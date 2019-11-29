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Церемония награждения National Geographic Traveler Awards 2019: как это было

29 ноября 2019
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Фото: Алексей Данилкин
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Главный редактор журнала National Geographic Traveler Иван Васин готовится к церемонии награждения
2018 год стал самым успешным – на тот момент – в истории премии National Geographic Traveler Awards. Мы пообещали вам не останавливаться на достигнутом и в 2019 году сделать еще круче. Обещание выполнено!

В этом году голосование за все лучшее в мире путешествий и туризма проходило на Nat-geo.ru 29 июня по 31 октября в 25 номинациях и собрало рекордные 450 тысяч голосов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, оказался перекрыт почти в два раза!

28 октября на сцену «Президент-Отеля» поднимались не только послы и представители крупнейших игроков российского и международного тревел-сегмента, но и известные медийные персоны: артисты, телеведущие и блогеры, специально приехавшие поздравить победителей и вручить им награды.

Встречайте победителей NGTA 2019:

  • Специальная номинация «За вклад в развитие культурно-познавательного туризма в России и на международном уровне». Премию вручил главный редактор журнала «National Geographic Traveler» Иван Васин. Получать награду вышли автор и координатор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» Христофор Константиниди, депутат Государственной Думы РФ по Ростовской области Виктор Володацкий; министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, директор Департамента экономического развития города Севастополя Денис Профатилов.
  • Номинация «Пляжный отдых» — Греция. Премию вручил народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. Получил награду директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
  • Номинация «Семейный отдых» — Испания. Премию вручил Эдгард Запашный, народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Получил награду Антонио де ла Морена, советник по туризму посольства Испании и директор отдела туризма посольства Испании в РФ.
  • Номинация «Экскурсионный отдых» — Азербайджан. Премию вручил генеральный директор и издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров. Получил награду Кенан Гулузаде, глава отдела по общественным связям государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.
  • Номинация «Российский экскурсионный отдых» — Калининградская область. Премию вручил генеральный директор, издатель газеты «Ведомости» Глеб Прозоров. Получил награду министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
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Виктор Володацкий, Христофор Константиниди, Иван Васин, Светлана Балаева и Денис Профатилов
Фото: Алексей Данилкин
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Поликарпос Эфстатиу и Эдгард Запашный
Фото: Алексей Данилкин
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Антонио де ла Морена и Эдгард Запашный
Фото: Алексей Данилкин
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Кенан Гулузаде и Глеб Прозоров
Фото: Алексей Данилкин
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Глеб Прозоров и Андрей Ермак
Фото: Алексей Данилкин
  • Номинация «Приключенческий отдых» — Таиланд. Премию вручил теле- и радиоведущий, IT-бизнесмен, владелец сети отелей в Юго-Восточной Азии и путешественник Виктор Набутов. Получила награду Анома Вонгйяй, директор московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ).
  • Номинация «Российский приключенческий отдых» — Краснодарский край. Премию вручил теле- и радиоведущий, IT-бизнесмен, владелец сети отелей в Юго-Восточной Азии и путешественник Виктор Набутов. Получила награду министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
  • Номинация «Горнолыжный отдых» — Швейцария. Премию вручил фотограф и блогер Кирилл Умрихин. Получила награду Наталия Сизова, менеджер по маркетингу и MICE офиса по туризму Швейцарии.
  • Номинация «Российский горнолыжный отдых» — Красная поляна. Премию вручил шеф-фотограф журнала «National Geographic Россия» Андрей Каменев. Получать награду вышла директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова.
  • Номинация «Открытие года» — Узбекистан: вручил премию Андрей Разыграев, шоумен, ведущий популярного тревел-шоу  «Отпуск Без Путевки» на канале МУЗ-ТВ!. Для получения награды на сцену вышел Ботиржон Асадов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации.
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Анома Вонгйяй и Виктор Набутов
Фото: Алексей Данилкин
Краснодарский край.JPG
Светлана Балаева и Виктор Набутов
Фото: Алексей Данилкин
Красная поляна.JPG
Ольга Филипенкова и Андрей Каменев
Фото: Алексей Данилкин
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Кирилл Умрихин и Наталия Сизова
Фото: Алексей Данилкин
Узбек.JPG
Андрей Разыграев и Ботиржон Асадов
Фото: Алексей Данилкин
  • Номинация «Российский этнический отдых» — Чукотский автономный округ: премию вручил фотограф дикой природы, обладатель множества престижных национальных и международных наград Сергей Горшков. Получил награду губернатор, председатель правительства Чукотского автономного округа Роман Копин.
