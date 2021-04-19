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Природа

Знаменитый айсберг А68, который был самым большим в мире, растаял окончательно

National Geographic Россия
19 апреля 2021
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Фото: BFSAI / Corporal Philip Dye
От него остались только мелкие фрагменты, за которыми бессмысленно следить – теперь он никому не угрожает.

В июле 2017 года гигантский ледяной массив площадью 5800 км² и толщиной 22 метра оторвался от шельфового ледника Larsen C в Антарктиде. В течение двух лет айсберг практически не двигался, но затем попал в мощный поток, который двинул его на северо-восток. 

Первоначально обозначенный как А-68, позже он образовал три айсберга меньшего размера, больший из которых был переименован в А-68а. В 2020 году массив окончательно отошел от шельфового ледника и вышел в открытый океан. 

Айсберг А-68А
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Осенью того же года он привлек к себе повышенное внимание, поскольку двинулся в сторону острова Южная Георгия, рискуя застрять на мели и перекрыть жизненно важный доступ к океану для популяций пингвинов и тюленей, обитающих на острове.

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Траектория движения айсберга
Фото: ESA
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Снимок айсберга, сделанный в декабре 2020 года
Фото: BFSAI / Corporal Philip Dye

Однако экологической катастрофы не случилось. А-68а ушел с курса на остров и продолжил дробиться на более мелкие части. Последние спутниковые снимки показали, что один из крупнейших айсбергов в истории наблюдений практически исчез. 

Национальный ледовый центр США сообщил, что массив разбился на бесчисленные мелкие фрагменты, самый крупный из которых представляет собой айсберг площадью примерно в 11 км². Дальнейшее наблюдение за объектом будет прекращено, поскольку центр отслеживает айсберги площадью не менее 68,5 км².

Гляциолог Адриан Лакман из Университета Суонси отмечает, что айсберг просуществовал очень долго, учитывая его толщину.

«Если вы подумаете о соотношении его площади и толщины, то представьте четыре листа бумаги формата А4, сложенные друг на друга», – сказал Лакман.

По словам Кристофера Шумана из Университета Мэриленда, наблюдения за этим айсбергом, который стал звездой соцсетей, может многое рассказать исследователям о том, как образуются, а затем распадаются айсберги, отколовшиеся от шельфовых ледников. 

«Поскольку у нас были новые датчики, которые чаще наблюдали эволюцию разломов, я уверен, что были получены полезные сведения, которые нельзя было увидеть за десять лет до этого. Это реальная отдача от инвестиций, вкладываемых в наблюдение Земли», – говорит Шуман. 

Посмотрите на ранее неизвестный снимок айсберга, потопившего «Титаник». 

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