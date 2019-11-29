Церемония награждения National Geographic Traveler Awards 2019: как это было
В этом году голосование за все лучшее в мире путешествий и туризма проходило на Nat-geo.ru 29 июня по 31 октября в 25 номинациях и собрало рекордные 450 тысяч голосов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, оказался перекрыт почти в два раза!
28 октября на сцену «Президент-Отеля» поднимались не только послы и представители крупнейших игроков российского и международного тревел-сегмента, но и известные медийные персоны: артисты, телеведущие и блогеры, специально приехавшие поздравить победителей и вручить им награды.
Встречайте победителей NGTA 2019:
- Специальная номинация «За вклад в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном уровне». Премию вручил главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Иван Васин. Получать награду вышли автор и координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, депутат Государственной Думы РФ по Ростовской области Виктор Володацкий; министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, директор Департамента экономического развития города Севастополя Денис Профатилов.
- Номинация «Пляжный отдых» — Греция. Премию вручил народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Получил награду директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
- Номинация «Семейный отдых» — Испания. Премию вручил Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Получил награду Антонио де ла Морена, советник по туризму посольства Испании и директор отдела туризма посольства Испании в РФ.
- Номинация «Экскурсионный отдых» — Азербайджан. Премию вручил генеральный директор и издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров. Получил награду Кенан Гулузаде, глава отдела по общественным связям государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.
- Номинация «Российский экскурсионный отдых» — Калининградская область. Премию вручил генеральный директор, издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров. Получил награду министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
- Номинация «Приключенческий отдых» — Таиланд. Премию вручил теле- и радиоведущий, IT-бизнесмен, владелец сети отелей в Юго-Восточной Азии и путешественник Виктор Набутов. Получила награду Анома Вонгйяй, директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).
- Номинация «Российский приключенческий отдых» — Краснодарский край. Премию вручил теле- и радиоведущий, IT-бизнесмен, владелец сети отелей в Юго-Восточной Азии и путешественник Виктор Набутов. Получила награду министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
- Номинация «Горнолыжный отдых» — Швейцария. Премию вручил фотограф и блогер Кирилл Умрихин. Получила награду Наталия Сизова, менеджер по маркетингу и MICE офиса по туризму Швейцарии.
- Номинация «Российский горнолыжный отдых» — Красная поляна. Премию вручил шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев. Получать награду вышла директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.
- Номинация «Открытие года» — Узбекистан: вручил премию Андрей Разыграев, шоумен, ведущий популярного тревел-шоу «Отпуск Без Путевки» на канале МУЗ-ТВ!. Для получения награды на сцену вышел Ботиржон Асадов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации.
- Номинация «Российский этнический отдых» — Чукотский автономный округ: премию вручил фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград Сергей Горшков. Получил награду губернатор, председатель правительства Чукотского автономного округа Роман Копин.
- Номинация «Российский экологический отдых» — Вологодская область: премию вручил главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Получил награду первый заместитель губернатора Вологодской области, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.
- Номинация «Оздоровительный отдых» — Чехия: премию вручил певец, актёр и телеведущий Родион Газманов. Получила награду ассистент директора Национального туристического управления Чешской Республики — ЧехТуризм Виктория Шнайбров.
- Номинация «Российский оздоровительный отдых» — Алтайский край: премию вручил певец, актёр и телеведущий Родион Газманов. Получил награду руководитель постоянного представительства Алтайского края в городе Москве Николай Борисенко.
- Номинация «Лучшая международная авиакомпания» — Turkish Airlines: премию вручила генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Европа Плюс ТВ, певица и ведущая — Алина Артц. Получил награду генеральный менеджер Turkish Airlines в России г-н Туран Йардымджы.
- Номинация «Лучшая российская авиакомпания» — S7: премию вручил путешественник, блогер и ведущий программы «Невероятно интересные истории» на канале РЕН ТВ Сергей Доля. Получила награду заместитель генерального директора по маркетингу и PR группы компаний S7 Элеонора Романова.
- Номинация «Экзотический отдых» — Япония: премию вручил путешественник, блогер и ведущий программы «Невероятно интересные истории» на канале РЕН ТВ Сергей Доля. Награду получила Хонда Маая, заместитель главы московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO).
- Номинация «Гастрономический туризм» — Грузия. Премию вручил телеведущий и актер Антон Привольный. Получил награду руководитель туристической компании Georgia Travel Иракли Беридзе.
- Номинация «Российский гастрономический туризм» — Республика Татарстан. Премию вручил советский и российский диктор, актёр, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин. Получила награду Наиля Акмаева, и. о. заместителя полномочного представителя Республики Татарстан в Москве.
- Специальная номинация «Президентское гостеприимство» — «Президент-отель». Премию вручил издатель российских журналов «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler Ирина Ковалевич. Получила премию генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова.
- Номинация «Лучший курортный отель» — Jumeirah Hotels & Resorts. Премию вручил шоумен, ведущий популярного тревел-шоу «Отпуск Без Путевки» на канале МУЗ-ТВ! Андрей Разыграев. Получила награду директор по продажам России и СНГ Jumeirah Hotels & Resorts Мария Большевых.
