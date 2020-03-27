Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Все, что известно о коронавирусе, распространяющемся по миру
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
NG-клуб

Апрельский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

27 марта 2020
Новый точечный рисунок (2).jpg
США, 1972 год. В этом году в стране было запрещено сельскохозяйственное использование ДДТ
unnamed.jpg
В Африке идет настоящая война, о которой редко рассказывают в новостях: природоохранные организации сражаются за жизни животных с браконьерами
Главная тема — День Земли, которому в этому году исполняется 50 лет.

С 1970 года, когда День Земли отмечался впервые, население планеты выросло с 3,7 до 7,6 миллиарда человек. Был обнаружен парниковый эффект и озоновая дыра, произошла трагедия на Чернобыльской АЭС. В то же время амурский тигр был спасен от вымирания, в национальный парк Йеллоустоун вернулись волки, а Великобритания закрыла почти все угольные электростанции. О том, что будет еще через 50 лет — в прогнозах экспертов National Geographic.

Также в номере:

Оптимист VS пессимист
Ура: панды и суматранские носороги больше не уязвимый вид, а еще мы научились добывать чистое электричество из океанских волн.
Увы: буйство ночной иллюминации сбивает ритмы живущих на планете, а микропластик уверенно проникает в самые недоступные места на Земле.

Соластальгия
Что мы чувствуем, когда привычный мир безвозвратно исчезает. Наводнения и таяния ледников влияют на человека гораздо больше, чем может показаться: сами того не подозревая, мы испытываем душевную боль, когда родные места навсегда меняются и перестают нас умиротворять.

Соластальгия: фото из апрельского номера NG-Россия

Не Гретой единой
Небольшие истории о том, как юноши и девушки по всему миру спасают планету: изобретают, агитируют, изучают и постоянно надеются на лучшее.

Милые обезьянки
Гуманна ли культура сарумаваси, в которой животных обещают холить и лелеять, но все же дрессируют и заставляют участвовать в представлениях перед публикой.

Фото из апрельского номера NG-Россия

Кто и как спасает природу Африки?
Репортаж о том, как природоохранная организация управляет парковыми зонами, ведя настоящую войну с браконьерами.

Апрельский номер «National Geographic Россия» в продаже с 27 марта.

рекомендации
Волны

Пять звезд на берегу Телецкого озера

Звезда

Окинава: Япония, которую не знают даже японцы