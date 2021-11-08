Мы отобрали лучшие фото «Дикой природы России 2021». Позже все покажем

Фотоконкурс «Дикая природа России»

Дикая природа России – это флагманский фотоконкурс журнала «National Geographic Россия», который проводится уже больше 10 лет. За это время в конкурсе приняли участие сотни тысяч работ, присланных как профессионалами, так и любителями.

В этом году на конкурс принимались работы в 16 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Мобильное фото», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «От заката до рассвета», «Искусство в природе». Специальная номинация 2021 – «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel. В номинации принимались фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.