Одежда для приключений: мы запустили свой бренд и открыли фирменный магазин в Москве

Много лет исследуя мир через призму природы, науки и путешествий, мы не забываем, что в центре большинства открытий находится человек. Для него мы и создали нечто новое: одежду, которая будет вдохновлять на авантюры и приключения.
Главная черта поклонников National Geographic — любопытство. Они знают, что жизнь в городе — не всегда маршрут от дома до офиса, а каждый их день наполнен событиями и впечатлениями. Они не хотят отвлекаться на мелочи и не любят, когда им что-то мешает исследовать мир. Таким людям нужна легкая и теплая одежда, которая словно мотивирует на активность.
Мы точно знаем, что нужно истинным искателям приключений — поэтому создали такую одежду сами. В нашем онлайн-магазине мы собрали вещи, которые не сковывают движений, не мешают и не приносят дискомфорт — в них можно отправиться в любое путешествие, но мы предлагаем искать в них городские приключения.
WEAR THE EXPERIENCE
National Geographic — одежда для приключений
За двадцать лет наши корреспонденты, читатели и фотографы объездили весь мир и работали в разных погодных условиях — мы знаем, какой должна быть одежда тех, кто всегда в движении.
Непродуваемая
На велосипеде зимой? Не вопрос. В куртке National Geographic вам будет комфортно даже в ветреную погоду.
Влагоотталкивающая
Верхняя одежда создана так, что пасмурный день не нарушит планы: надев капюшон, можно отправиться куда угодно даже в дождь или мокрый снег.
Легкая и теплая
Куртки созданы из переработанного полиэстера и пуха для максимального тепла, а кофты, спортивные костюмы, штаны, жилеты, толстовки и футболки — из современных дышащих и легких материалов, в которых комфортно и на улице, и в помещении с отоплением.
Функциональная
Мы предусмотрели внешние и внутренние карманы разных размеров и светоотражающие элементы для безопасности ночью.
Дизайн
Нашу одежду можно отличить по нескольким признакам.
Прямой силуэт
Такая одежда выглядит стильно и не стесняет движений. А еще вещи с прямым силуэтом лучше сохраняют тепло.
Контрасты
Жизнь нашего героя — активная и яркая. В ней нет места заурядности даже в дизайне: мы сочетаем матовые и глянцевые поверхности, приглушенные и яркие оттенки, свободный и облегающий крой.
Минимализм
Мы разработали стиль на основе функциональности. Одежда не перегружена деталями, а каждый элемент создан, чтобы сделать жизнь удобнее и лучше.
Забота о планете
- Мы используем переработанные материалы и натуральный хлопок;
- И работаем только с теми партнерами, которые используют экологичные материалы.
Ищите нас в центре Москвы и в интернете
Магазин уже открыт на территории «Хлебозавода» на Новодмитровской, д. 1, стр. 1. — сейчас там можно купить зимние куртки, жилеты, толстовки, кардиганы, футболки и шапки. А полный ассортимент одежды от National Geographic представлен в нашем онлайн-магазине.
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