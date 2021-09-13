Звери дня: жирнохвостые сумчатые мыши и их ползучие эмбрионы

Коротко рассказываем, как устроены беременность и рождение на свет у жирнохвостых сумчатых мышей (о них самих – ниже): спустя всего 13 дней после зачатия из родовых путей матери выскальзывает розовая капля размером с рисовое зерно. Это – крохотный детеныш в одной из начальных стадий развития, у него даже нет костей, но он умудряется отволочь свое студенистое тело в сумку самки и остается там еще на несколько недель, питаясь молоком и продолжая расти. То, что этим беззащитным крохам удается проделать такой (пусть и короткий) путь без единой кости в их телах, и удивило исследователей, которые обнаружили у них эту способность лишь недавно.
Жирнохвостые сумчатые мыши (Sminthopsis crassicaudata) относятся к семейству сумчатых куниц и являются родственниками тасманских дьяволов. Также этих зверьков называют толстохвостыми узколапыми сумчатыми мышами, или толстохвостыми сумчатыми землеройками. Мыши покрыты пушистой мягкой темно-песчаной шерстью, из-за чего напоминают меховые шарики с глазками. Они вырастают в длину до девяти сантиметров, плюс хвост – еще семь сантиметров. Как и у многих других представителей рода узколапых сумчатых мышей, у этой мышки в хвосте присутствуют жировые отложения – поэтому основание хвоста у них утолщено, особенно у упитанных особей.
Жирнохвостые мыши – животные-одиночки, ведущие ночной образ жизни. Жаркий день они проводят в своих логовах, которые устраивают из сухой травы под стволами упавших деревьев, а также в трещинах, образовавшихся в земле. Питаются они в основном насекомыми, а также мелкими беспозвоночными, при этом могут долгое время обходиться без воды.
Как и все сумчатые, S. сrassicaudata рожают своих детенышей на очень ранней стадии развития – беременность длится только две недели, при этом в помете обычно сразу около семи детенышей, а приносить потомство сумчатые мыши могут как минимум два раза в год.
Используя 3D-сканирование с помощью микрокомпьютерной томографии (микроКТ), исследователи с удивлением обнаружили у новорожденных жирнохвостых сумчатых мышей полное отсутствие затвердевших костей.
Исследователи уточняют, что у кенгуру Евгении (Macropus eugenii) срок беременности составляет 25 дней, у обычных кенгуру – 30 дней, а у сумчатых мышей – всего 13 дней. При рождении голова детенышей составляет почти 50 процентов общей длины тела, но вместо позвоночника голову мышонка поддерживает только припухлость в той области, которая станет шейной его частью.
Движение передних конечностей новорожденных в основном контролируется мышцами спины и плеч. При рождении детеныши жирнохвостых мышей уже имеют эти крупные мышцы, но вместо того, чтобы прикрепляться к кости, они прикреплены к временной структуре из хряща – плечевой дуге. Плечевая дуга обеспечивает структурную поддержку и закрепляет мышцы, которые маленькие розовые комочки используют для путешествия к сумке.
Тем не менее, первые признаки костей на передних конечностях и в полости рта появляются вскоре после рождения – обычно через 24 часа. По словам исследователей, понимание развития жирнохвостых сумчатых мышей может помочь нам понять и собственную эволюцию – во всяком случае, обеспечить точку сравнения с другими ранними млекопитающими. Сумчатые отделились от плацентарных животных по крайней мере 160 миллионов лет назад.
Эти открытия также могут помочь биологам изучить молекулярные процессы, лежащие в основе развития скелета, что гораздо сложнее наблюдать у животных, которые целиком развиваются в утробе матери.
«К сожалению, треть австралийских сумчатых в настоящее время находится на грани исчезновения. Нам еще предстоит многое узнать о биологии сумчатых, и понимание истории их жизни является важным шагом в улучшении стратегий их сохранения», – говорит Кук.