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Природа

Зубры исключены из списка животных, находящихся под угрозой исчезновения

National Geographic Россия
11 декабря 2020
Европейский зубр в дубовом лесу Орловского полесья
Европейский зубр в дубовом лесу Орловского полесья
Фото: Wikimedia Commons
Популяция крупнейших наземных млекопитающих Европы стабильно растёт.

Международный союз охраны природы (МСОП), который составляет регулярно обновляемую информацию о видах, находящихся в зоне риска, улучшил прогноз по европейским зубрам (Bison bonasus) по сравнению с предыдущей классификацией. Теперь эти животные переведены из категории «находящиеся под угрозой исчезновения» в категорию «уязвимые» виды.

Согласно последним данным, численность зубров начинает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения.

К началу прошлого века представителей этого когда-то многочисленного вида можно было найти в нескольких местах и только в неволе. После Второй мировой войны зубры были повторно интродуцированы в дикую природу в небольшом количестве. К 2003 году их насчитывалось уже 1800, а к прошлому году их число увеличилось более чем втрое и составило более 6200 особей в 47 стадах на свободном выгуле в Польше, Белоруссии и России.

В 2022 году планируется выпустить небольшое количество бизонов в Великобритании, и это станет первым случаем появления зубра на островах в дикой природе за 6000 лет.

Однако Рафаль Ковальчик, соавтор новой оценки и член группы специалистов МСОП по зубрам, отмечает, что необходимы дополнительные действия для улучшения территорий, доступных для зубров, и для содействия генетическому разнообразию. По его словам, нынешние популяции изолированы, и только восемь стад являются достаточно большими, чтобы оставаться генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

Рафаль Ковальчик

Рафаль Ковальчик
профессор Института исследования млекопитающих Польской академии наук

«Исторически сложилось так, что зубры были повторно интродуцированы в основном в лесные среды обитания, где они не находят достаточно пищи зимой. Однако, когда они переходят из леса в сельскохозяйственные угодья, то часто оказываются в конфликте с людьми. Чтобы снизить риск конфликта и зависимость зубров от прикорма, важно создавать охраняемые территории, включая открытые луга, чтобы они могли пастись».

Обновленный красный список МСОП включает изменения, касающиеся не только зубров. Для других животных и растений ситуация, напротив, ухудшается, и МСОП обращает внимание на продолжающуюся утрату ключевых видов в жизненно важных экосистемах. По данным организации, пресноводным дельфинам (надсемейства Platanistoidea и Inioidea) сейчас угрожает исчезновение во всем мире из-за вредных методов рыболовства, загрязнения, перекрытия рек и преднамеренного убийства основных видов.

31 вид был внесен в список вымерших, в том числе три вида лягушек из Центральной Америки, которых не встречали в природе с 1978, 1986 и 1996 годов соответственно. Ученые считают, что они стали жертвами хитридиомикоза — болезни, вызванной хитридиевым грибком. 

Atelopus chiriquiensis
Wikimedia Commons Лягушку Atelopus chiriquiensis не видели в дикой природе с 1996 года

Также МСОП выступил с предупреждением в отношении дикого предка культивируемой макадамии. Три вида этого растения теперь находятся под угрозой исчезновения. Это открытие стало результатом комплексной оценки семейства цветковых растений Protea в южном полушарии, к которому принадлежит макадамия. В ходе исследования было обнаружено, что по крайней мере 637 из 1464 известных видов Protea уязвимы или находятся под угрозой исчезновения.

В МСОП отмечают, что в происходящем отчасти виноват климатический кризис, поскольку многие из этих растений ограничены в своем ареале, и изменения в естественных циклах пожаров сильно ударили по ним, наряду с инвазивными видами, конкурирующими за пространство, и потерей среды обитания из-за сельского хозяйства.

Согласно новой комплексной оценке, треть видов дубов (Quеrcus) во всем мире также находится под угрозой исчезновения. В Китае и Мексике наблюдается самое большое количество видов, относящихся к этой категории уязвимости. 

Quercus gambelii
Wikimedia Commons Дуб Quercus gambelii, произрастающий на западе США и северо-западе Мексики

В список вымерших видов также включена акула Carcharhinus obseltus, которая жила в Южно-Китайском море и последний раз была зарегистрирована в 1934 году. Ее среда обитания является одной из самых истощенных в мире, и отсутствие наблюдений привело естествоиспытателей к выводу, что она, должно быть, исчезла.

Из 17 видов пресноводных рыб, которые являются эндемиками озера Ланао на Филиппинах, 15 в настоящее время классифицируются как вымершие, а два — как возможно вымершие. Эти вымирания были вызваны интродукцией инвазивных видов, охотящихся на местных рыб, а также переловом в озере и разрушительными методами рыболовства.

Узнайте, как в архивах обнаружили редкую видеосъемку вымершего тасманийского волка — тилацина.

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