Как мы подводили итоги фотоконкурса «Дикая природа России-2021»

«Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайте nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 16 номинациям: «Аэросъёмка», «Городские джунгли», «Животные», «Искусство в природе», «Макросъемка», «Мамы и детеныши», «Мобильное фото», «От заката до рассвета», «Пейзажи», «Подводная съемка», «Природа в черно-белых тонах», «Птицы», «Растения», «Юные таланты», «Видео».

Специальная номинация 2021 – «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel. В номинации принимались фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.