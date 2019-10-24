Мы отобрали лучшие фото «Дикой природы России 2019». Скоро все покажем
Во вторник в московском отеле Chekhoff Moscow прошло судейство фотоконкурса «Дикая природа России». Авторитетное жюри отобрало лучшие работы по 12 номинациям, а также обсудило тенденции в природной фотографии и те вопросы, на которые должны обратить внимание все, кто хочет стать профессионалом в этой сфере.
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Дикая природа России ежегодно привлекает внимание многочисленной аудитории как фотографов, так и ценителей качественной фотографии. С каждым новым витком участников творческого соревнования становится все больше, а количество присылаемых работ давно перевалило за сорок тысяч. Только в номинации «Пейзажи» в финал прошло более двухсот фотографий.
В этом году на конкурс принимались работы в 11 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Мобильное фото» и «Юные таланты». Специальная номинация 2019 года — «Совершенство от природы», представленная Subaru Forester. Победителя номинации, помимо участия во всероссийской выставке «Дикая природа России», ждет специальный приз от Subaru Forester.
Как это работает?
После официального запуска конкурса все желающие присылают фотографии дикой природы, сделанные строго на территории России и исключительно в естественной среде. После завершения конкурса редакция отбирает лучшие фотографии, которые затем отправятся на финальное судейство.
Фото: Владимир Коновалов
При оценке фотографий внимание уделяется не только качеству и эстетике снимка, но также и этической составляющей. Одна из целей нашего конкурса — привлечь внимание людей к защите окружающей среды и сохранению биоразнообразия, поэтому у работ, сделанных с излишним вмешательством в дикую природу и нарушающих ее баланс, нет шансов пройти на выставку. Мы считаем, что фотограф должен быть не просто талантливым — он должен быть еще и ответственным.
Кто принимает решения?
Один из ключевых элементов конкурса — это жюри, которое внимательно отсматривает и анализирует работы, которые займут призовые места, а также попадут на выставку. В этом году лучших из лучших выбирали:
- Фотограф, галерист и куратор Нина Гомиашвили. Нина открыла в Москве фотогалерею POBEDA, где организуются выставки классиков и современных мастеров.
- Бессменный член жюри Сергей Горшков — всемирно известный фотограф и постоянный автор National Geographic, завоевавший всеобщее признание и покоривший многочисленные престижные конкурсы своими фотографиями дикой природы Камчатки, Африки и крайнего Севера.
- Дебютант жюри «Дикой природы России» Ирина Журавлева — продюсер и режиссер документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни», руководитель студии LESFILM и арт-проекта «ЛЕС», известного по уличным фотовыставкам на экологическую и природоохранную темы.
- Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия». За свою профессиональную карьеру Андрей сотрудничал более чем с 200 различными изданиями, участвовал в научных и съемочных экспедициях. В путешествиях проехал более миллиона километров. Бессменный член жюри конкурса.
- Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Андрей работает в журнале «National Geographic Россия» 7 лет, а три года назад он занял должность главного редактора и тогда же вошел в жюри конкурса. Автор множества статей в журнале.
- Даррен Смит — заместитель директора международных изданий National Geographic, курирующий работу 35 локальных редакций от Мексики до Индонезии. Даррен помогает создавать оригинальные истории, отвечающие запросам самой разнообразной аудитории. Постоянный член жюри конкурса.
- Еще один дебютант жюри — фотограф, куратор, блогер и преподаватель Александр Тягны-Рядно. В центре профессионального внимания Александра портрет, жанровая съемка и абстрактная фотография, которым было посвящено более 60 персональных выставок в десятках стран мира.
- Уже во второй раз принял участие в судействе конкурса Игорь Шпиленок — фотограф-натуралист, блогер, путешественник, снимающий дикую природу и диких животных. Являясь основателем и первым директором заповедника «Брянский лес», Игорь стремится показать красоту и хрупкость природы российских заповедников и национальных парков, чтобы у людей пробудилось желание сохранять эти места.
- Особое, космическое видение привнес Сергей Рязанский — российский летчик-космонавт и первый в мире учёный — командир космического корабля. Во время двух своих полетов Сергей четыре раза выходил в открытый космос, в том числе с Олимпийским факелом Сочи 2014. Сергей – автор книг о космосе и профессиональный аэрокосмический фотограф, имеющий 350 тысяч фотографий Земли из космоса.
Что дальше?
Имена победителей уже известны редакции «National Geographic Россия». Однако в конкурсе участвует очень большое количество талантливых фотографов, работы которых просто невозможно оставить без внимания. Поэтому следующий этап — отобрать самые интересные, качественные, захватывающие фотографии из тех, что прошли в финал, но не заняли призовые места. Именно из них, а также из фото победителей будет сформирована выставка, которую журнал представит в конце года. Следите за нашими обновлениями и обязательно приходите насладиться неповторимой красотой и многообразием дикой природы России!