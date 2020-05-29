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Названы победители конкурса «Фотографируем дома»

29 мая 2020
Итоги от Nat-geo.ru и HUAWEI

Прием работ на конкурс «Фотографируем дома» /#ФотомарафонHuawei проходил на Nat-geo.ru и в Instagram с 26 апреля по 19 мая включительно. На кону стояли четыре смартфона HUAWEI из новой линейки Pro, а именно: 

Менее чем за месяц мы получили 11 тысяч работ, что стало одним из лучших результатов за всю историю проведения фотоконкурсов на наших площадках.

Победителем в номинации «Портрет» стала работа Алины Мартыновой из Санкт-Петербурга, участвовавшая в нашем конкурсе в Instagram. HUAWEI награждает Алину подарочным купоном на приобретение камерофона P40 Pro.

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Instagram / @lurse Победитель в номинации «Портрет»

В номинации «Макросъемка» победила работа московского фотографа Ольги Яворской (@razoolga в Instagram). Этот  великолепный кадр принес Ольге купон на камерофон P40.

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Instagram / @razoolga Победитель в номинации «Макросъемка»

«Ночная съемка» покорилась фотографу  Алексею Кулачатову, поймавшему волшебное сочетание Суперлуния и Останкинской башни. Алексей получает купон на приобретение смартфона P40 Lite.

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Алексей Кулачатов Победитель в номинации «Ночная съемка»

Наконец, в «Виде из окна», самой «домашней» номинации из всех четырех и любимой номинации редакции Nat-geo.ru, победил выдающийся момент, пойманный нашим читателем  Антоном Сотниковым. А теперь Антон поймал еще и купон на приобретение смартфона P40 Lite E.

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Антон Сотников Победитель в номинации «Вид из окна»

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса: благодаря вам слоган нашего конкурса «Пусть мы ограничены в локации, зато не ограничены в креативности» оказался стопроцентно жизненным!

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