Звери шагают через ручей по мосту из бревна: видео

Не все животные используют бревно как мост, но оно определенно стало местом притяжения для обитателей леса: фотоловушка регулярно засекала оленей, приходящих к этому месту и заходящих в ручей, но не решающихся идти по бревну. Несмотря на такое обилие самых разных животных, ни один хищник не устроил здесь засаду: перейдя на другой берег, каждый представитель фауны отправлялся по своим делам.

Роберт ведет канал на YouTube, где публикует множество роликов, а самые яркие зарисовки вошли в видеоподборку за 2018-2019 годы. В ней можно увидеть, как к мосту регулярно наведываются рыжие рыси (одна с любопытством заглянула прямо в камеру). В непогоду, когда ручей разливается и становится особенно бурным, сильное течение наполовину скрывает бревно под водой и животным (например, белке, решившей преодолеть ручей во время грозы) приходится преодолевать расстояние до берега ловким прыжком.