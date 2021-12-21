Как мы подводили итоги фотоконкурса «Дикая природа России-2021»

«Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайте nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 16 номинациям: «Аэросъёмка», «Городские джунгли», «Животные», «Искусство в природе», «Макросъемка», «Мамы и детеныши», «Мобильное фото», «От заката до рассвета», «Пейзажи», «Подводная съемка», «Природа в черно-белых тонах», «Птицы», «Растения», «Юные таланты», «Видео».
Специальная номинация 2021 – «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel. В номинации принимались фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.
1 ноября в редакции журнала прошло заседание жюри конкурса, на котором были определены победители. В состав жюри вошло 10 человек:
Светлана Акулова
генеральный директор Московского зоопарка
Нина Гомиашвили
фотограф, куратор фотовыставок, галерист
Сергей Горшков
фотограф-натуралист, постоянный автор «National Geographic Россия»
Андрей Каменев
шеф-фотограф «National Geographic Россия»
Евгений Коблик
художник-анималист, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ
Наталья Костенок
представитель АО «АВТОВАЗ» (номинация «Дороги России»)
Виктор Лягушкин
подводный и экстремальный фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»
Марина Маковецкая
фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»
Игорь Шпиленок
фотограф-натуралист, сотрудник Росзаповедцентра Минприроды России, постоянный автор «National Geographic Россия»
Андрей Паламарчук
главный редактор «National Geographic Россия»
Даррен Смит
заместитель редакционного директора National Geographic International Editions (дистанционно)
Победители и призеры конкурса были объявлены 14 декабря в новом формате – прямом эфире на YouTube. Часть победителей смогли присутствовать на награждении лично, а часть подключилась к награждению дистанционно.
В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получила фотограф из Москвы Светлана Иваненко с фотоработой «Опасность», номинация «Животные».
Представляем (и поздравляем) победителей номинаций:
- Аэросъёмка: Дмитрий Кох (Москва) с фотоработой «Лежбище моржей»;
- Пейзаж: Александр Чазов (Пермь) с фотоработой «Тихий океан»;
- Макросъёмка: Валерия Зверева (Москва) с фотоработой «Фабрика звёзд»;
- Мамы и детеныши: Евгений Борисов (Барнаул) с фотоработой «Поцелуй мамы»;
- Мобильное фото: Евгений Дубынин (Красноярск) с фотоработой «Застывшее время»;
- Подводная съёмка: Андрей Шпатак (Москва) с фотоработой «Компасная медуза Chysaora pacifica»;
- Природа в чёрно-белых тонах: Дмитрий Вилюнов (Смоленск) с фотоработой «Дождь»;
- Птицы: Екатерина Феденко (Тобольск) с фотоработой «Стучать не перестучать»;
- Юные таланты: Ростислав Гизатулин (Омск) с фотоработой «Я с тобой не разговариваю!»;
- Городские джунгли: Дмитрий Кох (Москва) с фотоработой «Дачный сезон»;
- Искусство в природе: Алексей Харитонов (Москва) с фотоработой «Крылья Белых Скал»;
- Видео: Ярослав Булавин (Санкт-Петербург) с работой «Живой пейзаж».
Победителем в номинации «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel и обладателем специального приза стал Андрей Ожегов (Санкт-Петербург) с фотоработой «Сквозь зимний лес».
В номинациях «Растения» и «От заката до рассвета» победителя, занявшего первое место, жюри не выбрало.
Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Кирилл Самурский (постоянный автор и фотограф журнала «National Geographic Россия»), Виктор Лягушкин (подводный фотограф, победитель множества международных конкурсов, постоянный автор и фотограф журнала «National Geographic Россия») и Марина Маковецкая (документальный фотограф, постоянный автор журнала «National Geographic Россия»).
В этом году призовой фонд конкурса поддержали бренды: Lowepro, Manfrotto, а также специальными призами стали сумки из разных коллекций National Geographic, а аккумуляторы от Panasonic, всегда пригодятся любому фотографу в съемке.