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Мы запустили свой подкаст! Слушайте первый выпуск – он про гепардов

National Geographic Россия
13 января 2022
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Наш подкаст "Кто сказал: «Поехали»?" теперь доступен на множестве разных площадок. Выбирайте, где вам удобнее нас слушать, и присоединяйтесь! Разговор обо всем самом важном – простым языком.

Уже давно (еще до пандемии) мы лелеяли идею о запуске собственного подкаста, но звезды все время сходились как-то не так. А теперь мы взяли себя в руки, и все сложилось – придумали много интересных тем на грядущие выпуски, пригласили интересных гостей в качестве собеседников, записали, смонтировали и выложили на множество разных площадок первый выпуск, и уже готовы публиковать следующий. 

Так что смело можем заявить – подкаст Кто сказал: «Поехали»? запущен! Первый выпуск, который вы уже можете послушать, называется «Гепарды под угрозой».

Он посвящен контрабанде диких животных в Африке и незаконной торговле гепардами в Сомалиленде – непризнанном государстве в северной части Африканского Рога. Гепарды – желанная добыча для браконьеров, продающих животных богатым клиентам. Действующие лица – пираты, бедность, арабские шейхи и удивительные животные, которых в мире почти не осталось. В ноябре мы публиковали в журнале большое расследование National Geographic, посвященное этой теме, – а теперь решили обсудить проблему со специалистами. 

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Гость выпуска – кандидат географических наук, преподаватель МГУ Семен Павлюк. В свободное от работы на кафедре социально-экономической географии время он исколесил всю Африку, бывал и в Сомалиленде. Второй гость – присоединившаяся к нам прямиком из Африки Елена Челышева – биолог и единственный специалист по гепардам в России с опытом работы в природе и в неволе. Прямо сейчас она изучает исчезающих кошек-спринтеров в Кении.

Нам кажется, получилось очень интересно – но судить вам. 

Ведущий первого выпуска
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Антон Зоркин

редактор журнала National Geographic Россия, блогер

Ведущая первого выпуска
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Вероника Нейфах

журналистка

Присоединяйтесь к слушателям наших следующих бесед с гостями. Среди них – биологи, спасающие редкие виды животных, ученые, разбирающиеся в тайнах ДНК, альпинисты, совершающие восхождения на самые опасные вершины, известные медиевисты и многие, многие другие. 

Ведь журнал «National Geographic Россия» – это не только самые последние исследования, открытия и изобретения, а еще места, истории и люди.

Слушать подкаст можно и на других площадках: 

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