычные капсулы с яйцами кальмаров.