Звери дня: жирнохвостые сумчатые мыши и их ползучие эмбрионы

Коротко рассказываем, как устроены беременность и рождение на свет у жирнохвостых сумчатых мышей (о них самих – ниже): спустя всего 13 дней после зачатия из родовых путей матери выскальзывает розовая капля размером с рисовое зерно. Это – крохотный детеныш в одной из начальных стадий развития, у него даже нет костей, но он умудряется отволочь свое студенистое тело в сумку самки и остается там еще на несколько недель, питаясь молоком и продолжая расти. То, что этим беззащитным крохам удается проделать такой (пусть и короткий) путь без единой кости в их телах, и удивило исследователей, которые обнаружили у них эту способность лишь недавно.

Жирнохвостые сумчатые мыши (Sminthopsis crassicaudata) относятся к семейству сумчатых куниц и являются родственниками тасманских дьяволов. Также этих зверьков называют толстохвостыми узколапыми сумчатыми мышами, или толстохвостыми сумчатыми землеройками. Мыши покрыты пушистой мягкой темно-песчаной шерстью, из-за чего напоминают меховые шарики с глазками. Они вырастают в длину до девяти сантиметров, плюс хвост – еще семь сантиметров. Как и у многих других представителей рода узколапых сумчатых мышей, у этой мышки в хвосте присутствуют жировые отложения – поэтому основание хвоста у них утолщено, особенно у упитанных особей.

Жирнохвостые мыши – животные-одиночки, ведущие ночной образ жизни. Жаркий день они проводят в своих логовах, которые устраивают из сухой травы под стволами упавших деревьев, а также в трещинах, образовавшихся в земле. Питаются они в основном насекомыми, а также мелкими беспозвоночными, при этом могут долгое время обходиться без воды.