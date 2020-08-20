Золотистый ретривер в гостях у дельфина: история необычной дружбы

Люди — не единственные, кто может узнать кого-то в Интернете, а затем встретиться с ним в реальной жизни. Совсем недавно такую встречу устроили знаменитому в Инстаграме золотистому ретриверу Кевину из города Тампы (Флорида) и дружелюбной самке дельфина по имени Винтер из аквариума Клируотера в том же штате.

Кевин любит отправляться в самые разные приключения. Недавно звезду соцсетей пригласили в морской аквариум Клируотера на встречу с подругой — дельфином Винтер. Когда-то она попала в крабовую ловушку браконьеров, которая привела к потере её хвоста. Винтер выходили, сделали ей вместо хвоста функциональный протез, и она стала жить в морском аквариуме и ветеринарном госпитале Clearwater Marine Aquarium.

Начало необычной дружбе было положено, когда выяснилось, что Кевин является поклонником уточек (у него даже есть забавная утиная шляпа). Оказалось, что Винтер тоже любит уточек и не прочь поплавать с их резиновыми собратьями в своем аквариуме. Совпадение? Не думаем!

Сотрудники аквариума связались с хозяйкой Кевина и пригласили пса на видеочат с подругой по интересам.