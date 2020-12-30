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Одежда для приключений: мы запустили свой бренд и открыли фирменный магазин в Москве

30 декабря 2020
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Жизнь нашей команды — бесконечные исследования и поиски интересных фактов со всего мира. Часто жажда открытий приводит нас к неожиданным историям — например, к запуску собственного бренда одежды National Geographic.

Много лет исследуя мир через призму природы, науки и путешествий, мы не забываем, что в центре большинства открытий находится человек. Для него мы и создали нечто новое: одежду, которая будет вдохновлять на авантюры и приключения.

Главная черта поклонников National Geographic — любопытство. Они знают, что жизнь в городе — не всегда маршрут от дома до офиса, а каждый их день наполнен событиями и впечатлениями. Они не хотят отвлекаться на мелочи и не любят, когда им что-то мешает исследовать мир. Таким людям нужна легкая и теплая одежда, которая словно мотивирует на активность.

Мы точно знаем, что нужно истинным искателям приключений — поэтому создали такую одежду сами. В нашем онлайн-магазине мы собрали вещи, которые не сковывают движений, не мешают и не приносят дискомфорт — в них можно отправиться в любое путешествие, но мы предлагаем искать в них городские приключения. 

WEAR THE EXPERIENCE

National Geographic — одежда для приключений

За двадцать лет наши корреспонденты, читатели и фотографы объездили весь мир и работали в разных погодных условиях — мы знаем, какой должна быть одежда тех, кто всегда в движении.

Непродуваемая

На велосипеде зимой? Не вопрос. В куртке National Geographic вам будет комфортно даже в ветреную погоду.

Влагоотталкивающая

Верхняя одежда создана так, что пасмурный день не нарушит планы: надев капюшон, можно отправиться куда угодно даже в дождь или мокрый снег.

Легкая и теплая

Куртки созданы из переработанного полиэстера и пуха для максимального тепла, а кофты, спортивные костюмы, штаны, жилеты, толстовки и футболки — из современных дышащих и легких материалов, в которых комфортно и на улице, и в помещении с отоплением.

Функциональная

Мы предусмотрели внешние и внутренние карманы разных размеров и светоотражающие элементы для безопасности ночью.

Дизайн

Нашу одежду можно отличить по нескольким признакам.

Прямой силуэт

Такая одежда выглядит стильно и не стесняет движений. А еще вещи с прямым силуэтом лучше сохраняют тепло.

Контрасты

Жизнь нашего героя — активная и яркая. В ней нет места заурядности даже в дизайне: мы сочетаем матовые и глянцевые поверхности, приглушенные и яркие оттенки, свободный и облегающий крой.

Минимализм

Мы разработали стиль на основе функциональности. Одежда не перегружена деталями, а каждый элемент создан, чтобы сделать жизнь удобнее и лучше.

Забота о планете

  • Мы используем переработанные материалы и натуральный хлопок;
  • И работаем только с теми партнерами, которые используют экологичные материалы.

Ищите нас в центре Москвы и в интернете

Магазин уже открыт на территории «Хлебозавода» на Новодмитровской, д. 1, стр. 1. — сейчас там можно купить зимние куртки, жилеты, толстовки, кардиганы, футболки и шапки. А полный ассортимент одежды от National Geographic представлен в нашем онлайн-магазине.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ: ПРОМОКОД

 

NATGEOWEAR

 

НА 10% НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ

Назовите его на кассе перед оплатой или введите в специальное поле при оформлении заказа в онлайн-магазине.

Официальный сайт магазина

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