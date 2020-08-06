Итоги всероссийского экоголосования #ЯБерегуПланету

На протяжении двух месяцев пользователи Nat-geo.ru выбирали лучших представителей российского экологического цеха: голосовали за юных натуралистов, магазины без упаковки, экоблогеров, полезные общественные инициативы и многое другое. Проект был разбит на 14 основных и одну специальную номинацию от партнера проекта Clarins Russia — «Зеленая планета». При этом можно было как отдать свой голос за заявленных номинантов, так и предложить своих.
15 июля редакция подвела официальные итоги голосования: всего на конкурс поступило 238 заявок со всей России и было отдано свыше 100 000 голосов. Победители получили в качестве награды живую экосистему — росток кофе в бутылке от мастерской растений для дома HEIS: такие оригинальные призы были выбраны специально — своей хрупкостью и красотой они напоминают, что планету нужно беречь.
Специальная номинация «Зеленая планета» была особенной — в ней участвовали люди, которые собственными силами озеленяют мир вокруг нас: облагораживают палисадники, восстанавливают популяции редких растений, сохраняют питомники и преображают городские сады. Поскольку эта номинация подразумевала денежный приз, было особенно приятно увидеть победителем пенсионера из Перми Владимира Кормщикова, который посвятил последние 20 лет своей жизни озеленению родного города. Номинация «Зеленая планета» очень символична, поскольку одним из главных способов сохранения биоразнообразия является именно озеленение. Такой подход очень перекликается с философией партнера номинации — бренда Clarins, с момента своего создания стремившегося минимизировать свой экослед, помогая сохранению экосистем и развитию сельских регионов. Использование природных ингредиентов накладывает дополнительную ответственность на производителей, поэтому в составе средств Clarins не входят растения, которые находятся под угрозой исчезновения.
Победителей чествовали в необычном формате: следуя последним тенденциям, участники собрались на онлайн-трансляции, проведенной компанией Stream-park. В оформлении также помогла эвент-лаборатория Antares.
В награждении принял участие главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук и генеральный директор Clarins Group Russia Эдгар Шабанов. К поздравлениям также присоединилась певица Юлия Савичева, телеведущая и журналистка Лика Длугач, экоревизорро Елена Володина, главный редактор журнала «Домашний Очаг» Наталья Родикова, со-основательница проекта #FollowMeTo Наталья Османн, а также фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев с супругой Юлией. Провела мероприятие телеведущая Первого канала Ирина Пудова.
Представляем победителей голосования #ЯБерегуПланету:
Зеленая планета – специальная озеленительная номинация от Clarins Russia
Владимир Михайлович Кормщиков — пенсионер из города Пермь, посвятивший последние 19 лет своей жизни озеленению города. Его личный проект — это собственноручное создание сквера на месте замусоренного пустыря. За эти годы Владимир Михайлович возвел березовую, сосновую, яблоневую и рябиновую аллеи, а также живую изгородь у дороги. За десятилетие деревья выросли и превратились в парк с ухоженными дорожками. Сейчас в сквере растет 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. Сквер занимает 5,5 тысяч м2. На обустройство парка Владимир Михайлович отдает большую часть своей пенсии и сдает металлолом. Поэтому особенно радостно, что пенсионер получил не только заслуженный денежный приз от партнера проекта Clarins Russia, но и от семьи музыканта Антона Беляева, который был настолько тронут многолетним трудом Владимира Михайловича, что решил также поддержать его материально.
Экоблогер – экологическое просвещение в соцсетях (свыше 30 000 подписчиков)
Чистомэн — настоящий супергерой чистоты и порядка, начавший свою деятельность еще в 2015 году. Чистомэн самостоятельно очищает замусоренные территории, вооружившись пакетами и перчатками: уже более пяти лет он проводит регулярные рейды по уборкам территорий не только в родном Челябинске, но и в других городах России. Сегодня их число уже перевалило за сотню. Но сам супергерой считает, что важнее именно изменение сознания людей, которые следят за его работой, поддерживали и благодарили за труд. После чего они встали с мягкого уютного дивана и пошли делать свой окружающий мир немного чище, лучше, и безопаснее.
Экоблогер lite – экологическое просвещение в соцсетях (до 30 000 подписчиков)
Daria_check — эко-инженер Дарья Чекальская специально переехала в Европу за экологическим образованием и стала блогером. Дарья не понаслышке знает о способах адаптации человека к меняющемуся климату. Она уже успела поучаствовать в строительстве системы замкнутого цикла в экологическом поселении, а также организовала климатический хакатон. Отличительные особенности ее блога — научная информация и системный подход. Любимая тема — разбирать популярные климатические заблуждения.
Своими руками – экологичные альтернативы одноразовым вещам своими руками
EcoLife_23 — это экологический проект о второй жизни мусора — пакетов, пластиковых бутылок, аудио- и видеокассет, пробок, крышек, перегоревших лампочек и многого другого. Оказывается, из всего этого можно сделать много полезных вещей: корзины, чехлы для бутылок, пеналы, косметички и даже мыльницы! Здесь не только показывают, но и рассказывают, как это сделать — есть бесплатные мастер-классы.
