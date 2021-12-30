Лучшие тексты «National Geographic Россия» в 2021 году
Андрей Паламарчук
главный редактор журнала «National Geographic Россия» и сайта nat-geo.ru
Эти важные птицы: нам без них не прожить
Почему? Этот текст как минимум нестандартный: его написал не какой-нибудь там журналист, а Джонатан Франзен, самый важный американский писатель наших дней, которого после выхода романа «Свобода» в 2010 году всерьез называют гением и сравнивают с Львом Толстым. Великий русский писатель на досуге любил пахать вместе с крепостными. У Франзена другое хобби — бердвотчинг. Так что текст написан со знанием предмета.
Цитата Почему судьба птиц должна волновать нас, людей? Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.
Смертный приговор и невиновные жертвы
Почему? Мартин Шоллер — один из самых востребованных сегодня портретистов в журналистике. Достаточно произнести «обложка Esquire» — и закрыть глаза. Что вы представили? Джордж Клуни, Клинт Иствуд, Брэд Питт… да-да, вот эти лица крупным планом — работа Мартина. В серии, посвященной людям, которым судебная система сломала жизнь, тоже портреты — мы заглядываем героям в глаза, и без того, что мы в них видим, ни один текст, даже самый гениальный, не сработал бы. А текст здесь, надо сказать, отличный. И актуальный.
Цитата В тот день, когда Ронни доставили в тюрьму строгого режима, его провели в корпус для осужденных на смертную казнь. В конце коридора в отдельном помещении стоял электрический стул. Охранники специально провели заключенного мимо той комнаты. «Одному из них очень уж хотелось, чтобы я посмотрел на этот стул, — вспоминал Аджаму. — Я никогда не забуду, как он сказал: „Здесь тебя ждет жаркое свидание“».
Тайная жизнь китов
Почему? Если вы думаете, что человеку принадлежит монополия на сложное социальное поведение, то эта статья сообщит вам кое-что новое: у сообществ китов и дельфинов имеются собственные диалекты, пищевые пристрастия и повадки — культурные различия, которые раньше считались присущими лишь людям.
Цитата Издавая щелчки, кашалоты посылают сжатый воздух через морду. Щелчки объединяются в ритмичные серии — коды, наподобие азбуки Морзе. Бывают коды из трех щелчков, а бывают из десяти и больше. Уайтхед понятия не имел, что говорят кашалоты, но однажды он составил таблицу, сведя воедино аудиозаписи разных семей. Примерно у половины был один и тот же «репертуар» — их коды были схожи по структуре. А у других семей кашалотов комбинации щелчков были иными. «Я просто обомлел», — вспоминает Уайтхед. Отдельные семьи кашалотов были частью чего-то большего — кланов из сотен, если не тысяч особей. И каждый клан разговаривал на своем особом диалекте.
Гладиаторы: бойцовский клуб Древнего Рима
Почему? Во-первых, здесь много графики непревзойденного профессионала Фернандо Баптисты, старшего редактора по инфографике National Geographic. Я убежден, в мире сегодня нет никого лучше. Во-вторых, в тексте собраны и популярно изложены все новые данные о гладиаторах, весьма отличающиеся от того, что мы знаем благодаря кино и сериалам.
Цитата Гибель гладиатора была редким явлением, но риск ее все же существовал: можно было пасть на арене или умереть от заражения раны после боя. Зрители понимали, во что обходится смерть гладиатора, и готовы были платить за нее, компенсируя организатору убыток. Римский автор рассказывает об особенно дорогостоящем представлении, которое устроил молодой патриций, унаследовав огромное состояние. За немыслимую сумму в 400 тысяч сестерциев он заказал «лучшее оружие и бой до смертельного исхода, причем убийство надлежало совершить в самом центре арены, чтобы всему амфитеатру было видно».
Затерянный мир Русской Арктики
Почему? Российские ученые возвращаются в Арктику, а вместе с ними в путь отправляются и журналисты National Geographic. За работой комплексной арктической экспедиции на малоисследованном архипелаге Северная Земля мы наблюдаем глазами нашего шеф-фотографа Андрея Каменева.
Цитата Из-за скалистого мыса выглянула серая крыша. Потом показался и сам домик с маленькими окнами, рядом неплохо сохранившаяся баня, виднелись останки фундамента — сарай, где когда-то хранили уголь. Мыс Оловянный, остров Октябрьской Революции, крупнейший в архипелаге Северная земля. Здесь многое как прежде. Вот кирпичная печка, где Эрнест Кренкель готовил своей команде еду. Рядом с печкой — деревянный стол, который сколотил его напарник Борис Кремер. На столе разбросаны шахматные фигурки. Те самые шахматы с известной фотографии 1935 года: «Кренкель и Кремер играют в шахматы»!
Удивительное путешествие самой большой иконы в России
Почему? Я ничего не знал ни о самой большой иконе в России, ни об уникальной традиции совершать с ней крестный ход по обоим берегам Волги в городе Тутаеве — пока не побывал на открытой защите проектов учеников школы Сергея Максимишина. Проект Татьяны Никитиной резко выделялся — это абсолютно точно был наш уровень. Когда статья вышла и мы проанонсировали ее в соцсетях, понеслись комментарии типа: «Дожили. National Geographic про иконы рассказывает! Продались РПЦ!». Я был расстроен и утешал себя, перечитывая классический материал о Ватикане. В 1985 году американского журналиста Джима Стэнфилда пустили в Ватикан, разрешив несколько месяцев работать практически без ограничений. Джим работал на National Geographic. Съемка Татьяны Никитиной напомнила мне работы Стэнфилда.
