10 самых популярных материалов Nat-geo.ru в 2020 году

Как и абсолютное большинство жителей планеты Земля, мы хотим поскорее забыть 2020 год. Тем не менее, помимо огромного количества плохих новостей и сложностей, он принес нам и кое-что хорошее. Мы запустили классный канал в Телеграме, перевалили за 200 тысяч подписчиков в «Одноклассниках» и поставили рекорд месячной посещаемости сайта, в июне впервые преодолев отметку в два миллиона уникальных пользователей.

В этом году вы больше обычного читали про путешествия (что, наверное, логично — когда не получается попасть в новые места, то здорово хотя бы почитать о них) и традиционно уважали истории про природу и научные открытия. Впрочем, тематика самых популярных материалов 2020 года оказалось максимально разнообразной — от архивных снимков времен Второй мировой войны до столкновений хищников в дикой природе.