  • Номинация «Российский экологический отдых» — Вологодская область: премию вручил главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Получил награду первый заместитель губернатора Вологодской  области, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.
  • Номинация  «Оздоровительный отдых» — Чехия: премию вручил певец, актёр и телеведущий Родион Газманов. Получила награду ассистент директора Национального туристического управления Чешской Республики — ЧехТуризм Виктория Шнайбров.
  • Номинация  «Российский оздоровительный отдых» — Алтайский край: премию вручил певец, актёр и телеведущий Родион Газманов. Получил награду руководитель постоянного представительства Алтайского края в городе Москве Николай Борисенко.
  • Номинация  «Лучшая международная авиакомпания» — Turkish Airlines: премию вручила генеральный директор и главный редактор музыкального телеканала Европа Плюс ТВ, певица и ведущая — Алина Артц. Получил награду генеральный менеджер Turkish Airlines в России г-н Туран Йардымджы.
  • Номинация  «Лучшая российская авиакомпания» — S7: премию вручил путешественник, блогер и ведущий программы «Невероятно интересные истории» на канале РЕН ТВ Сергей Доля. Получила награду заместитель генерального директора по маркетингу и PR группы компаний S7 Элеонора Романова.
Чукотка.JPG
Роман Копин с коллегой и Сергей Горшков
Фото: Алексей Данилкин
Вологодская область.JPG
Антон Кольцов и Андрей Паламарчук
Фото: Алексей Данилкин
Чехия.JPG
Родион Газманов и Виктория Шнайбров
Фото: Алексей Данилкин
Turkish.JPG
Алина Артц и Туран Йардымджы
Фото: Алексей Данилкин
S7.JPG
Элеонора Романова и Сергей Доля
Фото: Алексей Данилкин
  • Номинация «Экзотический отдых» — Япония: премию вручил путешественник, блогер и ведущий программы «Невероятно интересные истории» на канале РЕН ТВ Сергей Доля. Награду получила Хонда Маая, заместитель главы московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO).
  • Номинация «Гастрономический туризм» — Грузия. Премию вручил телеведущий и актер Антон Привольный. Получил награду руководитель туристической компании Georgia Travel Иракли Беридзе.
  • Номинация «Российский гастрономический туризм» — Республика Татарстан. Премию вручил советский и российский диктор, актёр, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин. Получила награду Наиля Акмаева, и. о. заместителя полномочного представителя Республики Татарстан в Москве.
  • Специальная номинация «Президентское гостеприимство» — «Президент-отель». Премию вручил издатель российских журналов «National Geographic Россия» и National Geographic Traveler Ирина Ковалевич. Получила премию генеральный директор ФГУП «Президент-Отель» Кира Захарова.
Япония.JPG
Хонда Маая и Сергей Доля
Фото: Алексей Данилкин
Грузия.JPG
Иракли Беридзе и Антон Привольный
Фото: Алексей Данилкин
Татарстан.JPG
Александр Снегирев и Юлия Такшина (ведущие церемонии), Наиля Акмаева и Владимир Березин
Фото: Алексей Данилкин
Президентское гостеприимтство.JPG
Ирина Ковалевич и Кира Захарова
Фото: Алексей Данилкин
  • Номинация «Лучший курортный отель» — Jumeirah Hotels & Resorts. Премию вручил шоумен, ведущий популярного тревел-шоу  «Отпуск Без Путевки» на канале МУЗ-ТВ! Андрей Разыграев. Получила награду директор по продажам России и СНГ Jumeirah Hotels & Resorts Мария Большевых.
  • Номинация «Российский курортный отель» — Kempinski Grand Hotel Gelendzhik. Премию вручил актёр театра и кино Евгений Воскресенский. Получила награду директор отдела продаж и маркетинга Kempinski Grand Hotel Gelendzhik Марина Мотовилова.
  • Номинация «Лучшая передача о путешествиях» — «Орел и решка. Семья». Премию вручил актёр театра и кино Евгений Воскресенский. Получила награду продюсер телеканала «Пятница!» Лилия Маркалайнина.
  • Номинация «Лучшие круизы» — Royal Caribbean. Премию вручил тревел-фотограф, журналист и ведущий программы о путешествиях на Radio Deluxe Дмитрий Тельнов. Получила награду руководитель агентских продаж и маркетинга Royal Caribbean Наталья Николаева.
Джумейра.JPG
Андрей Разыграев и Мария Большевых
Фото: Алексей Данилкин
Кемпински.JPG
Марина Мотовилова в окружении Александра Снегирёва и Евгения Воскресенского
Фото: Алексей Данилкин
Орел и решка.JPG
Лилия Маркалайнина и Евгений Воскресенский
Фото: Алексей Данилкин
Круизы.JPG
Наталья Николаева и Дмитрий Тельнов
Фото: Алексей Данилкин
  • Специальная номинация «Сокровище Востока» — Султанат Оман. Вручил премию тревел-фотограф, журналист и ведущий программы о путешествиях на Radio Deluxe Дмитрий Тельнов. Получить награду на сцену поднялась генеральный менеджер российского подразделения национального перевозчика Султаната Оман авиакомпании Oman Air Юлия Воротникова.
  • Номинация «Лучший travel-блогер» — Александр Кондрашов. Победитель получил награду из рук главного редактора Nat-geo.ru Ильи Минского;
  • Специальная номинация «Надежная техника для путешествий» — ASUS. Премию вручали фотограф и журналист журнала «National Geographic Россия» Кирилл Самурский и главный редактор Nat-geo.ru Илья Минский, а получила награду ведущий менеджер по управлению проектами Александра Чернорай.
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Александр Кондрашов и Илья Минский
Фото: Алексей Данилкин
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Александра Чернорай в окружении Кирилла Самурского (слева) и Ильи Минского (справа). В левом краешке экрана притаилась одна из ведущих церемонии Юлия Такшина
Фото: Алексей Данилкин
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Юлия Воротникова и Дмитрий Тельнов
Фото: Алексей Данилкин

