Зима в России будет теплее обычного

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%», – говорится в сообщении Росгидромета.

В октябре выше нормы будет средняя месячная температура за полярным кругом, температуры ниже нормы ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока. В ноябре на всей территории страны средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.

В декабре вновь месячная температура на большей части страны будет около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (около и ниже нормы). В январе показатели около и ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, и на севере Якутии – выше нормы, в целом по стране около нормы. В феврале выше нормы температуры ожидаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).