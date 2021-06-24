Змеелов хватает коврового питона за голову: видео

Жительница австралийского штата Квинсленд после отдыха в парке собралась ехать домой, но в машине загорелся индикатор уровня масла, и она решила долить его в двигатель. Но этого не потребовалось: открыв моторный отсек автомобиля, она заметила там гигантскую змею и тут же вызвала специалистов по отлову.

В Австралии обитает множество видов змей, в том числе опасных для человека, но вступать с ними в контакт запрещено: закон охраняет рептилий, и любые непрофессиональные действия могут нанести им вред.

На помощь прибыл Люк Хантли из компании Snake Catcher Noosa. Он обнаружил питона длиной около полутора метров, обвившегося вокруг деталей машины. Специалист схватил змею за голову и принялся осторожно распутывать ее.