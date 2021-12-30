Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
NG-клуб

Лучшие тексты «National Geographic Россия» в 2021 году

30 декабря 2021
2e1a41807b1340ddb76ea8034bca9371.max-2000x1000.jpg
Семимесячный гепард на заднем сиденье внедорожника шипит, когда спасатель протягивает ему руку. Власти перехватили Астура – такое имя получил этот котенок, – прежде чем животное успели перепродать.
Фото: Николь Собеки
Традиционная субъективная подборка от главного редактора: самые удачные материалы года.
Выставка Елагин-81.jpg

Андрей Паламарчук

главный редактор журнала «National Geographic Россия» и сайта nat-geo.ru

Эти важные птицы: нам без них не прожить

 

Почему? Этот текст как минимум нестандартный: его написал не какой-нибудь там журналист, а Джонатан Франзен, самый важный американский писатель наших дней, которого после выхода романа «Свобода» в 2010 году всерьез называют гением и сравнивают с Львом Толстым. Великий русский писатель на досуге любил пахать вместе с крепостными. У Франзена другое хобби — бердвотчинг. Так что текст написан со знанием предмета.

Цитата Почему судьба птиц должна волновать нас, людей? Я бы начал свой ответ с того, что птицы необычайно широко расселились по всей планете. Если бы мы смогли увидеть каждую птаху на Земле, мы бы увидели весь мир. Пернатых можно встретить в любом уголке любого океана, а также на таких пустынных участках суши, где никто, кроме них, больше не живет. Серые чайки растят птенцов в чилийской пустыне Атакама — одном из самых засушливых мест на планете. Императорские пингвины высиживают яйца в разгар антарктической зимы. Певчие ястребы-габары гнездятся на берлинском кладбище, где похоронена Марлен Дитрих, воробьи — в светофорах на Манхэттене, снежные грифы (кумаи) — на гималайских скалах, а зяблики освоили земли Чернобыля.

Читаем здесь

5435c3580e1d45e893a9b8adb753fc52.max-2000x1000.jpg
Джоул Сартори/Photo Ark А еще в этой статье множество изумительных портретов работы Джоула Сартори, которого смело можно назвать всемирным достоянием. (На фото — мичиганский певун)

Смертный приговор и невиновные жертвы

 

Почему? Мартин Шоллер — один из самых востребованных сегодня портретистов в журналистике. Достаточно произнести «обложка Esquire» — и закрыть глаза. Что вы представили? Джордж Клуни, Клинт Иствуд, Брэд Питт… да-да, вот эти лица крупным планом — работа Мартина. В серии, посвященной людям, которым судебная система сломала жизнь, тоже портреты — мы заглядываем героям в глаза, и без того, что мы в них видим, ни один текст, даже самый гениальный, не сработал бы. А текст здесь, надо сказать, отличный. И актуальный.

Цитата В тот день, когда Ронни доставили в тюрьму строгого режима, его провели в корпус для осужденных на смертную казнь. В конце коридора в отдельном помещении стоял электрический стул. Охранники специально провели заключенного мимо той комнаты. «Одному из них очень уж хотелось, чтобы я посмотрел на этот стул, — вспоминал Аджаму. — Я никогда не забуду, как он сказал: „Здесь тебя ждет жаркое свидание“».

Читаем здесь

1c3cead5482d4d69b03a9aad6fad949e.max-2000x1000.jpg
Мартин Шоллер Рэндал Паджетт. 5 лет в тюрьме по обвинению в убийстве жены, из них 5 лет — в камере смертников; оправдан в 1997 году.

Тайная жизнь китов

 

Почему? Если вы думаете, что человеку принадлежит монополия на сложное социальное поведение, то эта статья сообщит вам кое-что новое: у сообществ китов и дельфинов имеются собственные диалекты, пищевые пристрастия и повадки — культурные различия, которые раньше считались присущими лишь людям. 

Цитата Издавая щелчки, кашалоты посылают сжатый воздух через морду. Щелчки объединяются в ритмичные серии — коды, наподобие азбуки Морзе. Бывают коды из трех щелчков, а бывают из десяти и больше.  Уайтхед понятия не имел, что говорят кашалоты, но однажды он составил таблицу, сведя воедино аудиозаписи разных семей. Примерно у половины был один и тот же «репертуар» — их коды были схожи по структуре. А у других семей кашалотов комбинации щелчков были иными. «Я просто обомлел», — вспоминает Уайтхед. Отдельные семьи кашалотов были частью чего-то большего — кланов из сотен, если не тысяч особей. И каждый клан разговаривал на своем особом диалекте.

