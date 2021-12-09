Змеи-слепуны: это что за рептилии?
Есть такое семейство пресмыкающихся – слепозмейки, или слепуны. Имя у них такое не случайно – они ведут роющий образ жизни и очень плохо видят, совсем как какие-нибудь кроты. Входят слепуны в инфраотряд сколекофиды (Scolecophidia): всех его представителей объединяет обитание в полуподземной среде. Тело у них очень червеобразное, а хвост – очень короткий и толстый, закруглённй и обычно оканчивается острым шипиком. Всё тело слепозмеек покрыто однородной гладкой, плотно прилегающей чешуёй, причём брюшная чешуя не отличается от спинной (у большинства змей – наоборот).
Отличить слепуна можно обычно по его морде – она заметно выдается над маленьким ртом, расположенным на нижней поверхности головы. Глаза у них едва видны и как бы просвечивают сквозь голову темными пятнами. На самом деле глаза прикрыты толстыми головными щитками – но пользы от них все равно кот (или змей?) наплакал.
Ученые из Великобритании по-новому взглянули на эволюцию этих змей, опровергли распространенную теорию и предложили новое объяснение появлению и разделению видов. В качестве модельных организмов были взяты две австралийские змеи из семейства слепунов: Anilios bicolor и Anilios bituberculatus. На змеином «древе» эти животные в древности занимали половину «ветвей».
С другим инфаотрядом, высшие змеи (Alethinophidia), сколекофиды разошлись более 65 миллионов лет назад, но перед тем у всех этих рептилий мог быть общий предок. Поставив это утверждение под сомнение, биологи собрали данные о последовательности генов у австралийских слепунов и сравнили цепочки, отвечающие за зрение, с другими видами ящериц и змей. Ранее считалось, что общий предок у змей тоже наверняка видел не ахти – в процессе эволюции эти характеристики просто сохранились. Оказалось, все не так.
Результаты оказались неоднозначными: 7 из 12 генов, связанных со зрением при ярком свете, у сколекофид отсутствуют, но имеются у остальных рептилий. Это должно говорить об обширной потере генов зрения за десятки миллионов лет эволюционной истории, подобно тому, как это наблюдалось у роющих млекопитающих с ослабленным зрением. И если у двух инфраотрядов и был общий предок, то он видел лучше, чем современные слепуны.
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