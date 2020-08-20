Золотистый ретривер в гостях у дельфина: история необычной дружбы

Люди — не единственные, кто может узнать кого-то в Интернете, а затем встретиться с ним в реальной жизни. Совсем недавно такую встречу устроили знаменитому в Инстаграме золотистому ретриверу Кевину из города Тампы (Флорида) и дружелюбной самке дельфина по имени Винтер из аквариума Клируотера в том же штате.
Кевин любит отправляться в самые разные приключения. Недавно звезду соцсетей пригласили в морской аквариум Клируотера на встречу с подругой — дельфином Винтер. Когда-то она попала в крабовую ловушку браконьеров, которая привела к потере её хвоста. Винтер выходили, сделали ей вместо хвоста функциональный протез, и она стала жить в морском аквариуме и ветеринарном госпитале Clearwater Marine Aquarium.
Начало необычной дружбе было положено, когда выяснилось, что Кевин является поклонником уточек (у него даже есть забавная утиная шляпа). Оказалось, что Винтер тоже любит уточек и не прочь поплавать с их резиновыми собратьями в своем аквариуме. Совпадение? Не думаем!
Сотрудники аквариума связались с хозяйкой Кевина и пригласили пса на видеочат с подругой по интересам.
Позже Кевина пригласили лично приехать Морской аквариум Клируотера и встретиться с дельфином, а заодно познакомиться с другими обитателями аквариума. Встреча прошла идеально: Кевин и Винтер пообщались о чем-то друг с другом через стекло аквариума, а позже ретривера даже пустили поплавать в старом бассейне дельфинов!
«Я считаю, что это был лучший день в жизни Кевина! Мы так благодарны за все возможности, которые были ему предоставлены», — говорит хозяйка пса, Элиз Горни. «Его любимой частью была встреча с Винтер, а также возможность поплавать в ее старом бассейне с некоторыми смотрителями аквариума».
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KEVIN MET WINTER THE DOLPHIN! . . ⭐️ link in the bio for the full YouTube of this amazing adventure! ⭐️ . . . . . Thank you to @cmaquarium for such an amazing day. This was Kevin’s greatest adventure. The work you do in rescuing marine animals is truly amazing! . . . . . . . . #goldenretriever #golden #goldenretrievers #bestfriends #dolphins #golden_retriever #golden_retrievers123 #thedodo #doglovers #funnydogvideos #retrieversgram #goldenretrieversofinstagram #golden_ig #goldensofinsta #goldensofig
Помимо дельфинов, во время своего визита любопытный и дружелюбный ретривер познакомился с пеликанами, скатами и выдрами.
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