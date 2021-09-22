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Фотовыставка «Дикая природа России» теперь в Ростове-на-Дону

National Geographic Россия
22 сентября 2021
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10 сентября в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» фотовыставка «Дикая природа России» откроет свои двери, собрание лучших работ одноименного фотоконкурса, проводимого журналом «National Geographic Россия» с 2011 года. Экспозиция включает в себя 100 фотографий и разместится в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» с 10 по 26 сентября.

«Дикая природа России» — это ключевой фотоконкурс журнала «National Geographic Россия», ежегодно собирающий около 40 000 фотографий. К участию принимаются работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Основные номинации — это «Птицы», «Макросъемка», «Животные», «Природа в черно-белых тонах», «Подводная съемка», «Мамы и детеныши» и многие другие.

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С каждым годом выбирать победителей становится все сложнее: растет как качество, так и количество присылаемых работ. Однако есть важные критерии, нарушение которых приведет к выбыванию из участия. Вот, что об этом говорит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук: «Вне зависимости от качества фото, судьи дисквалифицируют участников, которые ради красивого снимка вторгаются в среду обитания диких животных.

Чаще всего это съемка с дрона в местах гнездования птиц. Подобные действия очень часто приводят к тому, что птицы оставляют свои жилища, обрекая тем самым птенцов на погибель. National Geographic по всему миру старается давать слово только тем, кто делает для нашей планеты что-то важное. Это талантливые ученые, просветители, журналисты — и лучшие в мире фотографы. И одним из показателей уровня фотографа является, конечно же, этичное и ответственное отношение к объекту съемки».

Симметрия
Антон Мостовенко Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае ранним майским утром

Формальные критерии конкурса неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Однако главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.

Кстати, одна из работ, вошедших в экспозицию, выполнена ростовчанином Антоном Мостовенко. Она заняла первое место в номинации «Птицы» в 2019 году.

Приглашаем всех насладиться удивительными фотографиями природы нашей страны в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» с 10 по 26 сентября!

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Что: фотовыставка «Дикая природа России»

Где: кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» (просп. Михаила Нагибина, 32/2к3, этаж 3)

Когда: 10 – 26 сентября 2021 года

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость входного билета:

  • Взрослый - 250 рублей;
  • Детский - 150 рублей;
  • Льготный – бесплатно для:
    • детей до 7 лет;
    • инвалидов 1,2 групп;
    • детей-сирот;
    • Ветеранов Великой Отечественной войны;
    • участников боевых действий;
    • участников ликвидаций последствий Чернобыльской АЭС;
    • пенсионеров.
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