Каждый год команда National Geographic Traveler не только предлагает выбрать победителей в традиционных номинациях, но и выделяет новые интересные маршруты и варианты размещения. В 2019 году редакция выбрала сразу несколько проектов и направлений, достойных отдельного упоминания. Во-первых, еще недавно доступная только для высокопоставленных государственных деятелей и встреч на высшем уровне сеть оздоровительных комплексов под патронажем Управления делами Президента РФ, распахнувшая свои двери всем ценителям комфорта на высшем уровне; во-вторых, столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби, уверенно превращающаяся в одно из главных туристических направлений Ближнего Востока; ​наконец, молодой, но уже прославившийся на всю страну и даже за ее границами проект «Золотое кольцо Боспорского царства» — новая страница российского курортно-экскурсионного отдыха. Редакция также отметила Султанат Оман — ни на что не похожий регион на краю Аравийского полуострова, где традиции и особый колорит дарят неповторимые впечатления.

В голосовании также была заявлена специальная номинация от Lexus  — «Лучшие автомобильные маршруты», основанную на маршрутах, присланных нам читателями Nat-geo.ru в соцсетях в рамках совместного конкурса NG Traveler и японского автомобильного бренда.

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Советник управляющего делами Президента РФ Елена Крылова, генеральный директор ФГУП «Президент-Сервис» Дмитрий Масленников, генеральный директор оздоровительного комплекса «Планерное» Инна Керимова, генеральный директор оздоровительного комплекса «Клязьма» Михаил Мамонов, генеральный директор дома отдыха «Валдай» Наталья Удалова, генеральный директор оздоровительного комплекса «Дагомыс» Алексан Багдасарян, генеральный директор оздоровительного комплекса «Бор» Георгий Колупаев, генеральный директор здоровительного комплекса «Десна» Евгений Логвинов
Фото: Алексей Данилкин
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Ведущий тревел-эксперт NG Traveler Ольга Яковина и директор офиса Департамента культуры и туризма Абу-Даби в России и СНГ Эдуард Григорьев. В левом краешке экрана притаилась одна из ведущих церемонии Юлия Такшина
Фото: Алексей Данилкин
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Руководитель отдела по особытийному маркетингу и связям с общественностью Lexus Наталья Бнатова и Муршудова Фаина, представитель победителя в номинации «Лучшие автомобильные маршруты» Михаила Туркеева.
Фото: Алексей Данилкин

В этот вечер создавали настроение:

Танцы.JPG
Фото: Алексей Данилкин
Танцы1.JPG
Фото: Алексей Данилкин
Танцы2.JPG
Фото: Алексей Данилкин

Угощения и напитки представили:

За оригинальные декорации благодарим компанию TRUE agency, а за интерактивные фотозоны, которые стали изюминкой мероприятия, отвечали компании EDECCO и BINALED, а также видеопродакшн 4sides — команда, занимающаяся производством видео в Москве. Техническое обеспечение предоставила компания «Шоу Технолоджи».

И, разумеется, церемония National Geographic Traveler Awards 2019 была бы невозможна без: 

  • чудесных цветов от «Это тебе» и зеленого шоу-рума Krapiva;
  • мастеров макияжа от школы визажистов Mosmake;
  • утонченных образов от компании по пошиву одежды оригинального кроя на заказ — «Марвест»;
  • рекламно-производственной компании «Петровскиемастерские»;
  • полиграфии от мастерской высокой печати  HARDCORE STUDIO.

В заключение вечера прошла викторина, в которой у каждого была возможность выиграть подарки от партнеров:

***
Хорошие традиции надо соблюдать, поэтому, как и в прошлом году, мы берем на себя обязательство сделать NGTA 2020 еще ярче и масштабнее — ну и установить новый рекорд, конечно. До встречи!

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПРЕМИИ NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER AWARDS 2019