Зубры исключены из списка животных, находящихся под угрозой исчезновения

Международный союз охраны природы (МСОП), который составляет регулярно обновляемую информацию о видах, находящихся в зоне риска, улучшил прогноз по европейским зубрам (Bison bonasus) по сравнению с предыдущей классификацией. Теперь эти животные переведены из категории «находящиеся под угрозой исчезновения» в категорию «уязвимые» виды.

Согласно последним данным, численность зубров начинает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения.

К началу прошлого века представителей этого когда-то многочисленного вида можно было найти в нескольких местах и только в неволе. После Второй мировой войны зубры были повторно интродуцированы в дикую природу в небольшом количестве. К 2003 году их насчитывалось уже 1800, а к прошлому году их число увеличилось более чем втрое и составило более 6200 особей в 47 стадах на свободном выгуле в Польше, Белоруссии и России.

В 2022 году планируется выпустить небольшое количество бизонов в Великобритании, и это станет первым случаем появления зубра на островах в дикой природе за 6000 лет.

Однако Рафаль Ковальчик, соавтор новой оценки и член группы специалистов МСОП по зубрам, отмечает, что необходимы дополнительные действия для улучшения территорий, доступных для зубров, и для содействия генетическому разнообразию. По его словам, нынешние популяции изолированы, и только восемь стад являются достаточно большими, чтобы оставаться генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.