Реальное действие – самостоятельная организация общественно полезного экодела
#GarbageMan — еще один экогерой современности, на общественных началах собирающий мусор, помогающий в благоустройстве парков, популяризирующий раздельный сбор отходов и прочий экоактивизм. За два года своей деятельности #GarbageMan уже провел 115 рейдов по очистке территорий в Костроме, Костромской области, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Московской области, Грузии. В общей сложности собрано 39435 литров мусора. Цель — привить большинству людей правильное отношение к окружающей среде на своем примере.
Экодвижение – движение, предлагающее полезную экологическую инициативу
Школа ресайклинга — проект в республике Ингушетия, направленный на решение экологической проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами через способствование формированию экологической культуры и запуска воркшопов и мастерских по переработке пластиковых отходов. Подобные действия позволяют ежемесячно снижать уровень загрязнений окружающей среды пластиком.
Экоподсказка – специализированные экологические справочные
Ecogolik.ru — уникальный и очень полезный гид по натуральной косметике. Огромный объем накопленной информации структурирован в разных форматах: рейтинги брендов, товаров, рекомендации и видеоуроки экспертов, подборки, экотесты, инфографика и многое другое.
Все до крошки – организации, предоставляющие возможность бережного отношения к пище
DoggyBag — это мобильное приложение, благодаря которому можно спасти огромное количество еды. Как это работает? В мобильном приложении можно выбрать супермаркет, кафе или ресторан, ознакомиться предложениями и, чаще всего, зная только цену и категорию блюд (мясные, для веганов, десерты и т. д.), зарезервировать доггибэг и прийти за ним в указанное время. Продавцы собирают наборы из качественной продукции, которую, возможно, не успеют продать в запланированное время. Обычно в наборе 4-5 блюд. Используя приложение, пользователь соглашается с выбором продавца. Отсюда и приятные цены: доггибэги отдают практически по себестоимости, со скидкой от 60%.
Объединение – сообщества, рассказывающие о новых экотрендах и формирующие экопривычки
Всероссийское общество охраны природы — общественная организация энтузиастов-активистов со всей страны. В своем Instagram Общество обсуждает острые экологические проблемы, проводит собственные расследования и инспекции, публикует эко-новости и рассказывает о событиях в разных уголках России и мира. Штат организации постоянно растет, чтобы охватить все регионы страны.
Индустрия – российское производство продукции из переработанных материалов
Natural Advance — Первый российский бренд спортивной одежды из ЭКО-технологичных материалов. Главной миссией бренда является забота о планете и экологии путем производства спортивной одежды из переработанных ПЭТ-бутылок.
Подиум – российская одежда из этичных и экологичных материалов и тканей
MARI ROP — этичный бренд, созданный в 2019 году, сочетающий в себе неординарный стиль и осознанное отношение. Бренд выступает за отказ от перепотребления, поддерживает экологию, сокращая отходы, а также отчисляет проценты с продаж в благотворительные организации. Для создания одежды используются б/у вещи, остатки тканей на фабриках и производствах, ткани с браком окрашивания, плетения и другими видами брака. Материалы животного происхождения брендом не используются.
В свою тару (Москва) – магазины без упаковки, в которых можно купить продукты со своей тарой на развес
Netto Market — первый «zero waste» магазин в Москве, который начал доставлять товары без упаковки. Цель — сократить отходы на всех этапах жизни продукции и распространить культуру осознанного поведения. В магазине можно купить продукты питания, в том числе органические, суперфуды и просто редкие позиции, кроме того в ассортименте присутствуют экологичные бытовые средства, косметика, экотовары и просто товары многоразового использования.
В свою тару (регионы) – магазины без упаковки, в которых можно купить продукты со своей тарой на развес
Pure Land — первый в Саратове магазин осознанного потребления. Здесь можно найти продукты и бытовую химию без лишней пластиковой упаковки, а также экомешочки, шопперы, термостаканы и многое другое. Товар заказывается оптом в экологичной упаковке или той, что можно отправить на переработку. Pure Land помогают людям начать более экологичную жизнь посредством мягкого и ненавязчивого просвещения, проводят бесплатные лекции и SWAP — вечеринки. А еще разделяют своё вторсырье в магазине и сдают его в переработку.
Экобыт – магазины, которые производят экоаксессуары
Добробук — это многоразовые ежедневники, в которых можно писать, стирать и писать снова тысячу раз! Абсолютно все части «Добробуков» подлежат полной вторичной переработке, при этом все затраты по утилизации проект берет на себя — достаточно просто отправить вещь обратно. Концепция основана на идее многоразовости и длинного жизненного цикла. Помимо блокнотов в ассортименте есть и многоразовые ежедневники с обширной коллекцией шаблонов, которая постоянно пополняется. А это значит — спасены тысячи деревьев!
Юный эколог – экодеятели до 16 лет
Анна и Илья Фроловы — брат и сестра из Волгограда, активно занимающиеся альтернативными источниками энергии. Илья сам делает ветрогенераторы из вторичных материалов, а Аня за растительную энергию — батарейки из морковки, лимонов и других фруктов и овощей. А еще активные брат и сестра занимаются просвещением одноклассников, ведут экологический Инстаграм и ТикТок и скоро планируют создать свою экологическую компьютерную игру!
Мы очень рады за победителей, но в нашем голосовании участвовало и очень много других проектов со всей России. Мы собрали их вот тут, чтобы каждый мог найти для себя что-то экологичное.