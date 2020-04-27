Звуки песка: почему поют барханы Казахстана

Недалеко от города Капчагай в Казахстане находится поющий бархан. Он популярен у туристов тем, что в сухую погоду издает самые разные звуки: от слабого писка до грохота, который будет слышен за несколько километров от бархана; от мелодичных, похожих на музыку органа, звуков до шума, напоминающего рев самолетного двигателя.

Если верить местным легендам, эти «песни» исполняют духи пустыни. Согласно другим поверьям, на поющем бархане слышны звуки фантастических зверей. Существует ещё немало народных поверий, объясняющих причины этого феномена, однако у науки есть свои предположения на этот счет.

Так, по мнению некоторых ученых, «петь» бархан начинает тогда, когда множество песчинок, движимые ветром, трутся друг о друга. А поскольку все они покрыты тонким налетом соединений кальция и магния, то звук получается так же, как если по струнам скрипки провести смычком, натертым канифолью. По версии других ученых, причудливые звуки бархан начинает издавать потому, что меняется расстояние между песчинками, когда тот осыпается. В промежутки между песчинками воздух то попадает, то выходит из них, создавая удивительные звуковые колебания воздуха. Кроме того, есть исследователи, которые считают, что «песни» бархана объясняются электризацией песка. Из-за трения песчинки заряжаются одноименными электрическими зарядами и начинают отталкиваться друг от друга, что и является причиной издаваемых ими «песен».