Зима в России будет теплее обычного
«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. Вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%», – говорится в сообщении Росгидромета.
В октябре выше нормы будет средняя месячная температура за полярным кругом, температуры ниже нормы ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока. В ноябре на всей территории страны средние температуры будут около нормы, за исключением полярных районов, где показатели ожидаются выше нормы.
В декабре вновь месячная температура на большей части страны будет около средних многолетних значений, за исключением севера Урала и Сибири (выше нормы) и юга Западной Сибири (около и ниже нормы). В январе показатели около и ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, и на севере Якутии – выше нормы, в целом по стране около нормы. В феврале выше нормы температуры ожидаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).
«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа», – добавили в Росгидромете.
Мартовская прогностическая карта почти полностью окрашена красным цветом, что означает температуры выше нормы: это юг России, обширные территории Урала и Сибири. Однако на севере ЦФО, в СЗФО, а также на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются около и немного выше нормы.
Анализ выполнен специалистами подведомственного Росгидромету Гидрометцентра России.