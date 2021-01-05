Лучшие материалы 2020 года в «National Geographic Россия»: выбор главного редактора журнала
Текст: Жизнь — боль
Почему? Увлекательный научпоп об исследовании биологического механизма боли. Скоро появятся первые плоды — эффективные обезболивающие средства нового поколения.
Цитата Страх, тревога и грусть могут усилить чувство боли. Участники одного из опытов, здоровые добровольцы-студенты, слушали крайне печальное произведение Сергея Прокофьева «Русь под игом монгольским», замедленное в два раза, и читали негативно окрашенные предложения, например, «Я неудачник». В это время небольшой участок их левого предплечья, предварительно обработанный капсаицином, подвергали быстрому короткому нагреванию. Позднее воздействие повторили, но теперь студенты слушали более веселую музыку и читали нейтральные предложения, например, «Вишня — это ягода». По словам участников, в грустной обстановке боль была «более неприятной».
Текст: Жирафы: как защитить символ Африки
Почему? Во-первых, жирафы удивительно красивы — и их красоту замечательно передает камера Эми Вайтали, опытного фотографа National Geographic. Во-вторых, они не слишком хорошо изучены — среди биологов до сих пор нет единства насчет того, зачем жирафам настолько длинная шея. В-третьих, статья увлекательно описывает большой эксперимент по расселению животных по разным территориям Африки.
Цитата Духовушка у Пита заряжена эторфином — опиатом в 6 тысяч раз сильнее морфия. После того как эторфин проникнет жирафу под кожу, у команды Моркела будет всего несколько минут на то, чтобы догнать самку, скрутить ее и ввести антидот — иначе она умрет. Если ее удастся успешно пленить и она переживет 800-километровый переезд, то станет одной из родоначальниц новой популяции редчайшего вида животных.
Текст: Красота: новый взгляд на извечную тему
Почему? National Geographic не в первый раз обращается к этой теме: я помню статью 2000 года «Загадка красоты» с роскошными фотографиями Джоди Кобб. 20 лет спустя съемку тоже делает женщина — и это очень достойная работа филиппинки Ханны Рейес Моралес. Хорош и текст: его автор — модный критик, колумнистка Washington Post, лауреат Пулитцеровской премии Робин Гиван.
Цитата Раньше существовала градация: простушка, прелестная дурнушка (эффектная, хотя и с небезупречными чертами лица), привлекательная, хорошенькая и, наконец, красавица. Простушка справлялась как могла. Да, внешность не главный ее козырь. Зато личность потрясающая! У эффектных женщин были — одна или несколько — черт внешности, выделявшие их из толпы: пухлые губы, аристократический нос, роскошный бюст. Очень многие попадали под определение «привлекательная». Хорошенькая — это уже другой уровень: таких полно в Голливуде. А вот красавица… Это слово употреблялось лишь в особых случаях, по отношению к победительницам генетической лотереи.
Текст: Шоу японских макак: традиция или искусство?
Почему? Обезьяньи представления сарумаваси, как и театр кабуки, — сакральное действо, уходящее корнями в глубокую древность. Это национальное достояние. Чтобы научить макак выполнять сложные трюки, их довольно жестко дрессируют, поэтому все больше японцев призывают отказаться от обезьяньих шоу. Фотосъемка голландца Яспера Дуста к этой статье просто выдающаяся. Снимок «Маска обезьяны», опубликованный нами в апрельском номере, получил главный приз конкурса European Wildlife Photographer of the Year 2020. Заслуженная победа.
Цитата В один из вечеров мы прогуливались по сельской дороге с 72-летним Сюдзи Мурасаки. Он остановился и указал на большую металлическую клетку, стоящую в поле. Перед нами была ловушка, смастеренная, чтобы с помощью еды заманивать внутрь обезьян, опустошающих посадки. По словам Мурасаки, на прошлой неделе в поселении поймали с десяток обезьян. Он не знает, что с ними сделали, — скорее всего, застрелили, хотя, сказал мой спутник, лучше бы отправили в зоопарк. Два малыша были спасены и теперь останутся жить у его сына, Кохэи: тот будет дрессировать их для выступлений.
Текст: Последние голоса Второй мировой
Почему? Фотограф Роберт Кларк объездил полсвета, фотографируя ветеранов Второй мировой войны, а журналисты National Geographic поговорили с ними. Получилось мощно и страшно. Основываясь на аудиозаписях интервью, российская редакция расширила и дополнила свидетельства ветеранов из стран бывшего СССР, так на сайте появилась эксклюзивная вторая часть статьи: с материалами, которые не вошли в печатную версию.
Цитата В октябре 1944 года батальон, в котором служил Смирнов, попал в окружение. «Я видел немецких солдат, которые сидели в 50–60 метрах от нас, бежавших в атаку, чтобы выйти из окружения, — говорит Смирнов. — Они смеялись, махали пилотками, а мои друзья падали». Борис Николаевич бережно хранит копию документа из архива. Это список его товарищей, погибших в тот день.
Текст: Тигры по соседству
Почему? Очень увлекательное, не оторвешься, расследование жестокого бизнеса вокруг тысяч тигров, которых держат в неволе в США — в домах, на ранчо, при развлекательных шоу. Радует, что 63-летний Стив Уинтер по-прежнему в великолепной форме: за снимки к этой статье легендарный фотограф получил второе место конкурса World Press Photo в категории «Проблемы современности. Серии».