Цитата Тутаевский Всемилостивый Спас считается самой большой иконой в России. Перемещения огромной святыни по живописным ландшафтам городка производят сильное впечатление. Благодаря этому каждый крестный ход многочислен и интересен не только воцерковленным людям: многие приходят себя показать, других посмотреть, обменяться новостями. Процент верующих в Тутаеве ничуть не больше, чем в других русских городах. Так что над религиозной атмосферой здесь превалирует скорее фестивальная.
Афганский излом: что ждет страну после ухода войск НАТО?
Почему? Статья готовилась в необычном, почти газетном режиме. Когда я сел за редактуру, талибы взяли Зарандж — столицу провинции Нимроз. Когда я закончил редактировать текст, они были уже в Кандагаре. Сначала мы делали короткие примечания в скобках, уточнявшие ситуацию. Потом пал Кабул, и стало ясно, что материал надо или снимать, или переделывать. На следующий день по редакциям National Geographic во всем мире была сделана срочная рассылка: новый вариант текста. К этому времени в большинстве стран номер уже ушел в печать. Но мы успели. Получился насыщенный информацией срез афганской жизни в межвременье: американцев уже нет, Талибан (запрещенный в РФ) только пришел.
Цитата Из 63 миллиардов долларов Фонда восстановления почти треть была потеряна «вследствие растрат, мошенничества и злоупотреблений». Несчетные миллионы наличными были вывезены в Дубай чиновниками и их приспешниками и спрятаны на счетах или превратились в элитную недвижимость. Распространившаяся сверху вниз коррупция, подпитываемая иностранными деньгами, нанесла наибольший ущерб полиции. Полиция плохо оснащена, и ее сотрудники занимаются вымогательством — за что их ненавидят почти повсеместно. «Талибы не делают ничего полезного для людей и не строят домов или клиник, но они хотя бы не воруют», — уверял Абдулла Джан, безработный крестьянин, бежавший из Аргандаба. И это распространенное среди сельских жителей убеждение.
Неуловимая исчезающая. Почему русская выхухоль с трудом выживает в России
Почему? Ученые пытаются восстановить стремительно угасающую популяцию русской выхухоли (которая, в соответствии с названием, обитает только в России). Но, во-первых, этого зверька очень сложно поймать, во-вторых, его еще сложнее содержать в неволе и, в третьих, пока никто не научился сделать так, чтобы выхухоль захотела в неволе размножаться. В России людей, которые пытаются спасти выхухоль, можно по пальцам сосчитать. С ними встретилась спецкор портала «Такие Дела» Евгения Волункова, — одна из самых моих любимых авторов, я давно мечтал о том, чтобы ее текст появился у нас. Женя пишет невероятно эмоционально и трогательно.
Цитата Мария и Александр Онуфрени, специалисты из Окского заповедника, поймали для Рутовской шесть зверей. Марина немного изменила способ их содержания — выхухоли жили в подвале в акриловых ваннах. Она училась их содержать, подбирала условия существования, диету. И постоянно боролась за выживание зверьков: «Выхухоли очень стрессонеустойчивые, один зверек погиб у меня просто потому, что я взяла его в руки. Однажды я что-то сверлила в подвале, и пара выхухолей, вероятно напуганные громкими звуками, заболели и умерли. Был случай, когда я что-то подклеила, и зверь погиб из-за запаха».
Гепарды на продажу: специальное расследование
Почему? Николь Собеки — великолепный фотограф. Она часто снимает людей и животных, попавших в беду. Более десяти лет она живет в столице Кении Найроби. В прошлом году из-за пандемии Николь была вынуждена поставить на паузу свой проект, посвященный контрабанде гепардов через территорию самопровозглашенного государства Сомалиленд. Сидя дома в Найроби, она с нетерпением ждала открытия границ. Когда этот день настал, Николь вылетела в столицу Сомалиленда Харгейсу первым же рейсом. Решалась судьба детеныша гепарда, которого властям страны вроде бы удалось перехватить у контрабандистов, такой сюжет нельзя было упускать. И она не упустила! Один самых захватывающих текстов уходящего года.
Цитата Мади Фараху Дугсие 38 лет. У него жена, семеро детей, 40 коз и овец, верблюд. Как-то вечером Дугсие услышал шум. Прибежав к своему стаду, он увидел гепарда, задравшего козу, — именно ту, что давала молоко, необходимое его младшему сыну. «Я почувствовал такую горечь, что едва не заплакал. Я должен был отомстить», — объясняет мужчина. Дугсие бросился за карабином, подарком отца. Когда он вернулся, гепард еще был на месте. Мади выстрелил один раз и попал кошке в бок. Хищник убежал, но было ясно, что долго он уже не проживет. «Я поцеловал ружье. Это был успех», — говорит Дугсие, вспоминая тот день.