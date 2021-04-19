Знаменитый айсберг А68, который был самым большим в мире, растаял окончательно

Однако экологической катастрофы не случилось. А-68а ушел с курса на остров и продолжил дробиться на более мелкие части. Последние спутниковые снимки показали, что один из крупнейших айсбергов в истории наблюдений практически исчез.

Национальный ледовый центр США сообщил, что массив разбился на бесчисленные мелкие фрагменты, самый крупный из которых представляет собой айсберг площадью примерно в 11 км². Дальнейшее наблюдение за объектом будет прекращено, поскольку центр отслеживает айсберги площадью не менее 68,5 км².

Гляциолог Адриан Лакман из Университета Суонси отмечает, что айсберг просуществовал очень долго, учитывая его толщину.

«Если вы подумаете о соотношении его площади и толщины, то представьте четыре листа бумаги формата А4, сложенные друг на друга», – сказал Лакман.

По словам Кристофера Шумана из Университета Мэриленда, наблюдения за этим айсбергом, который стал звездой соцсетей, может многое рассказать исследователям о том, как образуются, а затем распадаются айсберги, отколовшиеся от шельфовых ледников.

«Поскольку у нас были новые датчики, которые чаще наблюдали эволюцию разломов, я уверен, что были получены полезные сведения, которые нельзя было увидеть за десять лет до этого. Это реальная отдача от инвестиций, вкладываемых в наблюдение Земли», – говорит Шуман.

Посмотрите на ранее неизвестный снимок айсберга, потопившего «Титаник».