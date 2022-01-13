Мы запустили свой подкаст! Слушайте первый выпуск – он про гепардов

Уже давно (еще до пандемии) мы лелеяли идею о запуске собственного подкаста, но звезды все время сходились как-то не так. А теперь мы взяли себя в руки, и все сложилось – придумали много интересных тем на грядущие выпуски, пригласили интересных гостей в качестве собеседников, записали, смонтировали и выложили на множество разных площадок первый выпуск, и уже готовы публиковать следующий.

Так что смело можем заявить – подкаст Кто сказал: «Поехали»? запущен! Первый выпуск, который вы уже можете послушать, называется «Гепарды под угрозой».

Он посвящен контрабанде диких животных в Африке и незаконной торговле гепардами в Сомалиленде – непризнанном государстве в северной части Африканского Рога. Гепарды – желанная добыча для браконьеров, продающих животных богатым клиентам. Действующие лица – пираты, бедность, арабские шейхи и удивительные животные, которых в мире почти не осталось. В ноябре мы публиковали в журнале большое расследование National Geographic, посвященное этой теме, – а теперь решили обсудить проблему со специалистами.