- Номинация «Российский курортный отель» — Kempinski Grand Hotel Gelendzhik. Премию вручил актёр театра и кино Евгений Воскресенский. Получила награду директор отдела продаж и маркетинга Kempinski Grand Hotel Gelendzhik Марина Мотовилова.
- Номинация «Лучшая передача о путешествиях» — «Орел и решка. Семья». Премию вручил актёр театра и кино Евгений Воскресенский. Получила награду продюсер телеканала «Пятница!» Лилия Маркалайнина.
- Номинация «Лучшие круизы» — Royal Caribbean. Премию вручил тревел-фотограф, журналист и ведущий программы о путешествиях на Radio Deluxe Дмитрий Тельнов. Получила награду руководитель агентских продаж и маркетинга Royal Caribbean Наталья Николаева.
- Специальная номинация «Сокровище Востока» — Султанат Оман. Вручил премию тревел-фотограф, журналист и ведущий программы о путешествиях на Radio Deluxe Дмитрий Тельнов. Получить награду на сцену поднялась генеральный менеджер российского подразделения национального перевозчика Султаната Оман авиакомпании Oman Air Юлия Воротникова.
- Номинация «Лучший travel-блогер» — Александр Кондрашов. Победитель получил награду из рук главного редактора Nat-geo.ru Ильи Минского;
- Специальная номинация «Надежная техника для путешествий» — ASUS. Премию вручали фотограф и журналист журнала «National Geographic Россия» Кирилл Самурский и главный редактор Nat-geo.ru Илья Минский, а получила награду ведущий менеджер по управлению проектами Александра Чернорай.
Каждый год команда National Geographic Traveler не только предлагает выбрать победителей в традиционных номинациях, но и выделяет новые интересные маршруты и варианты размещения. В 2019 году редакция выбрала сразу несколько проектов и направлений, достойных отдельного упоминания. Во-первых, еще недавно доступная только для высокопоставленных государственных деятелей и встреч на высшем уровне сеть оздоровительных комплексов под патронажем Управления делами Президента РФ, распахнувшая свои двери всем ценителям комфорта на высшем уровне; во-вторых, столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, уверенно превращающаяся в одно из главных туристических направлений Ближнего Востока; наконец, молодой, но уже прославившийся на всю страну и даже за ее границами проект «Золотое кольцо Боспорского царства» — новая страница российского курортно-экскурсионного отдыха. Редакция также отметила Султанат Оман — ни на что не похожий регион на краю Аравийского полуострова, где традиции и особый колорит дарят неповторимые впечатления.
В голосовании также была заявлена специальная номинация от Lexus — «Лучшие автомобильные маршруты», основанную на маршрутах, присланных нам читателями Nat-geo.ru в соцсетях в рамках совместного конкурса NG Traveler и японского автомобильного бренда.
В этот вечер создавали настроение:
- джазовая группа Big Cricket trio;
- школа шотландских и валлийских танцев Shady Glen;
- единственное в Москве «Северное Шоу», программа которого несет неповторимую энергетику этнических песен и танцев «Етти Шоу»;
- азербайджанский ансамбль Фамила Ахмедова;
- школа индийского танца «Саргам»;
- концертная группа «Фламенкерия»
- кавер-группа Brilliant band.
Угощения и напитки представили:
- ресторан традиционной греческой кухни Порто Миконос;
- мировой лидер в категории премиум-чая Newby Teas;
- компания Coca-Cola;
- кофейня West 4;
- кафе «Уттупура» Центра аюрведы и йоги «Керала»;
- кондитерская MARIMELKON Марины Мелконян.
За оригинальные декорации благодарим компанию TRUE agency, а за интерактивные фотозоны, которые стали изюминкой мероприятия, отвечали компании EDECCO и BINALED, а также видеопродакшн 4sides — команда, занимающаяся производством видео в Москве. Техническое обеспечение предоставила компания «Шоу Технолоджи».
И, разумеется, церемония National Geographic Traveler Awards 2019 была бы невозможна без:
- чудесных цветов от «Это тебе» и зеленого шоу-рума Krapiva;
- мастеров макияжа от школы визажистов Mosmake;
- утонченных образов от компании по пошиву одежды оригинального кроя на заказ — «Марвест»;
- рекламно-производственной компании «Петровскиемастерские»;
- полиграфии от мастерской высокой печати HARDCORE STUDIO.
В заключение вечера прошла викторина, в которой у каждого была возможность выиграть подарки от партнеров:
- сертификат на проживание в люксе отеля Chekhoff Hotel Moscow Curio Collection by Hilton;
- сертификат на проживание в люксе Бутик-отеля «39»;
- сертификат на проживание LN Garden Hotel Guangzhou;
- сертификаты номиналом 10, 25 и 50 тысяч рублей на одно из будущих путешествий Клуба «Поехали».
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Хорошие традиции надо соблюдать, поэтому, как и в прошлом году, мы берем на себя обязательство сделать NGTA 2020 еще ярче и масштабнее — ну и установить новый рекорд, конечно. До встречи!