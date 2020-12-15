Информация о призе в конкурсе от Husqvarna

Среди участников, правильно ответивших на все вопросы теста (далее — Конкурс) «Кто такие вальщики и чем они занимаются», Nat-geo.ru и Husqvarna (далее — Организатор) разыграют приз — бензопилу Husqvarna 120 Mark II.

Информация о продукте на официальном сайте Husqvarna

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, физическое лицо (Участник Конкурса), получившее подарок в натуральной форме, стоимость которого превышает 4000,00 рублей, самостоятельно исчисляет и выплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 35% от стоимости приза (п. 2 ст. 224 НК РФ), указанной в акте о передаче приза, подтверждающего получение приза; при выдаче денежного приза НДФЛ удерживается Организатором и перечисляется в бюджет РФ. Во всех перечисленных случаях НДФЛ начисляется с учетом необлагаемой суммы — 4000,00 руб. в год на каждого человека (п.28 ст. 217 НК РФ).

7.2. В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ Организатор уведомляет налоговые органы о получении Участником Конкурса дохода в натуральной форме и невозможности удержать налог на доходы физических лиц. В связи с этим участник Конкурса, получивший подарок, обязуется предоставить адрес и иные необходимые данные по запросу Организатора. В случае не предоставления запрашиваемых Организатором данных или предоставления недостоверной информации, Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить свой выбор в пользу иного участника Конкурса.