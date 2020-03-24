Звери шагают через ручей по мосту из бревна: видео

Живущий в Пенсильвании Роберт Буш (Robert Bush) много времени проводит на природе и увлекается фотографией. Однажды он обратил внимание на то, что упавшее в воду дерево стало для животных удобным мостом через ручей, и установил на берегу фотоловушку. Оказалось, что к бревну днем и ночью наведываются самые разные звери.
В кадр попало огромное множество лесных жителей: от крохотных юрких бурундуков до тяжеловеса-барибала с медвежатами. Один раз медведь даже поскользнулся на бревне, но удержал равновесие и, переваливаясь с лапы на лапу, перешел на другой берег. Также по мосту через ручей перебирались еноты, рыси, цапли, утки, норки, дикобразы и другие звери.
Не все животные используют бревно как мост, но оно определенно стало местом притяжения для обитателей леса: фотоловушка регулярно засекала оленей, приходящих к этому месту и заходящих в ручей, но не решающихся идти по бревну. Несмотря на такое обилие самых разных животных, ни один хищник не устроил здесь засаду: перейдя на другой берег, каждый представитель фауны отправлялся по своим делам.
Роберт ведет канал на YouTube, где публикует множество роликов, а самые яркие зарисовки вошли в видеоподборку за 2018-2019 годы. В ней можно увидеть, как к мосту регулярно наведываются рыжие рыси (одна с любопытством заглянула прямо в камеру). В непогоду, когда ручей разливается и становится особенно бурным, сильное течение наполовину скрывает бревно под водой и животным (например, белке, решившей преодолеть ручей во время грозы) приходится преодолевать расстояние до берега ловким прыжком.