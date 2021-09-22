Фотовыставка «Дикая природа России» теперь в Ростове-на-Дону

«Дикая природа России» — это ключевой фотоконкурс журнала «National Geographic Россия», ежегодно собирающий около 40 000 фотографий. К участию принимаются работы как профессиональных фотографов, так и любителей. Основные номинации — это «Птицы», «Макросъемка», «Животные», «Природа в черно-белых тонах», «Подводная съемка», «Мамы и детеныши» и многие другие.
С каждым годом выбирать победителей становится все сложнее: растет как качество, так и количество присылаемых работ. Однако есть важные критерии, нарушение которых приведет к выбыванию из участия. Вот, что об этом говорит главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук: «Вне зависимости от качества фото, судьи дисквалифицируют участников, которые ради красивого снимка вторгаются в среду обитания диких животных.
Чаще всего это съемка с дрона в местах гнездования птиц. Подобные действия очень часто приводят к тому, что птицы оставляют свои жилища, обрекая тем самым птенцов на погибель. National Geographic по всему миру старается давать слово только тем, кто делает для нашей планеты что-то важное. Это талантливые ученые, просветители, журналисты — и лучшие в мире фотографы. И одним из показателей уровня фотографа является, конечно же, этичное и ответственное отношение к объекту съемки».
Формальные критерии конкурса неизменны из года в год: фотографии должны быть сделаны на территории России гражданами Российской Федерации. Однако главный критерий — другой, и его не сформулировать одним словом. Новизна, свежесть взгляда, способность увидеть удивительное в обыденном — все это присутствует в сильнейших работах, которые собраны в этой выставке.
Кстати, одна из работ, вошедших в экспозицию, выполнена ростовчанином Антоном Мостовенко. Она заняла первое место в номинации «Птицы» в 2019 году.
Приглашаем всех насладиться удивительными фотографиями природы нашей страны в кинотеатре «Горизонт CINEMA&EMOTION» с 10 по 26 сентября!
Что: фотовыставка «Дикая природа России»
Где: кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» (просп. Михаила Нагибина, 32/2к3, этаж 3)
Когда: 10 – 26 сентября 2021 года
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Стоимость входного билета:
- Взрослый - 250 рублей;
- Детский - 150 рублей;
- Льготный – бесплатно для:
- детей до 7 лет;
- инвалидов 1,2 групп;
- детей-сирот;
- Ветеранов Великой Отечественной войны;
- участников боевых действий;
- участников ликвидаций последствий Чернобыльской АЭС;
- пенсионеров.