Читаем здесь

a35a31b104084a1e88da61de3891d065.original.jpg
Брайан Скерри Члены семьи кашалотов у берегов острова Доминика в Карибском море.

Гладиаторы: бойцовский клуб Древнего Рима

 

Почему? Во-первых, здесь много графики непревзойденного профессионала Фернандо Баптисты, старшего редактора по инфографике National Geographic. Я убежден, в мире сегодня нет никого лучше. Во-вторых, в тексте собраны и популярно изложены все новые данные о гладиаторах, весьма отличающиеся от того, что мы знаем благодаря кино и сериалам.

Цитата Гибель гладиатора была редким явлением, но риск ее все же существовал: можно было пасть на арене или умереть от заражения раны после боя. Зрители понимали, во что обходится смерть гладиатора, и готовы были платить за нее, компенсируя организатору убыток. Римский автор рассказывает об особенно дорогостоящем представлении, которое устроил молодой патриций, унаследовав огромное состояние. За немыслимую сумму в 400 тысяч сестерциев он заказал «лучшее оружие и бой до смертельного исхода, причем убийство надлежало совершить в самом центре арены, чтобы всему амфитеатру было видно».

Читаем здесь

1677f1b036d64c269e0dd92e9d7f5cce.original.jpg
Реми Бенали Арль, Франция. Реконструкторы, изображающие гладиаторов, сражаются на римской арене, построенной 1900 лет назад.

Затерянный мир Русской Арктики

 

Почему? Российские ученые возвращаются в Арктику, а вместе с ними в путь отправляются и журналисты National Geographic. За работой комплексной арктической экспедиции на малоисследованном архипелаге Северная Земля мы наблюдаем глазами нашего шеф-фотографа Андрея Каменева.

Цитата Из-за скалистого мыса выглянула серая крыша. Потом показался и сам домик с маленькими окнами, рядом неплохо сохранившаяся баня, виднелись останки фундамента — сарай, где когда-то хранили уголь. Мыс Оловянный, остров Октябрьской Революции, крупнейший в архипелаге Северная земля. Здесь многое как прежде. Вот кирпичная печка, где Эрнест Кренкель готовил своей команде еду. Рядом с печкой — деревянный стол, который сколотил его напарник Борис Кремер. На столе разбросаны шахматные фигурки. Те самые шахматы с известной фотографии 1935 года: «Кренкель и Кремер играют в шахматы»!

Читаем здесь

400333b4549347f4a7caf85df059a86e.original.jpg
Андрей Каменев Фьорд Матусевича в заливе моря Лаптевых, остров Октябрьской Революции. Длина фьорда около 60, а ширина до 12,5 километра.

Удивительное путешествие самой большой иконы в России

 

Почему? Я ничего не знал ни о самой большой иконе в России, ни об уникальной традиции совершать с ней крестный ход по обоим берегам Волги в городе Тутаеве — пока не побывал на открытой защите проектов учеников школы Сергея Максимишина. Проект Татьяны Никитиной резко выделялся — это абсолютно точно был наш уровень. Когда статья вышла и мы проанонсировали ее в соцсетях, понеслись комментарии типа: «Дожили. National Geographic про иконы рассказывает! Продались РПЦ!». Я был расстроен и утешал себя, перечитывая классический материал о Ватикане. В 1985 году американского журналиста Джима Стэнфилда пустили в Ватикан, разрешив несколько месяцев работать практически без ограничений. Джим работал на National Geographic. Съемка Татьяны Никитиной напомнила мне работы Стэнфилда.

Цитата Тутаевский Всемилостивый Спас считается самой большой иконой в России. Перемещения огромной святыни по живописным ландшафтам городка производят сильное впечатление. Благодаря этому каждый крестный ход многочислен и интересен не только воцерковленным людям: многие приходят себя показать, других посмотреть, обменяться новостями. Процент верующих в Тутаеве ничуть не больше, чем в других русских городах. Так что над религиозной атмосферой здесь превалирует скорее фестивальная.

Читаем здесь

bc7205b633864b09a0a4ce64f99e1a89.max-2000x1000.jpg
Татьяна Никитина Борисоглебская сторона города. Кульминационный момент крестного хода: икону Всемилостивого Спаса принесли к парому через Волгу.

Афганский излом: что ждет страну после ухода войск НАТО?

 

Почему? Статья готовилась в необычном, почти газетном режиме. Когда я сел за редактуру, талибы взяли Зарандж — столицу провинции Нимроз. Когда я закончил редактировать текст, они были уже в Кандагаре. Сначала мы делали короткие примечания в скобках, уточнявшие ситуацию. Потом пал Кабул, и стало ясно, что материал надо или снимать, или переделывать. На следующий день по редакциям National Geographic во всем мире была сделана срочная рассылка: новый вариант текста. К этому времени в большинстве стран номер уже ушел в печать. Но мы успели. Получился насыщенный информацией срез афганской жизни в межвременье: американцев уже нет, Талибан (запрещенный в РФ) только пришел.

