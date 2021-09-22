Фотовыставка «Дикая природа России» теперь в Ростове-на-Дону

С каждым годом выбирать победителей становится все сложнее: растет как качество, так и количество присылаемых работ. Однако есть важные критерии, нарушение которых приведет к выбыванию из участия. Вот, что об этом говорит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук: «Вне зависимости от качества фото, судьи дисквалифицируют участников, которые ради красивого снимка вторгаются в среду обитания диких животных.

Чаще всего это съемка с дрона в местах гнездования птиц. Подобные действия очень часто приводят к тому, что птицы оставляют свои жилища, обрекая тем самым птенцов на погибель. National Geographic по всему миру старается давать слово только тем, кто делает для нашей планеты что-то важное. Это талантливые ученые, просветители, журналисты — и лучшие в мире фотографы. И одним из показателей уровня фотографа является, конечно же, этичное и ответственное отношение к объекту съемки».