Мы отобрали лучшие фото «Дикой природы России 2019». Скоро все покажем

Во вторник в московском отеле Chekhoff Moscow прошло судейство фотоконкурса «Дикая природа России». Авторитетное жюри отобрало лучшие работы по 12 номинациям, а также обсудило тенденции в природной фотографии и те вопросы, на которые должны обратить внимание все, кто хочет стать профессионалом в этой сфере.

Фотоконкурс «Дикая природа России»

Дикая природа России ежегодно привлекает внимание многочисленной аудитории как фотографов, так и ценителей качественной фотографии. С каждым новым витком участников творческого соревнования становится все больше, а количество присылаемых работ давно перевалило за сорок тысяч. Только в номинации «Пейзажи» в финал прошло более двухсот фотографий.

В этом году на конкурс принимались работы в 11 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Мобильное фото» и «Юные таланты». Специальная номинация 2019 года — «Совершенство от природы», представленная Subaru Forester. Победителя номинации, помимо участия во всероссийской выставке «Дикая природа России», ждет специальный приз от Subaru Forester.

Как это работает?

После официального запуска конкурса все желающие присылают фотографии дикой природы, сделанные строго на территории России и исключительно в естественной среде. После завершения конкурса редакция отбирает лучшие фотографии, которые затем отправятся на финальное судейство.



Фото: Владимир Коновалов

При оценке фотографий внимание уделяется не только качеству и эстетике снимка, но также и этической составляющей. Одна из целей нашего конкурса — привлечь внимание людей к защите окружающей среды и сохранению биоразнообразия, поэтому у работ, сделанных с излишним вмешательством в дикую природу и нарушающих ее баланс, нет шансов пройти на выставку. Мы считаем, что фотограф должен быть не просто талантливым — он должен быть еще и ответственным.

Кто принимает решения?

Один из ключевых элементов конкурса — это жюри, которое внимательно отсматривает и анализирует работы, которые займут призовые места, а также попадут на выставку. В этом году лучших из лучших выбирали: