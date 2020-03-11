Научные экспонаты глазами художника: фотопроект Андрея Гордасевича в МАММ

Корни этого проекта уходят в детство Гордасевича, а неожиданной возможностью увидеть экспонаты по-новому он обязан своей дочери: «В детстве я в какой-то момент очень заинтересовался животными, а жили мы тогда недалеко от Зоологического музея МГУ. Только вот все мое детство Зоомузей стоял на реконструкции, и мне оставалось лишь мечтать попасть туда. Мечта сбылась только в старших классах школы, но ощущение чего-то незавершенного осталось. Почти через сорок лет моя дочка, как и я сам в ее возрасте, тоже увлеклась животными, и вот однажды мы с ней попали в Зоомузей вместе. Мы ходили по залам, и неожиданно я заметил, что эти существа из пробирок безумно красивы в своих формах, каждое на свой лад. Через некоторое время я пришел в музей один, с камерой, купил билет как обычный посетитель и начал снимать. Съемка продолжалась с перерывами в течение года, и теперь любимый экспонат дочки — молох — украшает ее комнату».