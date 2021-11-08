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Мы отобрали лучшие фото «Дикой природы России 2021». Позже все покажем

National Geographic Россия
08 ноября 2021
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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова
1 ноября в редакции журнала «National Geographic Россия» прошло судейство ежегодного фотоконкурса «Дикая природа России». Авторитетное жюри отобрало лучшие работы по 16 номинациям.

Фотоконкурс «Дикая природа России»

Дикая природа России – это флагманский фотоконкурс журнала «National Geographic Россия», который проводится уже больше 10 лет. За это время в конкурсе приняли участие сотни тысяч работ, присланных как профессионалами, так и любителями.

В этом году на конкурс принимались работы в 16 номинациях: «Пейзажи», «Растения», «Макросъемка», «Животные», «Птицы», «Мамы и детеныши», «Подводная съемка», «Городские джунгли», «Мобильное фото», «Юные таланты», «Природа в черно-белых тонах», «От заката до рассвета», «Искусство в природе». Специальная номинация 2021 – «Дороги России» от партнера проекта LADA Niva Travel. В номинации принимались фотографии с изображением дорог России, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.

Как это работает?

После официального запуска конкурса все желающие присылают фотографии дикой природы, сделанные строго на территории России и исключительно в естественной среде. После завершения конкурса редакция отбирает лучшие фотографии, которые затем отправятся на финальное судейство.

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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова

А судьи кто?

Ежегодно в руки жюри попадает лонг-лист, подготовленный по итогам предварительного отбора всех работ, поступивших на конкурс. В составе судейской комиссии всегда есть основной костяк бессменных участников, а также различные эксперты, которых приглашают специально для того, чтобы получить новый, необычный, при этом профессиональный взгляд на снимки. В этом году лучших из лучших выбирали:

  • Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук. Андрей работает в журнале «National Geographic Россия» 9 лет, а 5 лет назад он занял должность главного редактора и тогда же вошел в жюри конкурса. Автор множества статей в журнале.
  • Постоянный член жюри Сергей Горшков — всемирно известный фотограф и постоянный автор «National Geographic Россия». Именно его работа, на которой изображен амурский тигр, обнимающий дерево, выиграла престижную премию Wildlife Photographer of the Year в 2020 году.
  • Андрей Каменев — шеф-фотограф «National Geographic Россия». За свою профессиональную карьеру Андрей сотрудничал более чем с 200 различными изданиями, участвовал в научных и съемочных экспедициях. В путешествиях проехал более миллиона километров. Бессменный член жюри конкурса.
  • Даррен Смит — заместитель директора международных изданий National Geographic, курирующий работу 35 локальных редакций от Мексики до Индонезии. Даррен помогает создавать оригинальные истории, отвечающие запросам самой разнообразной аудитории. Поскольку Даррен - постоянный член жюри конкурса, он не остался в стороне и в этом году. Несмотря на созданные пандемией сложности, Даррен принял участие в судестве дистанционно.
  • Второй раз в состав жюри вошла фотограф, галерист и куратор Нина Гомиашвили. Нина – организатор знаменитой фотовыставки MAGNUM в Санкт-Петербурге.
  • Уже в третий раз принял участие в судействе конкурса Игорь Шпиленок — фотограф-натуралист, блогер, путешественник, снимающий дикую природу и диких животных. Являясь основателем и первым директором заповедника «Брянский лес», Игорь стремится показать красоту и хрупкость природы российских заповедников и национальных парков, чтобы у людей пробудилось желание сохранять эти места.
«На мой взгляд, принимать участие в судействе подобных конкурсов – это настоящее визуальное пиршество. Ты видишь сотни работ и это всегда захватывающее занятие. Мне кажется, фотосообщество все же начинает более ответственно и этично относиться к заповедному миру. Порадовало, что на фотографиях почти не было испуганных животных, потому что подобные приемы ради хорошего кадра – это повод для автоматической дисквалификации участника», – поделился впечатлениями Игорь.

  • Дебютировала в качестве члена судейской комиссии генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

  • Виктор Лягушкин – подводный фотограф, снимки которого вы можете регулярно видеть на страницах журнала «National Geographic Россия».

  • В состав жюри 2021 также вошел художник-анималист, старший научный сотрудник сектора орнитологии зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

«Я состою в жюри различных конкурсов, посвященных природе, однако в проекте «National Geographic Россия» участвую впервые. Мне понравился демократичный и прозрачный стиль судейства без протаскивания и засуживания. Очень порадовали участники номинация «Юные таланты». И все же хочу еще раз отметить, что при фотосъемке очень важно не нарушать личное пространство и места обитания птиц – например, нельзя цеплять камеру на гнезда. Это отпугивает пернатых от насиженного места и может спровоцировать оставления гнезда вместе с потомством», – заметил Евгений.

Также впервые в судействе приняла участие фотожурналист, член Союза фотохудожников России Марина Маковецкая. Марина специализируется на репортажной, социальной и жанровой фотографии: поближе с ее работами можно познакомиться на официальном сайте Союза.

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Андрей Паламарчук

Главный редактор журнала «National Geographic Россия»

«В целом, сложилось впечатление, что уровень работ участников вырос – в первую очередь в номинации «Пейзажи». Год простоя однозначно повлиял на энтузиазм конкурсантов. Также было очень приятно увидеть всех судей: новые члены жюри отлично вписались в традиционный состав, судейство, как и всегда, принесло огромное удовольствие».
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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова
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Фото: Татьяна Тимакова

Результаты конкурса мы объявим на награждении победителей и призеров, которое состоится позже. Следите за новостями! 

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