Одежда для приключений: мы запустили свой бренд и открыли фирменный магазин в Москве

Главная черта поклонников National Geographic — любопытство. Они знают, что жизнь в городе — не всегда маршрут от дома до офиса, а каждый их день наполнен событиями и впечатлениями. Они не хотят отвлекаться на мелочи и не любят, когда им что-то мешает исследовать мир. Таким людям нужна легкая и теплая одежда, которая словно мотивирует на активность.

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