Цитата В 2003 году сотрудник исправительных учреждений Уильям Капп был осужден за участие в отстреле 18 тигров и леопардов в клетках и посредничество в продаже их мяса и шкур покупателям. В том же году следователи из департамента по охране рыбных ресурсов и природы Калифорнии обнаружили порядка 90 мертвых животных, в том числе 58 тигрят, в морозилке при обыске дома Джона Вайнхарта, учредителя организации «Спасение тигров» (Tiger Rescue), расположенной в Колтоне, Калифорния, и заявленной как заповедник.
Текст: Великая тайна Эвереста
Почему? Статья в лучших традициях National Geographic: расследование таинственных обстоятельств гибели альпинистов Сэнди Ирвина и Джорджа Мэллори близ вершины Эвереста в 1924 году. Такие истории любили публиковать в журнале лет 30–40 назад.
Цитата Отсвечивающие зеленым очки Мэллори обнаружили у него в нагрудном кармане. Означало ли это, что он спускался ночью, когда очки были не нужны? Наручные часы остановились между часом и двумя — но дня или ночи? Мэллори говорил, что если он поднимется на вершину, то оставит там фотографию своей жены. Снимка при нем не было. Не осталось и следа камеры; многие историки Эвереста заключили, что ее нес Ирвин. Это вполне логично: он лучше фотографировал.
Текст: Роботы уже здесь
Почему? Сама тема роботов настолько хороша, что, кажется, автор Дэвид Берреби мог бы особо не стараться — все равно было бы интересно. Но он постарался: как раз успел перед пандемией объездить страны Азии и Западной Европы, где в лабораториях и на производстве уже сейчас творится наше высокотехнологичное будущее.
Цитата Бет Гутелиус, урбанист и экономист из Университета Иллинойса в Чикаго, изучающая складское дело, рассказала мне об одном складе, на котором ей довелось побывать после того, как там задействовали роботов. Те быстро доставляли товары упаковщикам, и это сберегало много рабочего времени, которое иначе ушло бы на хождения по складу… Взамен люди получили стресс от постоянной загруженности работой и невозможности перекинуться друг с другом парой слов.
Текст: Тайны диких пчел
Почему? Ремесло фотографа позволяет ему видеть то, что скрыто от большинства из нас. Иногда фотографу везет, и он снимает то, чего никто не снимал до него. Немец Инго Арндт поместил камеру в дупло, к гнезду диких пчел. За полгода он сделал более 60 тысяч фотографий, которые, в частности, позволили исследовать такое малоизученное явление, как тепловая ловушка, с помощью которой пчелы варили заживо шершней, вторгавшихся в их владения.
Цитата В феврале 2019 года Арндт забрал из леса поваленный бук, в стволе которого было заброшенное дупло черного дятла — идеальный дом для медоносных пчел. Отпилив необходимую часть ствола, Инго распорядился, чтобы ее доставили к нему в сад. И стал пристраивать к 100-килограммовому бревну экран для скрытой съемки — комнатушку из фанеры со встроенной подсветкой и маленьким окошечком в задней стенке дупла, в которое можно было незаметно вставить макрообъектив. Затем он взял матку из соседней колонии медоносных пчел и посадил ее в дупло. Оставалось скрыться за экраном и ждать, держа палец на кнопке спуска затвора.
Текст: Реальные динозавры
Почему? Я считаю, что это лучший материал года. В ней собраны все самые новые и захватывающие факты о динозаврах, которыми располагает современная наука. А еще здесь идеально объясняется, почему именно сейчас наступил золотой век палеонтологии. Я прямо завидую тем подросткам, которые прочитают эту статью: уверен, она вдохновит не одного будущего специалиста по динозаврам.
Отдельный большой успех редакции — иллюстрации Давиде Бонадонны. Мне кажется, он один из лучших на сегодня мастеров в этой области.
Цитата Ясмина Виманн, аспирантка Йельского университета, в своей лаборатории размалывает кусочек кости аллозавра для анализа. Она пересыпает порошок в пробирку и просит меня налить туда раствор кислоты: я смотрю, как он шипит, пенится и приобретает темно-коричневый цвет. Под микроскопом в получившемся осадке видны пористые красно-коричневые кусочки, пронизанные черными изогнутыми полосками. Я не верю своим глазам. Эта коричневая жижица когда-то была богатой белком тканью. А изогнутые полоски — контуры клеток кости, клеток, живших более 145 миллионов лет назад в теле зубастого десятиметрового хищника юрского периода.
Текст: Кельты: расцвет и падение
Почему? Историческое расследование, почти детектив: куда пропали кельты? Почему они, несмотря на все свое могущество, так и не превратились в цивилизацию и не стали править Европой? Еще один жанр, одинаково интересный и детям, и взрослым — при условии, что текст написан хорошо. А текст написан замечательно. Его автор — заместитель главного редактора «National Geographic Германия» Сиебо Хайнкен, мой коллега, и я ему по-белому завидую.
Цитата Зловоние висело над Ле-Мормоном. Запах поднимался из незасыпанных ям. Мертвые люди были обезглавлены, лошади, быки и овцы — принесены в жертву богам: их бросали в шахты или хоронили, совершая религиозный обряд. Здесь случилось что-то страшное. По крайней мере, именно такое представление сложилось у археологов Жильбера Кенеля и Лионеля Перне после раскопок на этом холме близ Женевского озера в Швейцарии, где, по всей видимости, когда-то находился лагерь беженцев-кельтов.