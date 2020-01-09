Документальные фильмы National Geographic покажут в Дарвиновском музее

«Планета птиц»

9 января, четверг

Птицы — это единственные животные, которых можно встретить на всех семи континентах. Есть птицы, которые убивают, птицы, которые прыгают, танцуют и кричат. Благодаря обширному архиву National Geographic мы создали шоу, которое будет посвящено исключительно птицам во всей их красе.

«Королева тигров»

10 января, пятница

История о тигрице Мачли и трёх её детенышах: Сатре, Атаре и Унисе. О хитросплетениях, конкурентной борьбе за выживание и власть между хищными животными в индийском национальном заповеднике Рантамбор

«Зимняя страна чудес»

14 января, вторник

Для многих людей зима является временем для веселья и торжества. Но для диких животных, обитающих в лесах, это ответственный и нелегкий период, где требуются все навыки выживания и неизбежного приспособления к холодам. Зимняя сказка может быть одной из самых больших трудностей.

«Животные Года»

15 января, среда

Гигантская бамбуковая панда является международным символом сохранения дикой природы и больше не считается находящейся под угрозой исчезновения. Это хорошая новость. Однако человекообразные обезьяны стремительно приближаются к вымиранию. А как насчет остальных? Слон. Горилла. Лев. Тигр. Кит. Волк. Белый медведь. Носорог. Гепард. Международный союз охраны природы ведет Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Но что это означает? Разберёмся при помощи потрясающих кадров, карт, статистики и последних новостей о том, где наши любимые животные находятся прямо сейчас.

«В поисках гигантского кальмара»

16 января, четверг

Антарктида — самое холодное место на Земле. Оно слишком сурово для большинства форм жизни и для существования на суше. Но подводная жизнь совершенно другая. Южное море является домом для причудливых и иногда гигантских морских существ. Используя глубоководные аппараты, оснащенные самыми современными камерами, морские биологи отправились исследовать одно из самых экзотических мест в мире.