Апрельский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

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С 1970 года, когда День Земли отмечался впервые, население планеты выросло с 3,7 до 7,6 миллиарда человек. Был обнаружен парниковый эффект и озоновая дыра, произошла трагедия на Чернобыльской АЭС. В то же время амурский тигр был спасен от вымирания, в национальный парк Йеллоустоун вернулись волки, а Великобритания закрыла почти все угольные электростанции. О том, что будет еще через 50 лет — в прогнозах экспертов National Geographic.
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