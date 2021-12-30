Лучшие тексты «National Geographic Россия» в 2021 году

Почему? Этот текст как минимум нестандартный: его написал не какой-нибудь там журналист, а Джонатан Франзен, самый важный американский писатель наших дней, которого после выхода романа «Свобода» в 2010 году всерьез называют гением и сравнивают с Львом Толстым. Великий русский писатель на досуге любил пахать вместе с крепостными. У Франзена другое хобби — бердвотчинг. Так что текст написан со знанием предмета.

Цитата Почему судьба птиц должна волновать нас, людей? Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.

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