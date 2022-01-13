Мы запустили свой подкаст! Слушайте первый выпуск – он про гепардов

Уже давно (еще до пандемии) мы лелеяли идею о запуске собственного подкаста, но звезды все время сходились как-то не так. А теперь мы взяли себя в руки, и все сложилось – придумали много интересных тем на грядущие выпуски, пригласили интересных гостей в качестве собеседников, записали, смонтировали и выложили на множество разных площадок первый выпуск, и уже готовы публиковать следующий.
Так что смело можем заявить – подкаст Кто сказал: «Поехали»? запущен! Первый выпуск, который вы уже можете послушать, называется «Гепарды под угрозой».
Он посвящен контрабанде диких животных в Африке и незаконной торговле гепардами в Сомалиленде – непризнанном государстве в северной части Африканского Рога. Гепарды – желанная добыча для браконьеров, продающих животных богатым клиентам. Действующие лица – пираты, бедность, арабские шейхи и удивительные животные, которых в мире почти не осталось. В ноябре мы публиковали в журнале большое расследование National Geographic, посвященное этой теме, – а теперь решили обсудить проблему со специалистами.
Гость выпуска – кандидат географических наук, преподаватель МГУ Семен Павлюк. В свободное от работы на кафедре социально-экономической географии время он исколесил всю Африку, бывал и в Сомалиленде. Второй гость – присоединившаяся к нам прямиком из Африки Елена Челышева – биолог и единственный специалист по гепардам в России с опытом работы в природе и в неволе. Прямо сейчас она изучает исчезающих кошек-спринтеров в Кении.
Нам кажется, получилось очень интересно – но судить вам.
Антон Зоркин
редактор журнала National Geographic Россия, блогер
Вероника Нейфах
журналистка
Присоединяйтесь к слушателям наших следующих бесед с гостями. Среди них – биологи, спасающие редкие виды животных, ученые, разбирающиеся в тайнах ДНК, альпинисты, совершающие восхождения на самые опасные вершины, известные медиевисты и многие, многие другие.
Ведь журнал «National Geographic Россия» – это не только самые последние исследования, открытия и изобретения, а еще места, истории и люди.
Слушать подкаст можно и на других площадках: