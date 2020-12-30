10 самых популярных материалов Nat-geo.ru в 2020 году
Как и абсолютное большинство жителей планеты Земля, мы хотим поскорее забыть 2020 год. Тем не менее, помимо огромного количества плохих новостей и сложностей, он принес нам и кое-что хорошее. Мы запустили классный канал в Телеграме, перевалили за 200 тысяч подписчиков в «Одноклассниках» и поставили рекорд месячной посещаемости сайта, в июне впервые преодолев отметку в два миллиона уникальных пользователей.
В этом году вы больше обычного читали про путешествия (что, наверное, логично — когда не получается попасть в новые места, то здорово хотя бы почитать о них) и традиционно уважали истории про природу и научные открытия. Впрочем, тематика самых популярных материалов 2020 года оказалось максимально разнообразной — от архивных снимков времен Второй мировой войны до столкновений хищников в дикой природе.
ТОП-10 САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ИСТОРИЙ 2020 ГОДА
1. Молотоголовый крылан: это что за зверь?
Наш редактор Анастасия Крутикова не мыслит жизни без зверей и готова говорить о них часами. И нет, речь не о котиках или собачках — она знает про животных, о которых большинство из нас слыхом не слыхивали. Молотоголовый крылан, обладатель максимально запоминающегося анфаса и профиля, как раз из таких. Судя по тому, что текст прочитали более миллиона (!) раз, этот рассказ пришелся по душе и вам.
2. Гризли против стаи волков: видео из Йеллоустоуна
Обычно столкновения медведя с волками заканчиваются в пользу косолапого, но в этот раз гризли встретились не просто рядовые волки, а сплоченная и самая крупная стая парка. Еще одна история, рассказанная Настей, также пробила планку в миллион прочтений.
3. В Германии создали протей – материал, который невозможно разрезать
Перед ним бессильны дрели, «болгарки» и даже водоструйные резаки высокого давления. Если вы вдруг не слышали о протее (не путать с Прометеем), то наш редактор Михаил Сысоев готов рассказать вам эту историю, которую уже прочитали 950+ тысяч раз.
4. «Водяное рабство»: как женщины становятся главными добытчиками воды в Африке
В жарких странах вода является настоящим сокровищем, а охотниками за ним выступают женщины, рискуя своим здоровьем. Краткие итоги исследования, опубликованного в PLoS ONE, для нас сделала Анастасия Баринова — и этот материал был просмотрен 700 тысяч раз.
5. Близнецы сели на веганскую и мясную диеты и сравнили результат
Число сторонников вегетарианских и веганских диет растет с каждым днем, и прямо пропорционально ему растет градус соответствующих дискуссий. Самая обсуждаемая заметка года в наших соцсетях (за авторством Михаила Сысоева) выстрелила и на сайте, набрав больше 500 тысяч просмотров.
6. В Антарктиде нашли древнейшее животное, которое умело впадать в спячку
250 миллионов лет назад в Антарктиде было намного теплее, и там водились удивительные существа. Рассказ о листрозаврах за авторством Павла Горбатенкова и Анастасии Крутиковой чуть-чуть не дотянул до полумиллиона просмотров — давайте это срочно исправим.
7. Как стать невидимым для комаров
Признайтесь, вы наверняка тоже хоть раз задавались этим вопросом. Как ученые пытаются осуществить подобный фокус в реальности — в пересказе Анастасии Бариновой, набравшем 460+ тысяч просмотров.
8. Крокодил против пяти львиц: видео
Один в поле не воин — даже если это зубастый крокодил. История от Насти Крутиковой о новом столкновении представителей мира дикой природы набрала 440+ тысяч просмотров.
9. «Близнеца» Земли нашли в 300 световых годах от Солнечной системы
Если ваш девиз — это «Остановите Землю, я сойду», то обратите внимание на один из вариантов остановки. Kepler-1649c, об обнаружении которого стало известно в апреле, схож с нашей планетой по целому ряду параметров, о чем и рассказывает Михаил Сысоев в своем материале, который прочитали более 350 тысяч раз.
10. Уникальное наследие: фронтовые негативы Валерия Фаминского
Фотоархив Валерия Фаминского стал одним из самых крупных документальных открытий за последние годы. Уникальные кадры, предоставленным нам фотоколлекционером Артуром Бондарем, легли в основу одного из лучших материалов года, который нашел отклик не только у профессионалов, но и у широкой аудитории (325 тысяч просмотров).