Цитата Из 63 миллиардов долларов Фонда восстановления почти треть была потеряна «вследствие растрат, мошенничества и злоупотреблений». Несчетные миллионы наличными были вывезены в Дубай чиновниками и их приспешниками и спрятаны на счетах или превратились в элитную недвижимость. Распространившаяся сверху вниз коррупция, подпитываемая иностранными деньгами, нанесла наибольший ущерб полиции. Полиция плохо оснащена, и ее сотрудники занимаются вымогательством — за что их ненавидят почти повсеместно. «Талибы не делают ничего полезного для людей и не строят домов или клиник, но они хотя бы не воруют», — уверял Абдулла Джан, безработный крестьянин, бежавший из Аргандаба. И это распространенное среди сельских жителей убеждение.

Читаем здесь

7325b04261a04c92a24815757bc5785e.max-2000x1000.jpg
Киана Хайери Семьи скорбят на могилах жертв взрыва в кабульской школе 8 мая 2020 года.

Неуловимая исчезающая. Почему русская выхухоль с трудом выживает в России

 

Почему? Ученые пытаются восстановить стремительно угасающую популяцию русской выхухоли (которая, в соответствии с названием, обитает только в России). Но, во-первых, этого зверька очень сложно поймать, во-вторых, его еще сложнее содержать в неволе и, в третьих, пока никто не научился сделать так, чтобы выхухоль захотела в неволе размножаться. В России людей, которые пытаются спасти выхухоль, можно по пальцам сосчитать. С ними встретилась спецкор портала «Такие Дела» Евгения Волункова, — одна из самых моих любимых авторов, я давно мечтал о том, чтобы ее текст появился у нас. Женя пишет невероятно эмоционально и трогательно.

Цитата Мария и Александр Онуфрени, специалисты из Окского заповедника, поймали для Рутовской шесть зверей. Марина немного изменила способ их содержания — выхухоли жили в подвале в акриловых ваннах. Она училась их содержать, подбирала условия существования, диету. И постоянно боролась за выживание зверьков: «Выхухоли очень стрессонеустойчивые, один зверек погиб у меня просто потому, что я взяла его в руки. Однажды я что-то сверлила в подвале, и пара выхухолей, вероятно напуганные громкими звуками, заболели и умерли. Был случай, когда я что-то подклеила, и зверь погиб из-за запаха».

Читаем здесь

5bd4392931dd42c691316531a3cf166b.max-2000x1000.jpg
Евгения Жуланова Александр и Мария Онуфрени на учете выхухолей. Окский государственный природный биосферный заповедник.

Гепарды на продажу: специальное расследование

 

Почему? Николь Собеки — великолепный фотограф. Она часто снимает людей и животных, попавших в беду. Более десяти лет она живет в столице Кении Найроби. В прошлом году из-за пандемии Николь была вынуждена поставить на паузу свой проект, посвященный контрабанде гепардов через территорию самопровозглашенного государства Сомалиленд. Сидя дома в Найроби, она с нетерпением ждала открытия границ. Когда этот день настал, Николь вылетела в столицу Сомалиленда Харгейсу первым же рейсом. Решалась судьба детеныша гепарда, которого властям страны вроде бы удалось перехватить у контрабандистов, такой сюжет нельзя было упускать. И она не упустила! Один самых захватывающих текстов уходящего года.

Цитата Мади Фараху Дугсие 38 лет. У него жена, семеро детей, 40 коз и овец, верблюд. Как-то вечером Дугсие услышал шум. Прибежав к своему стаду, он увидел гепарда, задравшего козу, — именно ту, что давала молоко, необходимое его младшему сыну. «Я почувствовал такую горечь, что едва не заплакал. Я должен был отомстить», — объясняет мужчина. Дугсие бросился за карабином, подарком отца. Когда он вернулся, гепард еще был на месте. Мади выстрелил один раз и попал кошке в бок. Хищник убежал, но было ясно, что долго он уже не проживет. «Я поцеловал ружье. Это был успех», — говорит Дугсие, вспоминая тот день.

Читаем здесь

ae8e40ed5a384733a39ebbeffd1fe203.max-2000x1000.jpg
Николь Собеки Пятерых спасенных котят разместили в палатке перед обогревателем. Всего шести недель от роду, они нуждаются в кормлении каждые пару часов.
рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?