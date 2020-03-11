Научные экспонаты глазами художника: фотопроект Андрея Гордасевича в МАММ

«Застывшая форма» — это междисциплинарное художественное исследование, основанное на синтезе науки и искусства.
«Красоту формы удобнее всего наблюдать в статике, — рассказывает автор. — Самое статичное, что может случиться с живой формой — смерть. Я фотографировал экспонаты в Зоологическом музее МГУ при их естественном освещении и, «обтравливая» их, убирал на снимках все окружающее, пытаясь дать этим существам новую жизнь. Будучи лишенными пробирок, среды и паразитных отражений, они переходят в иное измерение, где их собственная форма выходит на передний план. Помимо того, что эти экспонаты служат научным целям, они показывают нам грацию природных существ, напоминают о конечности всех живых форм — и могут стать не только объектом изучения, но и предметом созерцания».
Корни этого проекта уходят в детство Гордасевича, а неожиданной возможностью увидеть экспонаты по-новому он обязан своей дочери: «В детстве я в какой-то момент очень заинтересовался животными, а жили мы тогда недалеко от Зоологического музея МГУ. Только вот все мое детство Зоомузей стоял на реконструкции, и мне оставалось лишь мечтать попасть туда. Мечта сбылась только в старших классах школы, но ощущение чего-то незавершенного осталось. Почти через сорок лет моя дочка, как и я сам в ее возрасте, тоже увлеклась животными, и вот однажды мы с ней попали в Зоомузей вместе. Мы ходили по залам, и неожиданно я заметил, что эти существа из пробирок безумно красивы в своих формах, каждое на свой лад. Через некоторое время я пришел в музей один, с камерой, купил билет как обычный посетитель и начал снимать. Съемка продолжалась с перерывами в течение года, и теперь любимый экспонат дочки — молох — украшает ее комнату».
Где: МАММ, ул. Остоженка, д. 16
Когда: 6 марта – 19 апреля 2020 года
Об авторе
Андрей Гордасевич — российский фотограф, работает в мультидисциплинарном пространстве и использует в своих проектах фотографию, видео, рисунок, текст, музыку, создает авторские книги и лонгриды. Неоднократно был участником, членом жюри и ревьюером российских и международных фотофестивалей и портфолио-ревью. В разные годы — лектор авторских курсов и творческих встреч по фотографии в МАММ, Leica Akademie в России, РГГУ, на кафедре фотожурналистики МГУ. Его проекты, — в частности, история о нелегальном золоте Перу Quickgold.ru, а также «Игры со временем», — становились победителями в различных международных конкурсах (Siena International Photo Awards, IPA, Paris Photo Prize и других). Работы и книги фотографа («Пересечения», «Быстрое золото», «Игры со временем») находятся в коллекции Мультимедиа Арт Музея, Москва, в частных коллекциях в России и за рубежом. Гордасевич стал первым фотографом, сделавшим индивидуальную выставку с компанией Leica в России («14 фрагментов Индии», 2009). В настоящее время — амбассадор компании Leica, которая сняла о нем два документальных фильма, и ведущий программы Leica «Разговоры о фотографии».