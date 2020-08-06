Итоги всероссийского экоголосования #ЯБерегуПланету

На протяжении двух месяцев пользователи Nat-geo.ru выбирали лучших представителей российского экологического цеха: голосовали за юных натуралистов, магазины без упаковки, экоблогеров, полезные общественные инициативы и многое другое. Проект был разбит на 14 основных и одну специальную номинацию от партнера проекта Clarins Russia — «Зеленая планета». При этом можно было как отдать свой голос за заявленных номинантов, так и предложить своих.

15 июля редакция подвела официальные итоги голосования: всего на конкурс поступило 238 заявок со всей России и было отдано свыше 100 000 голосов. Победители получили в качестве награды живую экосистему — росток кофе в бутылке от мастерской растений для дома HEIS: такие оригинальные призы были выбраны специально — своей хрупкостью и красотой они напоминают, что планету нужно беречь.

Специальная номинация «Зеленая планета» была особенной — в ней участвовали люди, которые собственными силами озеленяют мир вокруг нас: облагораживают палисадники, восстанавливают популяции редких растений, сохраняют питомники и преображают городские сады. Поскольку эта номинация подразумевала денежный приз, было особенно приятно увидеть победителем пенсионера из Перми Владимира Кормщикова, который посвятил последние 20 лет своей жизни озеленению родного города. Номинация «Зеленая планета» очень символична, поскольку одним из главных способов сохранения биоразнообразия является именно озеленение. Такой подход очень перекликается с философией партнера номинации — бренда Clarins, с момента своего создания стремившегося минимизировать свой экослед, помогая сохранению экосистем и развитию сельских регионов. Использование природных ингредиентов накладывает дополнительную ответственность на производителей, поэтому в составе средств Clarins не входят растения, которые находятся под угрозой исчезновения.

Победителей чествовали в необычном формате: следуя последним тенденциям, участники собрались на онлайн-трансляции, проведенной компанией Stream-park. В оформлении также помогла эвент-лаборатория Antares.

В награждении принял участие главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук и генеральный директор Clarins Group Russia Эдгар Шабанов. К поздравлениям также присоединилась певица Юлия Савичева, телеведущая и журналистка Лика Длугач, экоревизорро Елена Володина, главный редактор журнала «Домашний Очаг» Наталья Родикова, со-основательница проекта #FollowMeTo Наталья Османн, а также фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев с супругой Юлией. Провела мероприятие телеведущая Первого канала Ирина Пудова.