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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
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Как мы подводили итоги фотоконкурса «Дикая природа России-2021»

National Geographic Россия
21 декабря 2021
В прямом эфире были наградены победители фотоконкурса ДИКАЯ ПРИРОДА РОСС....jpg
14 декабря в пространстве СтарХаб на Красном Октябре состоялось награждение победителей всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России 2021». Рассказываем и показываем, как это было.

«Дикая природа России» проводится журналом «National Geographic Россия» уже в десятый раз. За это время вокруг конкурса образовалось сообщество, в которое вошли как профессиональные фотографы, так и начинающие авторы. В этом году для участия в конкурсе на сайте nat-geo.ru было загружено более 40 тысяч работ, распределенных по 16 номинациям: «Аэросъёмка», «Городские джунгли», «Животные», «Искусство в природе», «Макросъемка», «Мамы и детеныши», «Мобильное фото», «От заката до рассвета», «Пейзажи», «Подводная съемка», «Природа в черно-белых тонах», «Птицы», «Растения», «Юные таланты», «Видео».

Специальная номинация 2021 – «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel. В номинации принимались фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.

Читайте такжеПобедители конкурса «Дикая Природа России – 2021»

1 ноября в редакции журнала прошло заседание жюри конкурса, на котором были определены победители. В состав жюри вошло 10 человек: 

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Светлана Акулова

генеральный директор Московского зоопарка

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Нина Гомиашвили

фотограф, куратор фотовыставок, галерист

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Сергей Горшков

фотограф-натуралист, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Андрей Каменев

шеф-фотограф «National Geographic Россия»

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Евгений Коблик

художник-анималист, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ

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Наталья Костенок

представитель АО «АВТОВАЗ» (номинация «Дороги России»)

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Виктор Лягушкин

подводный и экстремальный фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Марина Маковецкая

фотограф, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Игорь Шпиленок

фотограф-натуралист, сотрудник Росзаповедцентра Минприроды России, постоянный автор «National Geographic Россия»

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Андрей Паламарчук

главный редактор «National Geographic Россия»

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Даррен Смит

заместитель редакционного директора National Geographic International Editions (дистанционно)

Победители и призеры конкурса были объявлены 14 декабря в новом формате – прямом эфире на YouTube. Часть победителей смогли присутствовать на награждении лично, а часть подключилась к награждению дистанционно.

В этом году главный приз — 300 тысяч рублей — получила фотограф из Москвы Светлана Иваненко с фотоработой «Опасность», номинация «Животные».

Светлана Иваненко и ее работа ОПАСНОСТЬ взяла ГРАН-ПРИ конкурса ДИКАЯ ПР....jpg
Светлана Иваненко с работой «Опасность» взяла гран-при фотоконкурса

Представляем (и поздравляем) победителей номинаций:

  • Аэросъёмка: Дмитрий Кох (Москва) с фотоработой «Лежбище моржей»;
  • Пейзаж: Александр Чазов (Пермь) с фотоработой «Тихий океан»;
  • Макросъёмка: Валерия Зверева (Москва) с фотоработой «Фабрика звёзд»;
  • Мамы и детеныши: Евгений Борисов (Барнаул) с фотоработой «Поцелуй мамы»;
  • Мобильное фото: Евгений Дубынин (Красноярск) с фотоработой «Застывшее время»;
  • Подводная съёмка: Андрей Шпатак (Москва) с фотоработой «Компасная медуза Chysaora pacifica»;
  • Природа в чёрно-белых тонах: Дмитрий Вилюнов (Смоленск) с фотоработой «Дождь»;
  • Птицы: Екатерина Феденко (Тобольск) с фотоработой «Стучать не перестучать»;
  • Юные таланты: Ростислав Гизатулин (Омск) с фотоработой «Я с тобой не разговариваю!»;
  • Городские джунгли: Дмитрий Кох (Москва) с фотоработой «Дачный сезон»;
  • Искусство в природе: Алексей Харитонов (Москва) с фотоработой «Крылья Белых Скал»;
  • Видео: Ярослав Булавин (Санкт-Петербург) с работой «Живой пейзаж».

Победителем в номинации «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel и обладателем специального приза стал Андрей Ожегов (Санкт-Петербург) с фотоработой «Сквозь зимний лес».

В номинациях «Растения» и «От заката до рассвета» победителя, занявшего первое место, жюри не выбрало.

Дмитрий Кох, победитель в номинациях АЭРОСЪЕМКА и ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ, обл....jpg
Дмитрий Кох, победитель в номинациях «Аэросъемка» и «Городские джунгли», призер в номинации «Подводная съемка»
Валерия Зверева, победительница в номинанации МАКРОСЪЕМКА с работой ФАБР....jpg
Валерия Зверева, победительница в номинации «Макросъемка»
Ярослав Булавин, победитель в номинации ВИДЕО со своей работой ЖИВОЙ ПЕЙ....jpg
Ярослав Булавин, победитель в номинации «Видео»
Победитель в номинации ПРИРОДА В ЧЕРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ Дмитрий Вилюнов с фот....jpg
Дмитрий Вилюнов, победитель в номинации «Природа в черно-белых тонах»
Цыганков Юрий занят третье место в номинации ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ с фотоработой ....jpg
Юрий Цыганков, 3 место в номинации «Юные таланты»
Левинский Михаил занял второе место в номинации ПЕЙЗАЖИ с фотоработой ГЕ....jpg
Михаил Левинский, 2 место в номинации «Пейзажи»
Сергей Шанин занял второе место в номинации ПОДВОДНАЯ СЪЕМКА с фоторабот....jpg
Сергей Шанин, 2 место в номинации «Подводная съемка»
Оксана Быстрицкая заняла второе место в номинации ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ с фо....jpg
Оксана Быстрицкая, 2 место в номинации «Городские джунгли»

Награды победителям и призерам вручали: Андрей Паламарчук (главный редактор журнала «National Geographic Россия»), Кирилл Самурский (постоянный автор и фотограф журнала «National Geographic Россия»), Виктор Лягушкин (подводный фотограф, победитель множества международных конкурсов, постоянный автор и фотограф журнала «National Geographic Россия») и Марина Маковецкая (документальный фотограф, постоянный автор журнала «National Geographic Россия»).

Андрей Паламарчук и Виктор Лягушкин поздраляют Николая Абрамова со вторы....jpg
Андрей Паламарчук и Виктор Лягушкин поздравляют Николая Абрамова со вторым местом в одной из номинаций

В этом году призовой фонд конкурса поддержали бренды: Lowepro, Manfrotto, а также специальными призами стали сумки из разных коллекций National Geographic, а аккумуляторы от Panasonic, всегда пригодятся любому фотографу в съемке. 

Победители фотоконкурса Дикая природа России 2021.jpg
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