Змеелов хватает коврового питона за голову: видео

Жительница австралийского штата Квинсленд после отдыха в парке собралась ехать домой, но в машине загорелся индикатор уровня масла, и она решила долить его в двигатель. Но этого не потребовалось: открыв моторный отсек автомобиля, она заметила там гигантскую змею и тут же вызвала специалистов по отлову.
В Австралии обитает множество видов змей, в том числе опасных для человека, но вступать с ними в контакт запрещено: закон охраняет рептилий, и любые непрофессиональные действия могут нанести им вред.
На помощь прибыл Люк Хантли из компании Snake Catcher Noosa. Он обнаружил питона длиной около полутора метров, обвившегося вокруг деталей машины. Специалист схватил змею за голову и принялся осторожно распутывать ее.
Ковровые, или ромбические питоны (Morelia spilota) могут вырастать до 3,5-4 метров. Эти змеи не ядовиты и опасности для человека не представляют: в их рацион входят мелкие млекопитающие, птицы и ящерицы, которых они просто душат. Однако и у этой змеи есть острые зубы, которыми она способна нанести болезненные, долго не заживающие раны.
Люк поясняет, что обычно хватать питона за голову не приходится, и он вообще не любит этого делать, но в данном случае только такая манипуляция позволяла все время видеть и держать рептилию под контролем. После извлечения змеи Люк поместил ее в специальный мешок и затем выпустил на природе, подальше от людей.
Посмотрите, как питон того же вида укусил другого змеелова.