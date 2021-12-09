Змеи-слепуны: это что за рептилии?

Ученые из Великобритании по-новому взглянули на эволюцию этих змей, опровергли распространенную теорию и предложили новое объяснение появлению и разделению видов. В качестве модельных организмов были взяты две австралийские змеи из семейства слепунов: Anilios bicolor и Anilios bituberculatus. На змеином «древе» эти животные в древности занимали половину «ветвей».

С другим инфаотрядом, высшие змеи (Alethinophidia), сколекофиды разошлись более 65 миллионов лет назад, но перед тем у всех этих рептилий мог быть общий предок. Поставив это утверждение под сомнение, биологи собрали данные о последовательности генов у австралийских слепунов и сравнили цепочки, отвечающие за зрение, с другими видами ящериц и змей. Ранее считалось, что общий предок у змей тоже наверняка видел не ахти – в процессе эволюции эти характеристики просто сохранились. Оказалось, все не так.

Результаты оказались неоднозначными: 7 из 12 генов, связанных со зрением при ярком свете, у сколекофид отсутствуют, но имеются у остальных рептилий. Это должно говорить об обширной потере генов зрения за десятки миллионов лет эволюционной истории, подобно тому, как это наблюдалось у роющих млекопитающих с ослабленным зрением. И если у двух инфраотрядов и был общий предок, то он видел лучше, чем современные слепуны.