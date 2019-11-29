В этом году голосование за все лучшее в мире путешествий и туризма проходило на Nat-geo.ru 29 июня по 31 октября в 25 номинациях и собрало рекордные 450 тысяч голосов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, оказался перекрыт почти в два раза!

28 октября на сцену «Президент-Отеля» поднимались не только послы и представители крупнейших игроков российского и международного тревел-сегмента, но и известные медийные персоны: артисты, телеведущие и блогеры, специально приехавшие поздравить победителей и вручить им награды.

Встречайте победителей NGTA 2019: