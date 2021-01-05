Лучшие материалы 2020 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала

Почему? Во-первых, жирафы удивительно красивы — и их красоту замечательно передает камера Эми Вайтали, опытного фотографа National Geographic. Во-вторых, они не слишком хорошо изучены — среди биологов до сих пор нет единства насчет того, зачем жирафам настолько длинная шея. В-третьих, статья увлекательно описывает большой эксперимент по расселению животных по разным территориям Африки.

Цитата Духовушка у Пита заряжена эторфином — опиатом в 6 тысяч раз сильнее морфия. После того как эторфин проникнет жирафу под кожу, у команды Моркела будет всего несколько минут на то, чтобы догнать самку, скрутить ее и ввести антидот — иначе она умрет. Если ее удастся успешно пленить и она переживет 800-километровый переезд, то станет одной из родоначальниц новой популяции редчайшего вида животных.