Апрельский номер «National Geographic Россия» уже в продаже!

Оптимист VS пессимист

Ура: панды и суматранские носороги больше не уязвимый вид, а еще мы научились добывать чистое электричество из океанских волн.

Увы: буйство ночной иллюминации сбивает ритмы живущих на планете, а микропластик уверенно проникает в самые недоступные места на Земле.

Соластальгия

Что мы чувствуем, когда привычный мир безвозвратно исчезает. Наводнения и таяния ледников влияют на человека гораздо больше, чем может показаться: сами того не подозревая, мы испытываем душевную боль, когда родные места навсегда меняются и перестают нас умиротворять.

Не Гретой единой

Небольшие истории о том, как юноши и девушки по всему миру спасают планету: изобретают, агитируют, изучают и постоянно надеются на лучшее.

Милые обезьянки

Гуманна ли культура сарумаваси, в которой животных обещают холить и лелеять, но все же дрессируют и заставляют участвовать в представлениях перед публикой.

Кто и как спасает природу Африки?

Репортаж о том, как природоохранная организация управляет парковыми зонами, ведя настоящую войну с браконьерами.

Апрельский номер «National Geographic Россия» в продаже с 27 марта.