Названы победители конкурса «Фотографируем дома»

Прием работ на конкурс «Фотографируем дома» /#ФотомарафонHuawei проходил на Nat-geo.ru и в Instagram с 26 апреля по 19 мая включительно. На кону стояли четыре смартфона HUAWEI из новой линейки Pro, а именно:

Менее чем за месяц мы получили 11 тысяч работ, что стало одним из лучших результатов за всю историю проведения фотоконкурсов на наших площадках.

Победителем в номинации «Портрет» стала работа Алины Мартыновой из Санкт-Петербурга, участвовавшая в нашем конкурсе в Instagram. HUAWEI награждает Алину подарочным купоном на приобретение камерофона P40 Pro.