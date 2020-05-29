Названы победители конкурса «Фотографируем дома»

Прием работ на конкурс «Фотографируем дома» /#ФотомарафонHuawei проходил на Nat-geo.ru и в Instagram с 26 апреля по 19 мая включительно. На кону стояли четыре смартфона HUAWEI из новой линейки Pro, а именно:
Менее чем за месяц мы получили 11 тысяч работ, что стало одним из лучших результатов за всю историю проведения фотоконкурсов на наших площадках.
Победителем в номинации «Портрет» стала работа Алины Мартыновой из Санкт-Петербурга, участвовавшая в нашем конкурсе в Instagram. HUAWEI награждает Алину подарочным купоном на приобретение камерофона P40 Pro.
В номинации «Макросъемка» победила работа московского фотографа Ольги Яворской (@razoolga в Instagram). Этот великолепный кадр принес Ольге купон на камерофон P40.
«Ночная съемка» покорилась фотографу Алексею Кулачатову, поймавшему волшебное сочетание Суперлуния и Останкинской башни. Алексей получает купон на приобретение смартфона P40 Lite.
Наконец, в «Виде из окна», самой «домашней» номинации из всех четырех и любимой номинации редакции Nat-geo.ru, победил выдающийся момент, пойманный нашим читателем Антоном Сотниковым. А теперь Антон поймал еще и купон на приобретение смартфона P40 Lite E.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса: благодаря вам слоган нашего конкурса «Пусть мы ограничены в локации, зато не ограничены в креативности» оказался стопроцентно жизненным!